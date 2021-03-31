在线教育巨头 Coursera 今夜登陆纽交所，IPO 定价每股 33 美元

北京时间 3 月 31 日下午消息，据报道，当前，华尔街正在为近期又一桩备受期待的 IPO 做准备：线上教育巨头 Coursera 将于美国时间周三上市。

据悉，该公司通过 IPO 筹集了 5.19 亿美元，此次估值为 43 亿美元。其 IPO 定价为每股 33 美元，处于其目标区间 30 美元至 33 美元的上限。该公司以每股 33 美元的价格出售了 1573 万股股份。

Coursera 预期于周三在纽约证券交易所挂牌，交易代码为 COUR。

Coursera 的官网显示，这是一家总部位于加利福尼亚州的线上课程提供商，公司成立于 2012 年。该公司与 200 多所大学和公司达成合作，“为世界各地的个人和组织带来灵活、价格低廉、与工作相关的线上学习服务”。其课程包括指导性项目、专业证书，甚至是全面学位教育。

在上一财年中，Coursera 的收入为 2.935 亿美元，同比增长 59%。然而，净亏损也同比增加约 2000 万美元，至 6680 万美元。

此外，Coursera 表示，该公司 “在截至 2020 年 12 月 31 日的两年里，为学生增加了 12000 多个新学位，平均购课成本不到 2000 美元。”去年其注册用户总数增长了 65%。

Coursera 在 9 年前上线了首批课程，当时有多个平台推出了类似的业务，这些企业纷纷押注于线上教育，许多知名大学的教授免费在线上讲授课程。当时，围绕着这种线上公开课的热议甚嚣尘上，以至于《纽约时报》甚至宣布 2012 年为 “网络公开课之年”。

但是最随后的几年中，网络公开课和线上教育的热潮稍有减退，但是这并未阻挡 Coursesa 继续吸引用户，并且该公司成功将一些免费用户转化成了付费客户。在疫情暴发之后，人们纷纷留守家中，因此越来越多的人开始接受线上教育，该公司也迎来了增长。

教育研究和咨询公司 EduVentures Research 的首席分析师霍华德 · 卢里 (Howard Lurie)说，“我们都在考虑，在 Coursera 的生命周期内，追溯到 2012 年或 2011 年，真正有趣的是，他们能用积累的如此大量的学习者做些什么呢，而现在我们看到答案了。”

以下是关于 Coursera 的 5 件你需要了解的事情。

Coursera 通过相对较低的成本吸引用户从而获得赢利

Coursera 凭借其平台上大量的免费课程而被人们所熟知：在该公司约 7700 万用户中，只有 360 万人付费购买了课程或其他课程。但分析师表示，Coursera 的商业模式允许该公司花费比竞争对手更少的费用来吸引那些付费用户。

该公司有三条主要的业务线，第一种是直接面向消费者，感兴趣的用户可以报名参加免费课程；也可以参与付费课程，包括两个小时的指导项目课程，价格 9.99 美元；以及需要 3 到 9 个月的学习才能获得的专业证书，每月收费 39 到 99 美元。

第二个业务线是其企业业务，企业、政府和其他机构付钱给 Coursera，让他们提供员工可以用来提升技能或重新掌握技能的课程。Coursera 表示，截至去年年底，有 2,000 多家公司向 Coursera 支付了这些服务的费用，其中包括 25% 的财富 500 强公司。

第三个是其学位项目，通过这一细分领域，该公司与大学合作，提供学士和硕士学位。在这些安排中，学院招收学生，教职员工教授课程，学校授予学位。但 Coursera 承担了大部分营销和技术工作，从而换取一定比例的学费收入。

贝伦伯格资本市场 (Berenberg Capital Markets)负责教育技术的股票研究副总裁布雷特 · 诺布拉赫 (Brett Knoblauch)说，“当你有了这样一个统一的平台，你就可以廉价地建立一个非常庞大的业务，推动学生选择你提供的各种课程。”

该公司自己的数据显示，2020 年，Coursera 约 50% 的学位学生之前是在该网站注册的，该公司超过 30% 的企业客户来自消费者平台。

该公司提交的 S-1 文件显示，在 2020 年底之前的两年里，该公司以每个学生 2000 美元的成本获得了 1.2 万名新学位学生。卢里表示，这个学生获取成本低于其他类似的平台。

随着平台的发展，该公司还有可能越来越多地受益于网络效应，即每增加一个客户，该平台就会变得对其他客户更有吸引力。诺布拉赫表示，每个新客户都创造了一个扩大公司内容库的机会，增加了该平台对其他客户的吸引力。他说道：“随着平台上学位数量、课程数量或专业数量的累计，这将为该公司创造更多的价值。”

Coursera 在疫情期间新增数千万新用户

2020 年之中，Coursera 平台新增了大约 3060 万名新用户，高于 2019 年的 920 万人。教育研究和咨询公司 EduVentures Research 的首席分析师霍华德 · 卢里表示：“这是一个非常大的增幅。”

能够短时间内新增 3000 余万用户，当然很大程度上与疫情全球大流行有关。Coursera 表示，在 2020 年 3 月下旬的高峰期，它的注册人数比平均水平高出了 15 倍。

该公司尚未实现盈利

去年 Coursera 亏损了 6680 万美元，比 2019 年的 4670 万美元有所上涨。该公司表示，预计在可预见的未来，随着课程提供、用户获取和营销努力的扩大，以及从事其他增长活动，其运营费用将继续增加。

卢里认为：“他们可能还需要一段时间才能盈利。”2020 年，该公司的收入从 2019 年的 1.844 亿美元增长到了 2.935 亿美元。

线上学位教育对大学越来越有吸引力 但仍存在一定风险

在线上学位教育方面，公立和私立非营利性大学一直以来都表现得犹豫不决，因为这种教育方式往往与盈利性大学联系在一起，后者所提供的学位，在就业市场上往往价值不高，而且在接受教育时，盈利性大学的收费非常昂贵。

诺布拉赫表示：“大学在投资线上教育方面历来落后，他们犹豫不决的原因是担心这种教学方式会影响自己的声誉。大学最看重的就是自己的品牌，这是他们吸引学生的手段。”

Coursera 表示，对营利性大学及其在线教育项目的审查可能会给他们的业务带来风险。该公司在其 S-1 报告中表示：“尽管我们没有向这些机构推销我们的解决方案，但这种负面的媒体关注可能会加剧人们对在线高等教育的怀疑，包括对我们的解决方案产生怀疑。”

但是诺布拉赫表示，公立和非营利性学院和大学正面临预算方面的挑战，这可能会推动它们通过线上学位教育获得收入。去年，许多大学失去了用于住房、餐饮、停车、体育和其他领域的资金。

虽然与 Coursera 这样的公司合作，提供线上学位教育有可能为大学带来更多的学费收入，但是这种做法也存在争议。批评人士担心，线上教育平台和大学之间的合同安排，即公司获得一定比例的学费收入，会抬高学生的入学成本。

Coursera 将成为一家公益企业

Coursera 将被合并为特拉华州的公益企业，这是一种法律实体，企业在服务股东利益的同时，也兼顾公共利益。

该公司也是一家经过认证的 B-Corp，这意味着非营利性组织 B-Lab 已经评估了 Coursera 的商业实践，并确定它在为员工、社区和环境带来价值方面符合其标准。