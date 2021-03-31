1799 元至 2299 元，realme GT Neo 正式发布：搭载天玑 1200，120Hz 三星电竞屏

IT之家 3 月 31 日消息 今天下午，realme 真我手机举行新品发布会，发布了最新的 realme GT Neo 手机，搭载天玑 1200 旗舰芯、全新主打色【最终幻想】、索尼 6400 万超清相机。

IT之家获悉，realme GT Neo 手机 6GB+128GB 版本，售价 1799 元；8GB+128GB 版本，售价 1999 元；12GB+256GB 版本，首发到手 2299 元。3 月 31 日 16 点 30 开启预售，4 月 8 日 0 点正式开售。

真我 GT Neo搭载天玑 1200，新制程，台积电 6nm 工艺，功耗更低；新架构，A78 超大核，整体性能提升 22%；新 5G 技术，双卡双 5G，集成式 5G 基带，众多技术新体验，三年不过时。GT 系列也成为 @QQ 飞车手游 S 联赛 官方指定用机，用 GT 强悍性能，刷新速度极限。

真我 GT Neo满足颜控的最终幻想，「最终幻想」「骇客黑」「极客银」，重现赛博朋克未来科幻世界，不沾指纹的哑面设计与贯穿后盖的光面横条完美融合，打造年轻专属潮流标签，一见倾心，再触钟情。

真我 GT Neo 绝佳设计取悦感官，轻至「179g」薄至「8.4mm」，搭载 120Hz 三星电竞屏 + 前后双光感传感器。线性马达 + 360Hz 采样率 + 杜比双扬，后盖磨砂哑面 + 顺滑光面。

真我 GT Neo 搭载了 4500mAh 大电池 + 50W 智慧闪充，16 分钟就可充至 50%，续航能力强；创新 3D 钢化 VC 液冷散热，手机时刻冷静，放心玩。

真我 GT Neo 搭载调教成熟的索尼 IMX682，直出 6400 万像素印刷级画质照片，支持 6400 万超清多帧合成技术，轻松出大片。还支持 AI 证件照，流光人像，人像超级夜景等。

真我 GT Neo 全新升级 realme UI 2.0，支持全沉浸模式 + 闪电启动 + 闪回键，力当你的游戏主力机，还有 GT 系列专属「GT 模式」，性能瞬间 120%，全程高能凭实力稳赢。还有隐藏福利：GT Neo 新用户，额外赠送 6 个月 120G 云空间。