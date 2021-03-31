华为：2020 年营收 8914 亿元，净利润 646 亿元同比增长 3.2%

IT之家 3 月 31 日消息 华为高管今天发布了 2020 年度报告。此前任正非表示，2020 年华为的销售收入和利润都实现了正增长。华为公司轮值董事长胡厚崑表示，不论经营情况怎么样，我们都会把真实数据呈现给大家。2020 年的财务结果符合预期，经营稳健，现金流健康。

数据显示，华为 2019 年收入 8588 亿元，2020 年全球销售额为 8914 亿元，增长 3.8%。2020 年亚太地区除中国以外的收入下降 8.7%，至 644 亿元人民币。2020 年欧洲、中东和非洲的收入下降 12.2%，至 1808 亿元人民币。

华为轮值董事长胡厚崑表示：“2020 年中国区营收占集团营收 65% 以上，去年中国去收入 5849 亿元人民币。”

华为 2020 年净利润 646 亿元人民币，去年同期 627 亿元人民币，同比增长 3.2%。

公司企业业务快速增长，运营商业务保持稳定，消费者业务增长放缓。具体来看，华为消费者业务 2020 年度收入 4829 亿元，同比增长 3.3%。

IT之家获悉，华为称，到 2020 年，在研发方面投资了 1419 亿元人民币。2020 年经营活动产生的现金流为 352 亿元，下降 61.5%。

华为轮值董事长胡厚崑表示：“这一年，我们不畏艰难，依然坚持以创新的 ICT 技术持续为客户创造价值，助力全球科技抗疫、经济发展和社会进步，改善经营质量，全年经营业绩基本达到预期。我们将继续与客户及伙伴开放合作，推动社会、经济与环境的可持续发展。”