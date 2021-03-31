戴尔推出 SafeShutter 智能安全摄像头

3 月 31 日，近一年来，人们已经习惯了使用线上视频会议进行工作。视频会议为我们的日常工作生活提供了方便，但同时也不可避免地埋了 “地雷”：一些搞笑综艺节目中曾经出现过由于忘记关闭摄像头导致的尴尬场面，比如最近疯转的一段视频，一位男士在视频会议结束后忘记关闭摄像头，被其他线上的同事看到他只穿了一条内裤在屋子里走来走去，这些案例都说明我们需要更简单便捷的技术。无论是在开视频会议时担心有人从身后走过，亦或是为了防止尴尬就在电脑摄像头上贴上一条永久便签：我们在工作时一直担心电脑摄像头带来的隐私问题——其实这大可不必。

戴尔的技术人员们开始思考——能否既让用户享受到无缝连接视频通话的便利，又同时可以随时知道摄像头是安全的、无需再担心隐私问题？这便成为了戴尔提升摄像头技术的出发点。

于是，SafeShutter 这个前所未有的智能安全摄像头诞生了，它可以通过同步用户的视频会议软件（在用户允许的前提下）实现自动打开或关闭，让用户安全地、自信地在任何地方工作。

目前，SafeShutter 智能安全摄像头已经配备在全新 Latitude 9420 和 9520 两款商用笔记本上。

看到 SafeShutter 智能安全摄像头是与视频会议软件同步这一点，可能会有朋友提出质疑：通过软件来同步开关，那如果 PC 被恶意软件或者黑客攻击了该怎么办？看起来还是不够安全。别慌，戴尔的工程师们同样想到了这个问题，因此在 SafeShutter 的基础上，还设计了物理快捷键为用户隐私保驾护航——用户通过摄像头禁用键（F9）和麦克风静音键（F4）即可关闭摄像头和麦克风——且物理快捷键权限大于软件，只需要轻轻一按，随时掌控自己的隐私。

这一设计的实现并不如想象中轻松，如何在实现摄像头功能的情况下依然可以保持 Latitude 商用笔记本的卓越设计，是戴尔在设计过程中面临的一个挑战。由于 Latitude 的屏幕边框变得越来越窄，几乎没有空间可以放置一个机械的摄像头遮挡片。为了使整个设备无论是外观上还是感受上都更加丝滑完美，戴尔不希望在摄像头旁边再设置一个开关。那么如果这个物理开关不能在顶部或侧面，该把它放在哪呢？于是，戴尔的技术团队又继续攻关，设计出了一个全新的安全加固的硬件控制电路，连接到 F4 和 F9 这两个快捷键上。如果在视频会议中遇到意外情况，不需要再浪费时间慌手慌脚地通过会议软件关闭视频——轻轻一按，即可关闭。

几乎每个在线上开过会的人都遇到过这样的尴尬时刻：说了半天才发现在静音状态，而更尴尬的莫过于忘关摄像头了…… 这都是我们在开会时很容易发生的人为错误，尤其是居家办公时，这种情况就显得更加尴尬了。

关于 SafeShutter 智能安全摄像头的设计还有个有趣的小细节：戴尔的工程师偶然地为摄像头开关制造了一个声音提示，正好可以让用户更方便地了解摄像头的状态。为了让用户更加安心，戴尔还设计了一个隐私 LED 提示灯，当摄像头开启时，这个提示灯就是亮的，搭配键盘指示灯共同提醒用户摄像头和麦克风是打开的还是关闭的。