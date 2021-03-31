小红书严打 “炫富”，已封禁账号 2371 个

3 月 31 日，小红书公布平台打击炫富专项治理结果，对一批涉嫌刻意炫富，恶意炒作的账号和笔记进行禁言、封禁等处理，此次专项共封禁账号 2371 个。

小红书生态安全负责人表示，“‘真诚分享，友好互动’是小红书社区价值观，刻意炫富内容极大伤害社区氛围，同时其中一些账号还存在虚构、夸大事实向微信、QQ 等平台实施营销导流，存在极大的风险。”

他介绍，打击炫富已经进入小红书的常态化治理流程中，平台将持续对发布刻意炫富等不良价值观、奢靡浪费等不健康生活方式的内容进行全方位审核和清理，所涉及的账号从严处罚。

据了解，小红书此次治理炫富，重点涉及以下五个方面内容：

一、不正当展示自身优越条件、社会地位的内容，宣扬拜金主义、攀比享乐的思想或行为，如堆砌人民币或奢侈品、炫富摔等；

二、心灵鸡汤式炫富，夸大事实吸粉，引导‘幻想暴富’等不良生活方式；

三、冒用他人图片炫富凹 “人设”吸粉，进行导流营销；

四、内容显示收入与年龄明显不符，实则微商营销导流或诈骗；

五、虚构经历，夸大事实，以吸粉养号，忽悠用户，进行私信导流。

小红书生态安全负责人表示，小红书社区有大量分享消费过程和结果的内容，这些内容的主要作用是用户之间相互提供参考和建议，所以 “是否对别人有用”将是平台判定 “炫富”行为的重要标准，而虚构和编造远超普通人的消费能力也将成为平台治理的重点打击对象。

近期，包括小红书、抖音、快手等内容平台均开展了包括严打炫富等不良信息在内的一系列内容治理工作，集中清理宣扬攀比炫富、奢靡享乐等不良价值观内容。

今年 2 月底，抖音发布公告，处理刻意炫富、炒作等不良内容，封禁了 3973 个炫富账号，清理相关视频、音频。3 月 2 日，快手也发布了关于打击宣扬拜金类不良内容的公告。