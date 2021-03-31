特斯拉电动卡车 Semi 获得 MHX 公司 10 辆订单

3 月 31 消息，据国外媒体报道，在发布 3 年多之后，备受期待的特斯拉电动卡车 Semi，终于传出了即将量产的消息，外媒援引消息人士的透露报道称，特斯拉正在内华达超级工厂附近的工厂建设一条新的电动卡车生产线，计划每周生产 5 辆电动卡车。

在传出将量产消息的同时，投入运营之后有成本优势的特斯拉电动卡车 Semi，也在收获新的订单。

外媒最新的报道显示，加州的物流公司 MHX，已向特斯拉预订了 10 辆 8 级电动卡车 Semi，8 级在美国是重型卡车。

从外媒的报道来看，MHX 向特斯拉预订的这一批电动卡车，将在湾区南岸运营，是他们努力将在湾区南岸空气质量管理区的卡车车队电气化的一部分。

除了预订 10 辆电动卡车 Semi，MHX 还将购买两台 Megachargers，供电动卡车充电。

Semi 是特斯拉在 2017 年的 11 月份推出的电动卡车，共有入门版和高配版两个版本，前者的续航里程为 300 英里（约 482 公里），后者一次充满电后的续航里程则为 500 英里（约 804 公里），入门版售价 15 万美元，高配版 18 万美元。

同此前推出的多款电动汽车一样，特斯拉推出的电动卡车 Semi，也有 1000 辆的创始人系列，售价为 20 万美元，预订时需要全额付款。

虽然特斯拉 Semi 售价并不低，但在投入运营之后，有巨大的成本优势，因而获得了众多公司的订单，美国联合包裹服务公司、百事公司等多家公司均已预订，百事公司是预订了 100 辆。