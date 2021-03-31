家电业务也卖掉，飞利浦现在还剩什么

谈起飞利浦，很多读者应该都不会感到陌生。这家被冠以 “荷兰皇家”名号的公司，曾经是世界上最大的家电品牌之一，活跃在照明灯泡、消费电子和家用电器等领域。不仅如此，飞利浦更是最早进入中国市场的 “洋家电”品牌之一，可以说是很多 80 后、90 后心中 “洋家电”的代名词。

2021 年 3 月 25 日，荷兰皇家飞利浦官方宣布，已经和中国知名投资公司高瓴资本签署协议，将旗下家用电器业务全部出售。据悉，本次交易对飞利浦的家用电器业务估值约为 37 亿欧元，品牌授权预估净现值约为 7 亿欧元，总交易价值合计约为 44 亿欧元，折合人民币 340 亿元。

作为欧洲老牌家电企业，作为 80 后 90 后印象里的 “洋家电”代表，飞利浦出售家用电器业务一事迅速成为行业热搜话题。今天，就让小雷带大家梳理一下飞利浦近些年的发展史，看看飞利浦家电究竟是怎么走到今天这一步的。

将自己 “肢解”

资料显示，荷兰皇家飞利浦公司成立于 1891 年，以生产照明灯泡起家。随着不断发展，到 20 世纪末，飞利浦已经成为一家在照明、消费电子、家用电器以及半导体等多个领域全球领先的电子巨头。以电视机为例，到 2001 年，飞利浦在美国的电视机市占率已经达到 17%，是全美最大的电视机生产企业。

来源：中国统计数据库

进入 21 世纪后，因为国内厂商冲击、互联网泡沫破裂等缘故，飞利浦电子的经营情况每况愈下。从照明业务、到电视机、DVD 等消费电子业务、再到剃须刀、吹风筒等小家电业务、再到半导体电子业务乃至健康医疗设备，飞利浦在巅峰时期引以为傲的丰富产品线，使其难以把握业务重心。

为了能够持续运营，精简业务是必须的。自 2000 年开始，飞利浦陆续对外销售其家电板块中的不同业务部门。首先遭到剥离的是消费电子业务，2005 年，飞利浦以 3.58 亿美元将显示器及平面电视 OEM 业务出售给京东方旗下的冠捷科技（即 AOC），冠捷因此成为全球最大的 PC 显示器制造商。

2006 年，飞利浦将半导体业务独立分离成为一家独立的公司，即现在在汽车半导体方面相当出名的恩智浦半导体（NXP Semiconductors）。

2010 年，飞利浦将旗下中国市场中的电视机销售、市场开拓、配送及原材料采购业务全部外包给冠捷科技。与此同时，飞利浦还和船井电机株式会社签署了北美和墨西哥的电视机品牌许可协议，和威迪奥控集团签署了印度的电视品牌许可协议。实际上，这意味着飞利浦在全球逐渐淡出电视市场。

在将业务缩减到只剩健康科技（含小家电业务）以及照明两大板块之后，飞利浦依然没有停止调整业务的步伐。为了简化公司构架、应对多变市场，2014 年，飞利浦宣布将健康科技、照明业务拆分为两家独立公司，其中 LED 封装部门和汽车照明事业部整合组成独立公司 Lumileds，LED 和通用照明业务整合组成独立公司 “飞利浦照明”（现名昕诺飞 Signify）。

至此，飞利浦剩下的只有健康科技（含小家电业务）板块。过去一年以来，飞利浦一直都在寻求出售小家电业务，并且成功吸引了包括高瓴资本等国内外投资公司以及海尔、九阳、美的、TCL、格力等国内家电企业的注意力。最终高瓴资本从一众竞争者中杀出，拿到飞利浦家电业务所属权，飞利浦终于如愿出售家电业务。而此次飞利浦家电的出售，基本宣布飞利浦在家电市场正式退场。

不赚钱的业务

进入 21 世纪，随着国产技术的不断提高以及人工智能技术的逐渐普及，在生产技术、价格、能力上更胜一筹的亚洲家电企业愈发受到欢迎，国际品牌在家电领域的竞争优势逐渐下降。受此影响，欧美老牌家电企业相继退出家电领域。对飞利浦而言，退出家电市场算是顺理成章，至于 80 后、90 后曾经无比熟悉的美国通用电气、德国西门子等企业更是早在 2014 年已经退出家电市场。

小雷认为，盈利能力不足，很可能是飞利浦决定出售旗下家电业务的一个重要因素。正如上文所述，飞利浦早已把大型家电产品线分拆给诸多公司，仅存包含厨房用品、熨烫电器和清洁电器在内的小家电业务。从飞利浦往年的财报数据来看，自 2015 年起，飞利浦家电业务的营收分别为基本徘徊在 22 亿欧元前后。作为对比，医疗健康事业部的营收基本保持逐年上升。

另一方面，企业经营重心的转移，也是飞利浦决定出售旗下家电业务的一个重要因素。现在点进飞利浦官网，映入眼帘的关键字便是 “健康生活”。正如飞利浦官网介绍所说，“飞利浦是一家领先的健康科技公司，致力于从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。”不难看出，飞利浦经营重心正在向医疗健康领域转移。

今年 1 月 25 日，飞利浦公布了 2020 年全年财报。数据显示，飞利浦医疗健康部门全年的销售额达到 195.35 亿欧元（约合人民币 1536.25 亿元），同比增长 3%。全年净利润达到 11.95 亿欧元（约合人民币 93.98 亿元），同比增长 1.9%。在医疗健康领域三巨头中，飞利浦的总营收以及增长率都很突出。

（数据来源：财报）

正值新冠疫情，人们在健康领域的需求变得更加迫切。在家用电器和消费品的销量和营业额减少的同时，飞利浦自家的医疗产品订单有望显著上升。小雷认为，将表现一般的家电业务出售，不仅可以继续维持飞利浦这个品牌在国内市场的生命力，还可以帮助飞利浦更加专注于医疗健康方面的运营，算是非常妥当的市场决策。

是格力？是飞利浦？

当然，飞利浦卖掉最后一块家电业务，不等于我们以后就看不到飞利浦品牌的家电产品了。正如西门子退出家电市场那样，飞利浦品牌的家电产品未来还会持续存在。

尽管飞利浦的家电业务在市场上的竞争力越来越弱，但是飞利浦这块金字招牌，对于不少家电企业来说，依然是一块香饽饽。另外一边，收购方高瓴资本虽然并不是家电企业，但是其在收购飞利浦家电业务之前，就已经通过收购格力电器的股权成为其第一大股东。

短短两年时间内，高瓴资本接连通过大笔投资接连收入两家家电企业，确实很难不让人对此产生联想。作为国内大家电市场的核心厂商之一，格力电器在生活家电这方面一直没有建树。作为对比，近几年美的凭借着家电领域的广泛布局以及强劲的品牌势能实现了极速成长，和九阳、苏泊尔坐稳小家电市场的头把交椅，市场占有率高达 91%。格力想要寻求多元化，就必须尝试在传统小家电市场里分一瓢羹。

小雷认为，对高瓴资本来说，飞利浦家电业务的最大优势在于 “品牌”和 “渠道”。品牌方面，高瓴资本可以通过飞利浦和格力的品牌合作，推出联合产品；或是让格力 OEM 代工飞利浦产品，为急需关注和影响力的格力生活家电业务添砖加瓦。渠道方面，飞利浦家电业务的覆盖区域十分广阔，涵盖欧洲、北美、亚太地区等主流市场，可以有效帮助格力打开海外市场。

正如某行业分析人士所说：“通过飞利浦的渠道平台，把格力的最新技术产品迅速推向全球市场，把技术变现，再通过现金来反哺研发，这才是一个良性循环，也符合张磊一直以来的投资定位”。