苹果的环保：加速在中国可再生能源工作，已超过其生产目标

3 月 31 日，苹果宣布公司在中国已经超过了 2 千兆瓦清洁能源的生产目标。该举动每年可通过太阳能、风能以及其他可再生能源解决方案减少近 400 万吨二氧化碳的排放，这相当于 100 万辆汽车停驶一年。

“苹果致力于引领保护地球的行动，应对气候变化并保护我们所有人的共享资源，” 苹果副总裁、大中华区董事总经理葛越表示。“与本地的合作伙伴携手，我们正在帮助保护中国的绿水青山，造福子孙后代。”

2019 年，苹果及其在中国的供应链企业共同承诺直接投资近 3 亿美元用于可再生能源项目的发展，这些资金将会在明年年底前得到充分利用来支持一系列项目，有望再增加 1 千兆瓦可再生能源。

同时苹果还在今天宣布，目前在全球范围内已经有超过 110 个制造合作伙伴承诺在生产苹果产品时使用 100% 可再生能源，并有近 8 千兆瓦的计划清洁能源上线。除发展清洁能源的生产外，苹果正在建设全美最大的电池项目之一 California Flats，以储存太阳能发电厂白天生产出来的多余电量，并在最需要的时候供电。

苹果在去年 7 月宣布公司将于 2030 年在供应链和整个产品生命周期中实现 100% 碳中和的目标，并不断推动全球范围内使用可再生能源的供应商数量的增长。自去年 7 月以来，国内已有 15 家供应商加入了苹果的供应商清洁能源计划。