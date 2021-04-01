实时直播苏伊士运河大堵塞，教你查全球船只飞机

最近苏伊士运河被船堵了的新闻，勾起了很多朋友的好奇心 —— 一条船就能让地中海 - 印度洋的航线崩溃，这世界上都有多少货轮在汪洋大海中游曳？它们都是怎样航行的？实际上，世界上绝大部分货轮都安装了定位系统，而且它们的定位信息是公开的，我们可以用手机电脑来查看这些船只的实时位置！一起来看看要怎么做吧。

实时查看全球船只位置：MarineTraffic

官网地址：https://www.marinetraffic.com/

MarinTraffic 如其名字一样，提供了查看航海交通的功能。它拥有网页版和 App 版，其中 App 版支持安卓和 iOS 平台，下面以 App 版为例，来看看它的功能特性。

MarinTraffic 的使用很简单，开启后即可查看地图上都有哪些船只。MarinTraffic 所显示的船只位置都是实时的，用它来查看全球的海运状况，体验相当有趣。MarinTraffic 支持查看货轮、渔船、客船等等不同类型的船只，并用不同的图标区分开来，在地图中可以看到船只的航向，还是非常给力的。

▲查看全球船只的实时位置，不同类型的船只有不一样的图标

从 MarinTraffic 可以看到，全球的海洋中遍布着密密麻麻的船，哪片海域繁忙程度如何一目了然，这次苏伊士运河堵塞造成了怎样的影响，可以一下子就有了直观的了解。

我们用 MarinTraffic 来看看这次苏伊士运河堵塞事件的最新进展吧。根据最新的消息，堵塞苏伊士运河的货轮“Ever Given”已经脱困，我们来看看是否真的如此。在 MarinTraffic 中，直接搜索“Ever Given”，即可找到这条船。点进详细页面，船只的资料也出来了，我们可以进一步定位到船只。可见，Ever Given 的确已经离开了苏伊士运河航道，这条重要的海运大动脉终于是恢复了。

▲可以搜到特定船只，例如这次闯祸的 Ever Given

▲查到 Ever Given 在地图上的位置，可见它已经脱困，苏伊士运河已经不再堵塞了

不过也要注意，MarinTraffic 的某些功能是需要收费的，例如查看船只的历史轨迹、查看船只的排水量等等信息，都属于付费功能。但总的来说，即使是免费版，看着海洋实时变动的船只位置，从上帝视角俯瞰船来船往，这种体验还是非常独一无二的。需要注意的是，MarinTraffic 使用的是 Google 地图，因此想要正常显示地图需要一些方法，大家感兴趣可以尝试一下。

实时查看全球航班位置：Flightradar24

下载地址：https://dl.pconline.com.cn/download/110490.html

说完了船只，在来给大家介绍一个类似的玩法 —— 实时查看飞机的飞行状态。除了船只，现代社会的航班也是实时公开自己所在的位置的，因此我们也可以利用一件工具，来查看当前天空上都有什么飞机。例如这款 Flightradar24，就是专攻这方面的好手。

Flightradar24 国际知名度其实挺高的，想要查看航班实时信息的话，它基本是首选。Flightradar24 的原理是通过民航客机应答机，来监控航班实时信息，这些信息都是航班向全球公开的。通过 Flightradar24，你可以监控到客机目前的位置、航线、飞行高度、起飞 / 到达时间等信息，想要知道某架民航客机现在飞到哪里、到底什么时候降落，可谓是再适合不过了。

▲可以看到航班的实时位置，飞机的航线如何一目了然

在 App 上方的搜索栏中，可以通过输入航线、航班等，查看你想要知道的信息。在接机之前，对方肯定会告诉你相应的航班代号，输入代号，就可以得知相应飞机的运行状况，可以说相当实用。而 Flightradar24 这款 App 也不仅仅是实用，而且还有很多好玩的地方。例如选中一架飞机后，点击“3D View”，就可以看到飞机的 3D 建模在地图上飞行，体验一把高空俯览的感觉。

▲可以查看详细的航班信息，还有 3D 视图

Flightradar24 还有其他很多功能，例如“AR”可以让你将手机对准天空后，观察到飞机在天空的实时位置，在设置当中还可以开启天气、云图等视图，不过和 MarinTraffic 一样，某些功能需要付费，同时它也使用 Google 地图，使用的时候需要注意一下。

总结

总的来说，现代的交通安全体系要求船只、飞机实时公开自己的定位，因此我们可以很方便地查看到这些交通工具在地图上的走位，这种体验是非常独特的，感兴趣的朋友不妨尝试一下！