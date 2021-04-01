星舰原型机又炸了，马斯克：没事儿，咱还有

埃隆 · 马斯克在 Twitter 上证实了星舰 SN11 的爆炸。北京时间 3 月 30 日晚上 9 点左右，星舰原型机进行了第四次 10 公里级高度的飞行，没能完成前辈们「交代」的使命，甚至没有比 SN10 更进一步。

美国东部夏令时间 3 月 30 日早上 8 点（北京时间晚上 8 点），Boca Chica 大雾弥漫，不少进了直播间的网友第一句就问，「SN11 呢，我咋看不见？」

网友们快比埃隆 · 马斯克着急了。不过 SpaceX 也是很皮。

3 月 17 日，SpaceX 在 Twitter 上重温了 SN10 测试视频，之后 NASA 重新登月的候选宇航员前往 Boca Chica，还与星舰合了影。

以至于每一次有消息放出，网友都会问，SN11 啥时候能飞？几次推迟之后，SN11 终于在周二飞了。

毕竟有了「前三代」高空试飞的经验，加上 SN10 又是成功着陆，SN11 成功的几率应该是大大提升了。让人意想不到的是，在起飞后的 5 分 49 秒，SN11「失联了」。

直播画面出现了暂停，摄像机信号丢失。之后，画面传来发射评论员 John Insprucker 的声音，「SN11 不会回来了，不用等待它着陆了。」

Starship 又炸了

9 点左右，原型机 SN11 点燃三台 Raptor（猛禽发动机）从 Boca Chica 起飞。

起飞之后的 2 分钟，SN11 关闭第一个 Raptor，要用剩余两台支撑 SN11 飞过 8 公里高度。时间大概三分半之后，SN11 关闭第二台 Raptor 慢慢达到既定 10 公里的高空。

到达这一高度之后，SN11 短暂悬停，接着三台 Raptor 全部关闭。随后 SN11 调整「姿态」，腹部朝向地面，借助腹部增大与空气接触面积，从而加大对星舰的阻力。

然后 SN11 徐徐向地面飘落，在距离地面一定高度时，三台 Raptor 将重新点火，将 SN11 姿态从水平调整为垂直，再利用发动机的反推实现软着陆。

5 分钟之后，SN11 距离地面差不多 5 公里时，一台外部机载摄像机还拍下 SN11 在云层上方拍打襟翼的画面。

一切看起来都还正常。

5 分 35 秒，2 公里，5 分 45 秒，1 公里… 直播画面静止了，紧接着传来一阵爆炸声。接着就是 John Insprucker 向所有网友无奈地解释，看起来我们又进行了一次激动人心的测试。

由于天气的原因，SN11 飞行的最后一段没有被捕捉到。一位观众 Michael Harris 称，他对爆炸声音和气味印象深刻。Jessa Koppenhofer 目睹了星舰碎片从空中落下。所以目前尚不清楚 SN11 是着陆坠毁，还是空中爆炸，亦或是飞行终止系统在飞机着陆前被激活从而摧毁了原型机。

不过马斯克还是挺乐观的，「至少砸出来的坑在正确的地方。」但是现在看来 SN11 是不成功的，因为爆炸解体意味着 SpaceX 丢失了 SN11 测试的所有数据。

马斯克也在 Twitter 上稍微解释了爆炸的原因，「看起来第二台发动机在上升时有问题，同时在下降重新点火时没有达到压力室压力，但是理论上，它是不需要的。」「重新点火时确实出现一些重要问题，检查完这些碎片之后，我们能知道原因。」

不过这在马斯克眼中或许不是大问题，「高效的生产效率解决很多问题。」不出意外，SN15 过两天就会被送上发射台。

快速迭代可不是一句玩笑话

从 2019 年 7 月 25 日，Starhopper 首飞测试 20 米之后。不到两年时间，埃隆 · 马斯克的星舰原型已经迭代到 SN11。

看着挺多，但是用网友的话来说，「火箭，就是用来炸的。」

在此之前，MK1，SN1，SN3，SN4，SN7，SN7.1，SN8，SN9，SN10，SpaceX 炸了 9 艘星舰了。

星舰原型失败的原因各不相同，有的因为加压测试（Pressure Test），未等真正执飞就解体了；有的因为焊接技术不过关；有的因为地面支撑设备（GSE）的快速断开功能出现故障；有的是为了测试燃料舱压力极限故意让它炸的…

然而马斯克把「在失败中吸取经验，快速修正，快速迭代」的优秀品质和方法论发挥到了极致，肉眼可见的原型机测试速度在加快，从去年一两个月「炸一次」，到现在 SN10 上个星期刚炸完，SN11 下个星期就运到发射台。

SN8 虽然失败了，但是马斯克给出了极高评价——SN8 在飞行中几乎完成了所有预定的目标，团队拿到所需的所有数据。也是从 SN8 开始测试 10 公里级高度的飞行。

SN8、SN9 和 SN10 在发射和返回前期都很顺利，不过在最后着陆阶段发生爆炸。

其中 SN8 的问题是甲烷头部贮箱（Header Tank）压力不足，发动机没有达到预期推力，未能让 SN8 成功着陆。SN9 失败原因是当从水平翻转到垂直时，三台 Raptor 中其中一台没有重新点火，推力不够，导致无法完成垂直翻转。

SN10 时，SpaceX 优化了着陆过程，重新点燃了三台 Raptor 用于垂直翻转和着陆助推。接着，SN10 关闭两台，保留一台性能最好的引擎直至着陆地面。虽然 SN10 完成着陆动作，但在几分钟后，还是炸了。

后来马斯克表示 SN10 着陆非常生硬，并不完全属于软着陆。由于部分氦从头部贮箱吸入，发动机推力低，10m/s 的高速冲击压碎了着陆腿和部分底部边缘，这也是 SN10 落地看起来略微倾斜的原因，部分着陆腿没有正确展开，剩下几只承受全部着陆冲力。

无论如何，SN10 是第一艘「完好无损」回到着陆台的原型机。看起来，团队只要把注意力聚焦在最后着陆的几秒钟就好。

马斯克就说，下一次至少保留两台发动机直至地面，如果其中一台出现问题，第三台要马上顶上去。为了抵消预判不到的推力损失，增加额外的冗余。

NASASpaceFlight 透露了一个 SpaceX 野心勃勃的目标。

SN11 将是当前版本原型的最后一台，之后 SpaceX 将直接上 SN15。并对一级火箭超级重型（Super Heavy）原型进行测试，BN1 只进行地面测试，BN2 会进行发射测试。

发射之前，一边 SN11 正在等待静态点火测试，另一边 BN1 也准备就绪。3 月 19 日，马斯克发了一张超级重型原型 BN1 首次完成堆叠的照片。

如果顺利的话，SpaceX 可能跳过 SN18 和 SN19，用 BN3 作为一级 SN20 作为二级组合，最早在 7 月 1 日之前进行轨道发射测试。

今年就入轨？

看来马斯克非要在今年年底前实现轨道发射了。

毕竟在去年实现「龙飞船」载人飞行后，星舰就是 SpaceX 的头等大事。而到底什么时候能上火星？马斯克之前在 clubhouse 里又重申了一遍——「五年半以内」。

「我们要打造的是一支庞大的舰队，要过去把火星变得宜居，让生命遍布多个星球。我认为我们大概可能需要 1000 艘飞船，每艘的载荷都要比土星 5 号更高，并且还要能重复使用。」

这样造飞船，不仅要快，还得便宜。

到了 SN8 时，SpaceX 才安装了空气动力学鼻锥，机身襟翼来增加飞行稳定性，在此之前，原型机经常被「嘲笑」像是谷物筒仓——不锈钢做的，丑陋不堪，焊接粗糙。

这样的结果是，SpaceX 把建造成本控制到每艘百万美元级别。

2020 年年初，马斯克曾经表示想每周都造一艘星舰出来，之后再快一点，每 72 小时造一艘星舰。关键是要给星舰造一条生产线，经历过特斯拉「生产地狱」之后，埃隆 · 马斯克想在得州南部部署类似的系统，直言「生产产品比造一个玩意儿出来至少困难 10 倍。」

不仅如此，不久前，一份在南得州的发射基地扩建报告公开。SpaceX 计划未来在这里要有两个轨道级发射台、两个亚轨道发射台，星舰和超级重型的测试台，为轨道飞行提供支持的地面设施。甚至要在入口处设一个 Starhopper（最早的星舰原型机）作为景点。

SpaceX 甚至提议将 Boca Chica（也就是星舰测试场所在地），改造成「21 世纪太空港和度假村」（21st Century Spaceport and Resort）。

意思是这不仅是通往火星和太空的港口。在这个离火星的地方，它还打算建一个度假村。有度假酒店、皮划艇、聚会和 party，SpaceX 的高舱（HighBay，用来组装星舰的地方）顶部将设一个酒吧，俯瞰火箭工厂 360 度全景。

随着去火星进程的加快，原有 Boca Chica 发射基地显然满足不了了。不过这个想法听起来虽然有点离谱，但也很「埃隆 · 马斯克」。