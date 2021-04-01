美股涨跌不一，腾讯音乐下跌 3.98%，理想、小鹏汽车大涨 8%

北京时间 4 月 1 日消息，今天美股涨跌不一，科技板块推动纳指上涨逾 200 点。3 月份，道指、标普、纳指分别累计上涨 6.6%、4.2% 和 0.4%。截至收盘，道指跌 85.41 点，跌幅为 0.26%，报收 32981.55 点；标普 500 指数涨 14.34 点，涨幅为 0.36%，报收 3972.89 点；纳指涨 201.48 点，涨幅为 1.54%，报收 13246.87 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 中通快递延长股票回购计划期限，规模扩大 1 倍至 10 亿美元

中通快递昨晚宣布，公司董事会已批准更改此前于 2018 年 11 月宣布的股票回购计划。中通快递称，将此前回购计划有效时间延长两年至 2023 年 6 月 30 日，同时将回购股票额度从 5 亿美元扩大 1 倍至 10 亿美元。中通快递表示，公司拟议的股票回购可能不时在公开市场上以现行市场价格、私下协商交易、大宗交易和 / 或通过其他法律允许的方式进行，具体方式根据市场条件和适用的规则、法规而定。公司董事会将定期审查股票回购计划，并可能批准调整其条款和规模。今天常规交易中，中通快递股价上涨 0.77 美元，涨幅为 2.71%，报收于 29.15 美元，盘中一度摸高 29.42 美元。

▲ 500 彩票网完成对乐透互娱股票认购，持股比例增至 54.3%

500 彩票网昨晚公告称，公司已完成与乐透互娱此前签订的股票认购协议。根据协议，后者将发行 169354839 股股票，认购价为每股 0.62 港元，总对价为 1.05 亿港元。交易完成后，500 彩票网对乐透互娱的持股比例将增加到 54.3%，后者将成为 500 彩票网的子公司。500 彩票网和乐透互娱 2021 年 1 月 28 日公布了股票认购协议。股票认购协议完成后，乐透互娱也以约人民币 8820 万元的价格，从两位卖家手中收购了甘孜州长河水电消纳服务有限公司的剩余股份，支付方式为现金。甘孜州长河水电消纳服务有限公司成立于 2019 年，总供电能力约为 300 兆瓦。收购完成后，乐透互娱在甘孜州长河水电消纳服务有限公司的持股比例已增至 100%。根据香港特别行政区有关并购的法律法规，股票认购协议完成后，500 彩票网需要以现金方式，以每股 0.75 港元的价格收购乐透互娱全部股份（指 500 彩票网尚未持有或尚未同意被收购的股份）。500 彩票网还需要支付现金，取消乐透互娱授出的期权。今天常规交易中，500 彩票网股价上涨 0.27 美元，涨幅为 1.28%，报收于 21.37 美元，盘中一度摸高 21.53 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 微软获美军增强现实头盔合同，未来 10 年进账 219 亿美元

美国国防部宣布，微软获得一份为美国军方生产逾 12 万台 HoloLens 增强现实头盔的合同。微软发言人星期三向 CNBC 表示，未来这份合同价值可能高达 218.8 亿美元。此后微软股价开始上涨。这一合同表明，除操作系统和生产力软件等核心产品外，HoloLens 这一未来主义的产品也能给微软带来可观营收。2018 年，微软获得了美国军方价值 4.8 亿美元的集成视觉增强系统（以下简称 “IVAS”）原型产品合同。新交易将向美国军方提供量产型产品。标准版 HoloLens 使用户能看到覆盖在实际环境上的全息图像，使用手势和语音实现互动。IVAS 原型产品能够显示地图和指南针，支持热成像技术，让士兵可以 “看到”隐藏在暗处的敌人。微软技术专家亚历克斯 · 吉普曼（Alex Kipman）发表博文称，“IVAS 头盔基于 HoloLens，能够使士兵更安全，提高他们的作战效率。这一系统能在各种环境下提供更强大的环境感知能力，实现信息共享，帮助士兵作出更好的决策。”美国军方在一份声明中表示，IVAS 使得士兵能够在一个系统中训练、演习和战斗。这一交易使得微软成为一家更重要的国防技术供应商。今天常规交易中，微软股价上涨 3.92 美元，涨幅为 1.69%，报收于 235.77 美元，盘中一度摸高 239.09 美元。

▲ 瑞银称苹果将占领至少 5% 电动汽车市场

在大盘强劲和分析师看多投资报告拉动下，星期三苹果股价稳步上涨。瑞银分析师大卫 · 沃格特（David Vogt）将苹果股票评级由 “中性”（Neutral）上调至 “买进”（Buy），把目标股价由 115 美元上调至 142 美元。沃格特星期三发表投资报告称，苹果当前股价没有反映它可能进军汽车市场的可能性。进入汽车市场的可能性，以及更稳定的长期 iPhone 需求，是瑞银看多苹果的原因。沃格特表示，2021 和 2022 财年 iPhone 的需求可能相对稳定，符合历史需求趋势。他并不认同 iPhone 超级周期，不过，他将 2021 年 iPhone 销量预期提高 500 万部至 2.2 亿部，原因在于中国市场对 5G 手机更高的需求。iPhone 生态链的粘性，促使瑞银将 2022 年 iPhone 销量预期上调 1000 万部至 2.15 亿部，符合长期需求趋势。基于更高的 iPhone 销量和平均售价，瑞银将苹果 2022 年营收和每股收益预期分别上调 4% 和 7%。沃格特说，苹果的平台战略，以及在全球 PC 和智能手机市场的份额，使得它能推出一款受到欢迎的自主品牌电动汽车，占领全球电动汽车市场至少 5% 的份额。瑞银称，全球汽车市场可能在未来 10 年实现全电动化，像苹果这样拥有众多忠诚用户的公司，将面对一个每年销量达到 9000 万辆的大市场。沃格特在投资报告中写道，“虽然苹果并非先行者，但雄厚的资源，应当使它能够成为‘快速跟进者’，就像它 2007 年推出 iPhone 那样。”常规交易中，苹果股价上涨 2.25 美元，涨幅为 1.88%，报收于 122.15 美元，盘中一度摸高 123.52 美元。