亚马逊宣布恢复办公室上班时间表：少数员工在夏天，多数在秋季

北京时间 4 月 1 日凌晨消息，据报道，随着美国接种新冠疫苗人数增加，科技行业也开始出台恢复办公室上班的计划。日前亚马逊公布了最新政策，该公司没有像一些公司那样激进，还没有短期内放弃办公室工作的计划。

亚马逊在发给员工的一份备忘录中宣布，今年夏天，预计少部分员工将返回办公室上班，但是大部分员工恢复现场上班的时间是秋季。

这一计划也表明，亚马逊并没有采取其他科技公司的做法，即允许员工长期居家工作或是 “居家 + 上班”混合模式。此前，微软、Facebook、Salesforce、Twitter、Square 公司都表示，疫情结束后将会更多支持居家工作模式。

亚马逊在备忘录中表示，公司的计划是回到以办公室为中心的上班模式，公司相信这种模式有助于发明创新、相互协作以及共同学习。

该公司介绍说，目前在亚洲一些地区的亚马逊员工已经恢复现场上班，另外每天大约有一成的全球员工数量已经回到了办公室。

亚马逊强调，恢复办公室上班将是循序渐进的，不同国家地区根据疫情和疫苗接种情况不一，上班时间也将不同。而在办公室内，公司将要求保持安全距离、戴口罩、限制工位占用率以及测温检测。

早前，亚马逊曾通知员工六月份可以恢复现场上班。

需要指出的是，在疫情期间，电子商务属于必须运行的特殊行业，亚马逊仓库、子公司全食超市，以及其他一线员工在疫情期间一直在现场上班。许多亚马逊仓库曾爆发集中感染新冠病毒事件，引发舆论对亚马逊的批评。

亚马逊仍然重视现场办公。去年，该公司宣布将在美国六个城市扩大办公面积，分别是达拉斯、底特律、丹佛、纽约、凤凰城和圣迭戈。公司计划一共增加 8.4 万平方米的办公面积。

不过，亚马逊已经宣布了权力交接计划，云计算负责人贾西今年稍后将取代贝索斯，担任首席执行官。贾西曾表示，在后疫情时代，存在多种办公模式并存的空间。

贾西去年底在接受媒体采访时表示，他认为企业没有必要在 100% 的时间内让员工回到办公室上班，这也是传统模式，他认为未来将会有混合模式，根据每一个岗位功能不同，上班方式也不一样。