谷歌连续第二年取消愚人节玩笑：对抗击疫情表达尊重

北京时间 4 月 1 日早间消息，据报道，受新冠疫情影响，谷歌今年决定继续取消愚人节玩笑。这已经是该公司连续第二年取消这一传统。

该公司在 3 月早些时候发出的一份内部邮件中表示，因为新冠疫情在过去一年给人们造成了苦难和艰辛，所以决定 “暂停玩笑”。

谷歌的愚人节玩笑向来都很有创意，在科技界有口皆碑——包括人类定居火星计划、用谷歌地图寻宝和 “谷歌动物翻译”。事实上，Gmail 也是在 2004 年的愚人节宣布的，但那并不是玩笑。

不过，随着新冠疫情席卷全球，谷歌去年决定暂停玩笑，而今年则决定继续暂停。

“过去一年，我们对自己的产品、项目和员工，在人类最困难的时期所提供的帮助感到鼓舞。”谷歌全球营销副总裁马文 · 周（Marvin Chow）在上月早些时候发布的一封电子邮件中写道，“我们怀着敏感性和同理心采取了这些措施，对全世界诸多人群所经历的挑战感同身受。”

“大家可能记得，我们去年决定暂停愚人节玩笑这个传统，为的就是对抗击新冠肺炎疫情表达尊重。”他补充道，“由于世界许多地方仍在努力应对严峻挑战，我们感觉今年应该再次暂停愚人节玩笑。与之前一样，我们会继续寻找合适的方式在全年为用户带来快乐，比如涂鸦、复活节彩蛋等。”

作为回应，谷歌发言人也分享了马文 · 周的这封邮件。