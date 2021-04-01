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透视华为 2020 年报：手机缺芯痛失市场，要靠 5G 专利费赚钱

2021/4/1 8:05:35 来源：新浪科技 作者：张俊 责编：远洋
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种种打压之下，华为如期发布了 2020 年年报。

2020 年，华为销售收入 8914 亿元，同比增长 3.8%；净利润 646 亿元，同比增长 3.2%。虽然业绩增长速度相比往年放缓，但华为轮值董事长胡厚崑强调，在艰难的外部环境之下基本实现了经营预期。

在公布收入的三大业务中，消费者业务受到的影响无疑最大。一方面，华为手机承受缺芯之痛，份额下降；另一方面，荣耀手机分拆独立，华为已不再持有股份。

众所周知，消费者业务占据华为营收半壁江山，华为也确实需要开拓新的收入来源。有些巧合的是，近日华为突然宣布收取 5G 专利费，要知道此前高通在专利费用上赚得盆满钵满。难道，5G 专利费会成为华为的破局之道吗？这又会对其它国产手机厂商带来怎样的影响？

手机缺芯 报告称排名跌至第五

从 2020 年的收入结构来看，消费者业务收入 4829 亿元，占比 54.2%，同比增长 3.3%；运营商业务收入 3026 亿元，占比 34%，同比增长 0.2%；企业业务收入 1003 亿元，占比 11.3%，同比增长 23%。

对比 2019 年，受到影响最大的要数消费者业务。2019 年华为消费者业务收入 4673 亿元，同比增长 34%，而 2020 年该业务增速大幅放缓。

图：IDC 数据

最主要的因素是华为手机的缺芯之痛。IDC 数据显示，2020 年第四季度华为销量为 3230 万台，同比下降 42.4%，排在榜单第五位。

胡厚崑表示，2020 年虽然智能手机业务由于供应问题受到影响，收入下滑，但华为消费者业务一直坚持 1+8+N 的全场景战略。作为 1 的手机收入下滑，但 8+N 的产品销售在去年实现 65% 的增长，部分抵消了手机收入下滑的影响。“手机是消费者业务的一部分，但不是全部。”他说，华为依然会推出新的面向消费者的硬件和软件服务。

另外，华为的运营商业务规模去 2019 年相比保持稳定；而企业业务则实现大幅增长，成为 2020 年三大业务中增长最快的业务板块。

2020 年，虽然云与计算成为单独的 BG，但华为并未在年报中将其独立核算。该业务未来也有望成为华为新的增长引擎。以云业务为例，胡厚崑透露，2020 年华为云在国内公有云市场已经位居第二，同时在全球增速最快，华为云 2020 年的增速高达 168%。

值得注意的是，在收入增长有限的情况下，华为 2020 年的研发投入仍旧高达 1418.93 亿元，占营收比重 15.9%，创下最高纪录。

不过在 2021 年，华为手机面临的严峻形势并未改变，华为急需拓展新的收入来源。

收取专利，破局之道？

日前华为宣布将对 5G 专利进行收费便被外界认为是动作之一。虽然短期来看该收入规模有限，但参照高通的模式，这块收入具备极大的想象空间。

另外对于华为每年投入的高达上千亿的研发投入而言，收取 5G 专利费，也是这些巨额投入获得直接产出的方式之一。

此前，华为曾突然宣布对 5G 专利收费，虽然在意料之外，但也在情理之中。

深度科技研究院院长张孝荣向新浪科技分析，华为对 5G 专利收费的原因有两个，一是反击国外政府的打压，给予一定的还击；二是死中求活，给自己增加新的收入来源。

数月来，华为已经遭受美国的多轮打压，最严重的的要数芯片断供，导致华为在手机业务上陷入无米下炊的境地；而近日据路透社报道，消息人士称，拜 登政府对美国供应商向华为出售物品的许可证进行了修改，进一步限制了这些供应商可以向华为提供可与 5G 设备一起使用的物品的范围。这意味着拜 登政府正强化对华为出口的强硬立场。

华为此次对 5G 专利收费，也被视为是对打压的反击举措之一。

数据显示，截至 2020 年底，华为全球共持有有效授权专利 4 万余族（超 10 万件），90% 以上专利为发明专利。2019 年华为在欧洲专利授权数量排名第二位，在美国排名第十位。从 2001 年开始，华为全球专利申请量达到同行业领先的美国公司同等规模。

在 5G 专利方面，根据德国专利统计公司 IPlytics 对 2020 年 1 月 1 日之前的全球 5G 专利申请情况进行的统计报告，华为拥有的 5G 专利数量达到了 3147 项，位居全球第一。

自从 2019 年华为被美国列入实体清单，华为的 5G 设备就在欧美多个国家被排斥。任正非曾在 2019 年的一次座谈会中称：“华为最近几年发展得很快，大家都很忙没有时间去收费，等闲下来会收取一些费用，但不会像高通一样那么高。”2020 年，华为内部也有人提议，如果卖不了 5G 设备，华为可以动手收专利费。

除了反击外部的打压之外，利用持有的大量专利变现，对于华为而言也是一个现实的选择。

这些专利背后，都是华为投入了巨大的研发费用。华为首席法务官宋柳平表示，华为每年将收入的 10% 到 15% 投入到研发，过去十年累计研发投入约 900 多亿美元（人民币超过 6000 亿元）。

中国政法大学知识产权法研究中心特约研究员李俊慧认为，华为宣布 5G 专利费收取标准的目的有三。其一表明了华为在 5G 专利中的贡献和占比；其二预示着华为已经从专利许可对象向专利许可主体的转变；其三华为的营利模式将会增多，从去设备销售外，预计 5G 专利许可将会逐步成为华为重要的收入来源。

每台 2.5 美元，收费高不高？

根据华为公布的对 5G 多模手机的收费标准：华为对遵循 5G 标准的单台手机专利许可费上限为 2.5 美元，并提供适用于手机售价的合理百分比费率。

图：新浪科技制图

华为知识产权部部长丁建平解释，这个标准主要来自两方面：一是要考虑华为历年的研发投入，二是要考虑购买专利的公司可以接受的价格程度。

北京市知识产权专家库专家董新蕊向新浪科技表示，高通在 2017 年发布的 5G 收费标准为：单模 5G 手机许可费率为售价的 2.275%；多模（3G/4G/5G）手机许可费率为售价的 3.25%；单模 5G 手机所有专利打包许可费率为售价的 4%；多模（3G/4G/5G）手机所有专利打包许可费率为售价的 5%。

爱立信公布的 5G 收费标准为最高 5 美元每台；诺基亚公布的 5G 收费标准为每台 3 欧元。

“我认为，华为还是很厚道的，全球 5G 标准必要专利排名中，华为公司的 5G 专利数量排名第一，而且远远领先其他巨头，而华为 5G 收费在几大巨头中最少。”

不过他同时指出，5G 涉及到很多模块，在多址、双工、天线、编码、网络架构方面都有很多新技术，专利涉及到核心技术点、技术壁垒、布局宽度以及专利申请的时间不同。这些都会成为影响收费的因素，因此最终的收费多少，还需要每家公司进行具体的谈判。

深度科技研究院院长张孝荣也认为，华为的收费标准比高通要低很多。目前来看，华为把这种影响控制在有限的范围内，不排除将来会有对外提价的可能。

华为知识产权部部长丁建新透露，华为公司预计 2019~2021 三年的知识产权收入在 12~13 亿美元之间。从这个收入规模来看，在华为整体营收中的占比并不高。

华为首席法务官宋柳平在接受采访时表示，知识产权收入并不会成为华为的主要收入来源。他补充道，华为公司的主营业务是经营产品与服务，这也是公司的长期营收重点。

不过值得注意的是，虽然专利授权业务的收入规模并不算大，却利润率极高。

以高通为例，2018 年高通的专利授权费在总收入中占比为 23%，但却贡献了净利润的大部分。具体而言，2018 年高通芯片部门的收入超过 170 亿美元，净利润为 30 亿美元；当年高通专利授权部门的收入为 51 亿美元，而利润率高达 68%，净利润为 35 亿美元。

华为 2020 年年报将于 3 月 31 日正式对外发布，届时也将看到消费者业务的损失对整体的营收影响究竟如何。2020 年上半年华为的营收增长率为 13.1%，净利润率为 9.2%；不过今年 2 月华为轮值董事长胡厚崑透露，2020 年华为收入和利润略有增长。

可以预见的是，虽然专利授权业务短时间内为华为营收带来的增长比较有限，但有望贡献更多利润。

其他厂商，影响几何？

近两年，随着华为在手机业务上陷入困境，华米 Ov 都纷纷发力高端市场以及海外市场，意欲争夺华为留下的市场空白。

另外当前正值全球 5G 手机普及期，华为对 5G 专利进行收费，首当其中的也要数手机厂商。尤其是华为是否会向国产厂商收取 5G 专利费，备受关注。

中国政法大学知识产权法研究中心特约研究员李俊慧表示，对国产手机厂商来说，如果未能与华为达成专利许可合作，有可能陷入专利许可纠纷。至于成本方面的影响，应该说专利成本在整个手机造价中的成本占比并不高，影响会有，但不会很大。

华为首席法务官宋柳平在采访中表示，华为将与苹果、三星商议 5G 专利使用权，但并未提及国内手机厂商。一位国产手机厂商人士向新浪科技表示，目前还未与华为方面涉及到 5G 专利收费谈判一事。同时他称，希望华为将枪口一致对外，而不是国内厂商之间产生专利纠纷甚至诉讼。

从目前的情况来看，苹果与三星应该会成为华为前期收取 5G 专利费的重要对象。

苹果就曾因为专利一事与高通有过纠纷。一方面是苹果认为高通应该以基带芯片的销售价格计算专利费，而不是整台设备的销售价格；另外，苹果方面也认为高通的专利费率过高。

实际上，此前华为与苹果三星也在专利方面有过多次交锋。2015 年，华为与苹果签订专利许可协议，授予苹果无线基本专利许可；2016 年，华为与三星在中美两国相互发起多起专利侵权诉讼，2019 年三星向华为付许可费后双方和解。

而在 5G 时代，由于华为在持有 5G 专利上存在的优势，在与苹果三星的专利交锋上将更加占据主动性。

另外，李俊慧向新浪科技指出，华为的 5G 专利许可对象或领域并不仅限于手机厂商，类似智能驾驶等可能使用到 5G 技术的领域或产品，也可能会成为华为 5G 专利许可的对象。

在此前的沟通会上，华为方面列出的十大发明中，就提到了汽车计算与通信架构。该专利家族为 “实现汽车中电子控制功能的系统、方法以及汽车”。

这也意味着，随着 5G 手机的普及，以及 5G 在各行各业的落地，华为 5G 专利收费涉及的企业和领域会越来越多，华为从中获得的收入也将进入新的数量级。

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关键词：华为5G

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