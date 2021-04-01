美光科技第 2 财季营收 62.4 亿美元：内存市场火爆导致增收

北京时间 4 月 1 日早间消息，据报道，全球存储芯片巨头美光科技 3 月 31 日公布了最新一个财季的财报。全球半导体市场的火爆拉动了美光的业绩和未来展望，其季度收入同比增长了三成，对于目前季度的预期值也超出了华尔街分析师。

美光科技财报显示，2021 财年第二财季营收 62.4 亿美元，同比增长三成，市场预期 62.14 亿美元，去年同期 47.97 亿美元；净利润为 11 亿美元，相当于每股 98 美分；第二财季每股盈利 0.53 美元，市场预期 0.67 美元，去年同期 0.36 美元。

对于目前财季，美光预测能实现营收 71 亿美元，这超出了华尔街分析师平均预期值 68.5 亿美元。在盈利上，美光预期本季度业绩为每股 1.62 美元，超出了华尔街 1.34 美元的预期值。

受到本季度业绩展望超出预期影响，美光科技股价周三上涨了 2%。

众所周知的是，全世界目前出现了芯片供应紧张，台积电等代工企业加班加点生产。而美光科技主要生产存储数据的芯片（主要是内存和闪存芯片），这类芯片的需求也在新冠肺炎疫情的大背景下迅猛增长。美光、三星电子、SK 海力士等厂商也在加紧增加供应。

美光科技首席执行官梅罗群（Sanjay Mehrotra）在接受媒体采访时表示，各国开始接种新冠疫苗，经济正在缓慢复苏，这意味着存储芯片需求将继续保持强劲，供应紧张的形势将延续到明年。

梅罗群还表示，今天的汽车、服务器和其他设备搭载了更多的存储芯片，另外企业和消费者继续大量购买网络设备、智能手机等产品，这些因素稳定了存储芯片市场的需求。

美光科技表示，由于供应紧张，DRAM 内存芯片价格快速上涨，供应紧张将持续到年底。不过，NAND 闪存芯片则出现了供大于求。

美光还谈到，该公司在中国台湾的一座芯片厂出现了旱灾导致的缺水问题，目前正在采取节水措施，并已经获得了替代性水源。到目前为止，这一问题尚未影响到美光的内存芯片生产。

在上个财季中，美光科技 71% 的收入来自于内存芯片，其他来自于闪存芯片。