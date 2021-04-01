《新华字典》汉英双语版全新面世，App 版本正在开发中

IT之家 4 月 1 日消息 据新华网报道，《新华字典》汉英双语版 3 月 31 日亮相第 34 届北京图书订货会。作为新中国第一部现代汉语字典，它以汉英双解的形式全新面世，担当起国际语言文化交流新使命。

《新华字典》目前已成为中国人乃至全球许多国家和地区汉语学习者的必备工具书，获得过 “最受欢迎的字典”和 “最畅销的书（定期修订）”两项吉尼斯世界纪录，目前印行超过 6 亿册。

3 月 31 日在京举行的发布会上，商务印书馆执行董事顾青介绍，在词典翻译审订和编辑出版过程中，商务印书馆组织了汉语母本编写团队、专业译者团队、英籍审订团队和编校团队通力协作，对书稿进行了八轮编辑加工和校对，以严苛的质量标准匠心打造了这本词典精品。

“语言文字是文化传播的基础，通过进行科学标准、符合英语母语人士认知的英文翻译，提供汉英双解版，让世界各地的英语人士通过这本词典了解中国语言和中国文化，真正架起有效正确沟通的桥梁。”顾青说。

IT之家获悉，报道称，商务印书馆正在进行《新华字典》多语种版本的出版工作，汉英版的出版将成为其他语种版本翻译出版参照，这本词典的 App 也在开发中，预计不久将上线为读者带来更丰富的工具书使用体验。