SpaceX 飞船将加装玻璃穹顶，可 360 度欣赏太空景观

当地时间周二，SpaceX 公布了 Crew Dragon 载人航天器的升级计划，并公开了即将参与太空旅行计划 Inspiration4 的全体乘员名单。

据报道，这款将在今年搭载 4 位民间宇航员进入太空的 Crew Dragon 飞船即将迎来升级：顶部将增加一个玻璃圆顶，以便让游客可以 360 度观赏宇宙。

由于该航天器无需与国际空间站对接，玻璃圆顶状的窗户将取代原来位于 Crew Dragon 头部的对接适配器。

从外形来看，这个玻璃圆顶状的窗户，和国际空间站上的穹顶舱很像。

不过，Crew Dragon 的玻璃圆顶似乎是由整块的一体化玻璃构成，没有那种会分割窗户视野的支撑结构。一旦飞船安全进入轨道，Crew Dragon 在发射过程中对舱门起保护作用的空气动力学外壳，将会砰地打开，露出玻璃圆顶。

根据 SpaceX 在推特上的描述，玻璃圆顶状窗户所覆盖的空间至少可容纳一名乘员，让其可以观赏到太空的 360 度全景。

据悉，Crew Dragon 载人航天器是 SpaceX 根据 NASA 商业载人航天飞行项目（Commercial Crew Program）的一份价值 26 亿美元的合同设计而成。

NASA 商业载人航天飞行项目是一项公私合营的计划，由国家给予技术与经费支持，鼓励企业分担重任，开发往返空间站和地面的航天运载器，旨在刺激太空飞船的私人开发和建造，而这些飞船将主要服务于 NASA 的太空旅行项目。

始于 2011 年的 Commercial Crew Program 任务，曾迎来波音公司、蓝色起源、内华达山脉和 SpaceX 四位竞争者。

从参与竞标到确定航天运载器具体方案，从商业载人航天飞行综合考评到设计、测试和运行航天器和运载火箭，四家公司经历了三轮竞争，最终赛道上只剩 SpaceX 和波音两名选手。

目前，波音公司正在研发与 SpaceX 竞争的太空飞行器 Starliner。而 SpaceX 的 Crew Dragon 现已进入运营阶段，并于去年将两名宇航员送上太空。

不过，“NASA 目前还没有计划要发射升级版的 Crew Dragon。”美国宇航局发言人 Josh Finch 接受采访时表示，“而且由于这是一次完全商业化的发射，NASA 不需要批准 SpaceX 为私人任务而作的设计。NASA 将在日常工作中，继续保持对 SpaceX 系统的观察，包括 SpaceX 分享的来自非 NASA 任务的飞行数据。”

据悉，计划在 9 月 15 日启动的代号为 Inspiration4 的太空旅行计划，由身家亿万的科技企业家 Jared Isaacman 出资并担任指挥。届时，Isaacman 和其他三名宇航员将在环绕地球的轨道上进行为期三天的太空旅行。

其余三名民间宇航员分别为，来自华盛顿的工程师 Christopher Sembroski、来自亚利桑那的地球科学教授 Sian Proctor，以及此前宣布的圣犹大儿童研究医院的员工及骨癌幸存者 Hayley Arceneaux。

因此，本次飞行任务也被誉为历史上首个全平民的宇航员太空飞行。

报道称，此次飞行任务将使用 Crew Dragon Resilience 载人航天飞行器。不过，这艘飞船目前还在与国际空间站对接，以支持 NASA 的 Crew-1 任务。

如果一切顺利，Crew Dragon Resilience 将返回地球，并在 Inspiration4 的预定发射前进行翻新，而即将升级加装的玻璃圆顶状窗户也将在其整修期间完成安装。

周二的新闻发布会上，SpaceX 的 Crew Dragon 任务管理主管 Benji Reed 表示，“我们已经完成了所有的工程作业。接下来，我们将继续完成所有的分析、测试和资格认证，以确保一切安全。同时，我们也不排除会将这艘飞船用于其他任务。”

值得注意的是，在 SpaceX 宣布改进 Crew Dragon 飞行器的同一天，另一家太空旅行公司 Virgin Galactic 也推出了其亚轨道太空飞机 SpaceShipTwo 的升级版，SpaceShip III。