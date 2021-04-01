消息称哈啰出行近期将宣布进军智能电动车制造，软件系统将开放给行业品牌

4 月 1 日讯，记者从哈啰出行内部人士获悉，哈啰出行将于近期发布超连网车机系统以及支持该系统的智能电动车，正式进军两轮造车。上周有媒体报道称，哈啰将售卖电动车产品，记者从上述内部人士处得到证实。

相比近几年火热的四轮造车，两轮电动车行业略显低调，也极少受到关注。不过，据自行车协会公开数据显示，国内两轮电动车用户 3 亿，日出行频次约为 7 亿次，堪称最高频且需求量最大的出行市场，行业内较知名的上市企业包括雅迪、小牛等。

行业普遍认为，未来四轮等出行产品的核心竞争力将越来越由软件定义，小米等科技企业纷纷入场，试图基于车辆智能网联，向用户提供增值产品或服务内容。相比之下，两轮电动产品显然也存在相似的想象空间，互联网造车也有可能催化同样的商业模式和产业活力。

通过造车，哈啰出行也有望延展共享业务在车辆智能网联、人车交互以及用户体量等优势。

目前在哈啰出行官网，其已经打出了 “超连网车机系统”和 “新赛道”定义。去年底，哈啰出行执行总裁李开逐也透露，将切入两轮电动车业务，推出智能两轮 “新物种”。除了功能场景的智能化以外，李开逐强调新产品将在联网以及数字化层面进行创新。

另据哈啰内部人士透露，哈啰电动车产品在内部获得了最高级别的支持，以及软硬件研发全力投入；所开发的两轮软件系统是行业首创，可以面向行业品牌合作开放。