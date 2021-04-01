中兴通讯购买 19% 中兴微电子股权获证监会通过，收购价约 26.1 亿元

中兴通讯昨日发布公告称，拟以发行股份方式购买控股子公司中兴微电子 18.8219% 股权事项获证监会无条件通过，收购价格约 26.11 亿元，同时，中兴通讯股票自 4 月 1 日（星期四）开市起复牌。

根据中兴公布的《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，中兴通讯拟以发行股份方式购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子 18.8219% 股权；同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 26.1 亿元，募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的 100%。本次募集配套资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后拟用于 5G 关键芯片研发项目和补充流动资金项目，其中用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金总额的 50%。

本次交易前，中兴通讯及下属企业赛佳讯、仁兴科技合计持有中兴微电子 81.1781% 股权，本次交易完成后，中兴通讯合计持有中兴微电子 100% 股权。

本次交易标的为中兴微电子 18.8219% 股权，评估基准日为 2020 年 6 月 30 日，评估机构对中兴微电子 100% 股权价值进行评估，在持续经营的假设前提下，中兴微电子 100% 股权评估值约 138.71 亿元，交易双方根据最终评估结果协商确定中兴微电子 18.8219% 股权的价格约 26.11 亿元。

据悉，中兴通讯于今年 9 月 10 日与国家集成电路产业投资基金友好协商，通过全资子公司深圳市仁兴科技受让大基金所持有的公司控股子公司深圳市中兴微电子 24% 股权。

本次交易作价对应中兴微电子 100% 股权作价为 138.71 亿元，与集成电路产业基金出售中兴微电子 24% 股权时对应中兴微电子 100% 股权作价 138.14 亿元相接近。