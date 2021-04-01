这不是愚人节玩笑，马斯克将加入环球小姐运营公司董事会

北京时间 4 月 1 日消息，美国著名艺人经纪公司奋进集团 (Endeavor Group)今天在 IPO 招股书中披露，已提名特斯拉公司 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)加入公司董事会。

奋进集团最初是一家艺人经纪公司，由好莱坞著名经纪人阿里 · 伊曼纽尔 (Ari Emanuel)创建。经过一系列并购交易后，奋进集团成为了一家媒体和娱乐企业集团，拥有和管理的现场活动包括终极格斗冠军赛 (UFC)、迈阿密网球公开赛、纽约时装周、弗里兹艺术博览会以及环球小姐选美比赛。

现在，奋进集团计划上市，并希望全球第二大富豪马斯克能够成为其 11 名董事成员之一。

“之所以选择马斯克先生加入我们的董事会，是因为他在运营上市公司方面拥有的专业背景和经验，此前担任过高级管理层职位，担任过其他上市公司董事以及他在创办、发展以及整合业务方面的经验。”奋进集团在招股书中称。

▲马斯克获得奋进集团董事提名

马斯克还需要奋进集团股东的选举才能正式成为董事。尽管他在 2018 年与美国证券交易委员会 (SEC)达成的和解导致他卸任特斯拉董事长，并支付罚款，但是他依旧被允许担任上市公司董事。

包括对冲基金埃利奥特管理公司、银湖资本在内的奋进集团投资者证实，马斯克的董事提名并不是愚人节玩笑，尽管奋进集团提交 S-1 招股书的时间接近愚人节。

马斯克与伊曼纽尔拥有很长的合作史。伊曼纽尔是特斯拉的早期支持者，曾经预订了特斯拉的首批量产车：初代 Roadster 跑车。他的兄弟姐妹包括了芝加哥第 55 任市长拉姆 · 伊曼纽尔 (Rahm Emanuel)。2018 年，芝加哥政府给予了马斯克旗下隧道挖掘公司 The Boring Company 一份大合同。

马斯克还是喜剧演员乔 · 罗根 (Joe Rogan)播客节目《乔 · 罗根秀》(Joe Rogan Experience)的座上宾，最近一次亮相还是在 2 月份。罗根是 UFC 粉丝，曾经为该赛事担任过播音员。