realme 徐起：中国区今年目标 2000 万台，线下售点翻三倍

4 月 1 日消息，近日，在 realme 真我 GT Neo 新品发布期间，realme 副总裁、中国区总裁徐起向媒体透露了今年中国区的目标：向 2000 万冲刺。据了解，在今年年初的时候 realme 给自己定下的目标还是国内销量突破千万级，实现鲤跃龙门。

短短三个月过去了，徐起表示千万台的销量算是个保守数字，realme 至少要往两千万台冲刺。除此之外，为了集中力量打造中国市场，realme 还将在国内布局 8 万个销售点，几乎实现每个城市全覆盖。

目标销量：中国市场冲刺 2000 万

近日，realme 在线下发布了旗舰新品真我 GT Neo，搭载了最新旗舰芯片天玑 1200，售价 1799 元起。

在活动上，realme 副总裁、中国区总裁徐起透露了 2021 年第一季度的手机销量：realme 一个季度手机销量近乎追平去年全年销量，同比增长了 463%。realme 在中国市场迎来爆发式增长。

不仅如此，对于年初设定的中国区千万级销量的目标，徐起表示 “这算是个保守数字，我们至少要往两千万台冲刺。”

据了解，今年 realme 在中国市场将采取双平台双旗舰战略推进：在中高端产品上，realme 将同时采用高通骁龙 8 系列和联发科天玑系列双旗舰 5G 平台，分别打造性能和影像两个旗舰系列，为年轻用户带来更多中高端产品的选择。

具体在产品线上，徐起表示 GT 系列将会是性能旗舰，是投入精力最多的系列，主要聚焦在芯片的调教与优化，还有诸如 GT 模式等关于游戏体验上的优化功能。

由于 GT 系列不仅承载着产品细分的重任，也承建着 realme 品牌的重任。因此，徐起对 GT 系列提出了不小的销量目标：冲刺百万以上。对于严重 “缺芯”的这一年，能够拿到百万量级的旗舰级芯片实属不易。

“另外，我们还有主打设计与摄影的 X 系列，大师版会在 X 系列上持续做下去；V 系列和 Q 系列分别定义为 5G 的普及者以及带来惊喜的线上爆款。”徐起提到。

全渠道经营 线下销售点翻三倍

在渠道方面，徐起表示 2021 年 realme 将继续深耕全渠道经营模式，实现 realme 线下售点翻三倍，完成 8 万家的小目标，进一步覆盖大中小城市，让更多的用户不仅能够看到 realme 的产品，并且能够亲自去感受。

这 8 万家销售点，realme 一方面会自己拓展，另一方面会考虑与运营商深度集合。同时，在有些城市 realme 会将线下店与营销相结合，比如即将在重庆做的 POPUP 快闪店等。谈到对于渠道铺设的侧重，徐起表示 realme 店面的铺设策略是全国一盘棋，都会覆盖到。

除了线下售点，realme 还会布局与以往手机店不同的潮玩型旗舰店，打造完全生活感的店面。

据了解，2020 年 realme 国内的线下实体授权售点已经超过了 3 万个，销售网络遍布了全国；售后网点也覆盖了近 300 个城市，1000 个售后网点。

对于 realme 未来在中国区的发展目标，徐起信心十足。“我们心存远方，目标不是第六，而是要达到更靠前的位置。”徐起如是说道。