比尔盖茨：我们用不用害怕新冠病毒出现变异

随着新冠肺炎疫苗研发成功，世界各国民众陆续开始接种，疫情也开始有所缓解。不过，微软联合创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）警告称，由于新冠病毒持续变异，这将使结束这场大流行病的努力变得更加复杂。关于如何对待病毒变异，盖茨希望人们能够正确地加以了解。

以下是盖茨发帖全文：

在过去的一年里，我花了很多时间与我们基金会和世界各地的同事会面，讨论如何检测、治疗和预防新冠病毒感染。近几个月来，参加这些会议的专家们越来越多地提出同样的问题，即新冠病毒变异将如何影响我们结束这场疫情的努力？

在对抗新冠肺炎疫情的斗争中，全世界已经走过了很长的路，但病毒变异可能会威胁到我们过去取得的进展。如果你想了解这些变异如何使得结束疫情变得更复杂，我们应该知道以下五件事：

1. 如果你曾经接种过流感疫苗，说明你已经接触过一种变异病毒

病毒始终在随着时间而进化。对于研究传染病的人来说，病毒变异并没有什么特别之处。流感病毒迅速变异的能力是我们每年都要接种新的流感疫苗的重要原因。我们需要每年更新疫苗，以便能够预防不断变异的流感病毒侵扰。

要了解导致新冠肺炎的病毒为什么会发生变异，你需要了解它是如何在你体内传播的。新冠病毒和所有病毒一样，只有一个目标，那就是进行自我复制。每次病毒入侵你的细胞时，它都会欺骗细胞按照 RNA 中编码的指令复制更多的病毒。

当细胞制造新病毒时，它必须复制这些指令。如果你曾经在学校上过打字课，你就会知道重复打字而不犯错误有多难。导致新冠肺炎的病毒代码大约有 30000 个字母长，这期间会有很多搞砸的机会，新冠病毒也是这样。

大多数错误导致病毒要么功能相同，要么不能复制。但每隔一段时间，就会有一种变化，使病毒更容易感染人类或逃避免疫系统。当这种变化开始在人群中传播时，新的变异病毒就会出现。

2. 我们看到同样的突变反复出现，这可能是个好消息

所有病毒都会进化，但并不是所有的病毒都以同样的速度和方式进化。有些病毒变异的速度很快，比如流感病毒，其他的则缓慢变异。对我们来说幸运的是，新冠病毒属于后者，它的变异速度大约是流感病毒的一半。

我知道，现在给人的感觉像是不断有新的变异病毒出现，这是因为世界上有如此多的病毒在传播，这给了它更多变异的机会。一旦感染病例数量下降，我认为我们看到新变异病毒出现的频率会大大降低。

与流感病毒相比，新冠病毒是一种简单得多的病毒。流感病毒由八个基因片段组成，可以通过许多不同的方式重新排列。到目前为止，我们看到的最引人注目的突变都发生在同一个地方，即从病毒表面伸出的突刺蛋白。

这种突刺蛋白是新冠病毒传播的关键，它的形状使病毒能够附着在人类细胞上。如果刺突蛋白稍有变化，它可能会更有效地与细胞结合，从而使病毒更容易传播，或者变得更难被免疫系统发现，以至于这使人们更容易受到其影响。但如果它改变太多，病毒就不能再进入对其生命周期至关重要的入口。

这种有限的改变能力或许可以解释，为何我们总是看到相同的变异出现在不同的地方，而不是有许多截然不同的变异。B.1.1.7(最初在英国发现)和 B.1.351(首先在南非发现)都是独立进化的，但它们有许多相同的突变。显然，这些特定的突变比其他变异更有可能成功。

3. 病毒正在发生变异，但结束疫情的计划依然未变

在过去的一年里，公共卫生专家始终在重复某种形式的相同信息：我们需要尽我们所能遏制新冠病毒传播，直到疫苗准备好并可供所有人使用。

好消息是，今天使用的许多疫苗似乎都能预防重度感染，甚至是新的变异病毒。关于每种疫苗对不同变异病毒的效果，我们还需要更多的数据，但许多早期的数据令人感到欣慰。特别是在以色列，那里的许多人已经接种了疫苗，B.1.1.7 毒株占主导地位。

现在最大的问题是我们是否需要更新疫苗以针对变异病毒。监管机构和制药公司正在研究一种改良疫苗，如果认为有必要的话，可能会在几个月内推出。在美国，大多数人可能会在夏末之前接种疫苗，有些人最终可能会接种增强疫苗，以抵御额外的变异病毒。

目前，关键是继续遵循最好的预防和治疗方案，防止新变异病毒出现的最好方法是完全阻止病毒的传播。如果我们能够继续保持安全距离、佩戴口罩和接种疫苗，这将有助于更快结束这场疫情。

4. 变异病毒使疫苗随处可得变得更加重要

新冠病毒无处不在，对所有人的健康都是一种威胁。最初的病毒是这样，变异病毒也是这样。新冠病毒在世界上存在的越多，它进化的机会就越大，这也有助于我们开发出新的方法来对抗它。如果我们不把疫苗分发到地球的每一个角落，我们将不得不面对更危险变异病毒出现的可能性。我们甚至可能看到超级变异病毒出现，它会让所有现有疫苗失效。

没有人希望这种情况发生，而确保它不会发生的最好方法是将疫苗分发给每个需要它的人，无论他们住在哪里。这就是为什么我们的基金会正在与政府机构、疫苗制造商、非盈利组织合作的原因，通过名为 Covax 的倡议，向低收入国家提供新冠肺炎疫苗。

Covax 最近宣布，到 2021 年中期，该项目将能够交付 3 亿剂疫苗。这是个好消息，但如果我们要真正消除新冠病毒的威胁，世界还需要更多疫苗。我希望富裕国家继续支持 Covax 的工作，即使世界上有些地区的生活在夏天将开始恢复正常。

5. 我们下次可以做得更好

病毒变异是不可避免的。如果我们再次发现自己处于大流行病中，病原体正在全球传播，我们应该能够从此次新冠肺炎疫情中吸取教训，并做得更好。另外，不同之处在于我们应该能更早地发现变异病毒。

关键将是基因测序和更好的疾病监测相结合。现在，如果你的新冠病毒检测呈阳性，你的检测样本就有可能被选中进行基因测序。这让研究人员看到了构成病毒 RNA 指令的 3 万个字母的确切代码。这些代码被上传到数据库，在那里计算机将你样本中的病毒与流通中的所有其他毒株进行比较。如果你所携带的新毒株开始在你所在的地区反复出现，科学家可以将序列数据与传播率、死亡率和住院率进行比较，看看是否需要担心。

研究人员需要采取系统的方法来及早发现变异。有些专家认为，我们需要对至少 5% 的测试样本进行基因测序，才能准确地了解病原体是如何变异的。英国已经分析了近 8% 的测试样本，并将这些数据与他们的监控能力联系起来，这有助于他们发现 B.1.1.7 传播得更快，更具致命性。南非能够通过将那里的临床试验结果与测序数据进行比较，迅速了解疫苗对 B.1.351 的作用。

在新冠肺炎疫情最糟糕的时期过去很久之后，我们为监测这种病毒变异而设置的工具将被证明是无价的。广泛的测序应该成为应对下次疫情计划的重要组成部分。如果你做了足够的测序，并将这些数据与其他衡量标准进行了比较，你就可以在病毒首次出现时看到令人担忧的变异。你越早发现变异病毒，就有越多的时间来研究它，如果有必要的话，可以调整疫苗和治疗方法，以应对已经发生的任何变化。

毫无疑问，病毒变异将使我们结束这场流行病的努力变得更加复杂。即使最坏的情况已经过去，我们也需要保持警惕。幸运的是，我们知道我们需要做些什么来阻止它们的出现。目前，你能做的最好的保护自己的事情就是遵循公共卫生指南，并尽早接种疫苗。