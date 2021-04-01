联想拯救者电竞手机 2 Pro 跑分出炉：骁龙 888 芯片、16+512GB 存储、1/1.3" 超大底

IT之家4月1日消息 拯救者电竞手机 2 Pro 将在 4 月 8 日正式发布，现已开启预约。

今日有一款型号为 “Lenovo l70081”的机型鲁大师跑分曝光，随后联想中国区手机业务部总经理 @神奇的劲哥 证实该机即为联想拯救者电竞手机 2 Pro 工程机，搭载骁龙 888 芯片，辅以 16GB+512GB 存储，最高分 962155 分再一次刷新了该平台跑分记录。

也就是说，联想拯救者电竞手机 2 Pro 工程机是目前鲁大师上跑分最高的一款机型。

IT之家了解到，该机似乎还将提供 12GB+256GB、12GB+128GB 的版本，分辨率为 2460*1080。

此外，数码博主 @数码闲聊站 透露某一款游戏手机已经用上了 1/1.3" 的超大底镜头，却又不是Redmi，后续同样证实为联想。

该博主还透露拯救者电竞手机 2 Pro 还是主打横握游戏体验，屏幕升级成钻排高刷 OLED。双风扇不像红魔那样接口在侧边，而是直接做在机身后盖上，看起来很赛博朋克。

此外，联想的拯救者新机已入网，其 3C 认证入网信息显示共有两部机型，其中一部支持 45W 快充，另外一部支持最高 65W 快充。