我国首个代驾行业安全管理标准 4 月 1 日起正式实施

4 月 1 日下午消息，《汽车代驾服务安全管理要求》团体标准发布会近日在北京召开。会上，中国汽车流通协会联合中国道路交通安全协会宣布，该标准于 2021 年 4 月 1 日起正式实施。



中国道路交通安全协会张兵主任表示，今天起，我国首个针对汽车代驾服务而设立的安全管理标准至此迈入实施阶段。此标准将作为指导行业服务安全工作、规范汽车服务企业安全管控行为的指引，同时为汽车代驾服务过程的安全事故处置提供依据。

发布会上，中国道路交通安全协会张兵主任强调，《标准》实施后会对于代驾服务工作人员提出更高的要求，包括身心体健康、传染性相关疾病、交通肇事犯罪经历、危险驾驶犯罪记录、暴力犯罪行为记录、吸毒记录、酒后驾驶记录等问题都进行了严格界定。代驾员不但需要具备一定的实际驾驶经历、掌握各项标准要求，而且应具备基本的人员紧急救护知识、道路紧急情况应变处理技能，并经职业道德、安全教育和安全操作技能培训合格。

据悉，《汽车代驾服务安全管理要求》是由中国汽车流通协会联合中国道路交通安全协会共同发布，中国汽车流通协会汽车俱乐部分会牵头，e 代驾为主要起草单位。在会议现场，e 代驾相关负责人介了绍该标准的结构和内容，重点强调了代驾机构应建立安全营运领导及管理组织机构、配置安全设备设施等基础资源保障、代驾员的教育培训、运营过程应达到安全营运条件等要求。