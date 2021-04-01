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送全年 360 元鸡蛋：168 元开通 1 号会员店年卡

2021/4/1 17:21:11 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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1号会员店会员年卡原价198元，限时领取30元优惠券，实付仅需168元/年，会员专享超值补贴价、送全年360元鸡蛋（每月送30枚/箱），京东PLUS会员开卡再送1箱牛奶，活动时间：3月31日 - 4月7日。

京东1号会员店会员年卡 送360元甄选鸡蛋PLUS会员开卡送1箱牛奶券后168元领30元券

注：

1、1号会员店目前支持配送以下11个城市：北京、上海、广州、深圳、苏州、杭州、天津、南京、无锡、东莞、佛山。

2、鸡蛋权益不包邮，用户需要在购买时自行支付运费，或者凑单到99元即可免运费。优惠券一次性到账12张，每月限用1张券，当月未使用则自动失效。

• 影音会员大促合集：

会员名称原价/活动价购买
1号会员店（3月31日 - 4月7日）
VIP会员年卡￥198/￥168点此
腾讯视频（4月1日 - 5日）
NBA会员年卡
￥360/￥198点此
NBA会员季卡
￥89/￥59点此
NBA会员月卡
￥30/￥25点此
芒果TV（3月30日 - 4月1日）
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员半年卡￥108/￥54点此
VIP会员月卡￥20/￥9.9点此
QQ音乐+百度文库（3月29日 - 4月6日）
豪华绿钻年卡
+文库会员月卡		￥204.9/￥129点此
豪华绿钻年卡
+文库会员月卡		￥204.9/￥129点此
快看漫画（3月8日 - 4月30日）
VIP会员年卡￥188/￥120点此
VIP会员季卡￥50/￥35点此
VIP会员月卡￥18/￥12点此
WPS+百度文库（4月1日 - 5月31日）
WPS会员年卡
+文库会员年卡		￥188.9/￥99点此
WPS超级会员年卡
+文库会员年卡		￥278.9/￥179点此
喜马拉雅FM（3月29日 - 4月5日）
VIP会员年卡￥218/￥108
点此
掌阅（4月1日 - 7日）
VIP会员年卡￥198/￥83点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

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本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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