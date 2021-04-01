送全年 360 元鸡蛋：168 元开通 1 号会员店年卡

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1、1号会员店目前支持配送以下11个城市：北京、上海、广州、深圳、苏州、杭州、天津、南京、无锡、东莞、佛山。

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VIP会员年卡 ￥188/￥120 点此 VIP会员季卡 ￥50/￥35 点此 VIP会员月卡 ￥18/￥12 点此 WPS+百度文库（4月1日 - 5月31日） WPS会员年卡

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