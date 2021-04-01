送全年 360 元鸡蛋：168 元开通 1 号会员店年卡

1号会员店会员年卡原价198元，限时领取30元优惠券，实付仅需168元/年，会员专享超值补贴价、送全年360元鸡蛋（每月送30枚/箱），京东PLUS会员开卡再送1箱牛奶，活动时间：3月31日 - 4月7日。
注：
1、1号会员店目前支持配送以下11个城市：北京、上海、广州、深圳、苏州、杭州、天津、南京、无锡、东莞、佛山。
2、鸡蛋权益不包邮，用户需要在购买时自行支付运费，或者凑单到99元即可免运费。优惠券一次性到账12张，每月限用1张券，当月未使用则自动失效。
• 影音会员大促合集：
|会员名称
|原价/活动价
|购买
|1号会员店（3月31日 - 4月7日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥168
|点此
|腾讯视频（4月1日 - 5日）
|NBA会员年卡
|￥360/￥198
|点此
|NBA会员季卡
|￥89/￥59
|点此
|NBA会员月卡
|￥30/￥25
|点此
|芒果TV（3月30日 - 4月1日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|VIP会员半年卡
|￥108/￥54
|点此
|VIP会员月卡
|￥20/￥9.9
|点此
|QQ音乐+百度文库（3月29日 - 4月6日）
|豪华绿钻年卡
+文库会员月卡
|￥204.9/￥129
|点此
|豪华绿钻年卡
+文库会员月卡
|￥204.9/￥129
|点此
|快看漫画（3月8日 - 4月30日）
|VIP会员年卡
|￥188/￥120
|点此
|VIP会员季卡
|￥50/￥35
|点此
|VIP会员月卡
|￥18/￥12
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|WPS+百度文库（4月1日 - 5月31日）
|WPS会员年卡
+文库会员年卡
|￥188.9/￥99
|点此
|WPS超级会员年卡
+文库会员年卡
|￥278.9/￥179
|点此
|喜马拉雅FM（3月29日 - 4月5日）
|VIP会员年卡
|￥218/￥108
|点此
|掌阅（4月1日 - 7日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥83
|点此
• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。
本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。
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