315“偷脸”事件追踪：摄像头遮挡品牌接着用

今年的央视 “3.15 晚会”对人脸识别一顿猛锤，让人脸信息安全保护警钟再次敲响。

而后，被点名的卫浴企业科勒、解决方案商优络客、万店掌等纷纷道歉整改，广州、南京等地方政府抓紧线下审查打击，国家网信办及中国信通院宣布加紧制定法规、倡议发起 “护脸计划”——企业、地方、社会组织都在 “波纹效应”般作出反应。

全民讨伐人脸识别的同时，AI 企业和终端客户似乎面临一个悖论——不能采集人脸信息，AI 摄像头是不是不能用了？但国家又大力支持人工智能发展，不采集人脸信息怎么应用 AI？

拆不拆智能摄像头？AI 解决方案还用不用？人工智能产业发展是否受阻？这些都是产业人关心的问题。

近日，智东西走访线下，希望看到市场对这场 “315 晚会”重拳出击的真实反应。

一、315 后，被点名企业纷纷网上表态、立正挨打

央视 315 晚会上，科勒卫浴、宝马、上海悠络客、苏州万店掌等多家企业被曝偷偷采集人脸信息，同时一些采集的人脸还会被 “偷运”到供应商的后台。一旦这些数据被泄露，可能会造成财产损失，乃至生命安全。

3.15 当晚，宝马 4S 店经销商正通汽车也发布致歉信，称第一时间停止所有设备使用。厂家优络客、万店掌也回应，已连夜成立专项组，紧急开展自查。

次日，瑞为科技等企业也发布致歉，广州雅量科技收到白云区市场监督管理局执法检查通知，将依法依规进行处理。

而后两天，科勒、MaxMara 等企业也纷纷回复，摄像头仅用于安保和统计客流，已应要求将摄像头拆除。

与此同时，中央和地方政府、社会组织也纷纷发声。比如 3 月 17 日，深圳市人大获悉传出消息将对公共场所摄像头立法；3 月 18 日，中国信通院倡议发起 “护脸计划”，引导正确使用人脸识别技术；国家网信办也提到加紧制定出台个人信息保护法。

3 月 15 日至今来半个月，地方开展人脸识别摄像头排查的动向不断。

比如，3 月 16 日上午，无锡市监管局人员至某 4S 店、 两家售楼处检查，发现了人脸识别摄像头，当场采取了强制措施并予以立案。3 月 22 日，杭州市监管人员到当地科勒卫浴门新店进行排查，发现了很多摄像头接口，店员告知：“展厅本来要统一安装具有人脸识别和检索功能的摄像头的，不过央视‘3·15’晚会曝光后，我们就不准备装了。”

一股酝酿已久的人脸隐私潮爆发如雪崩之势，如火如荼的 AI 市场面临急刹车。

二、南方多地排查人脸识别，探店北京：没有，不拆

一夜之间，不仅万店掌、优络客这样的智能监控方案商卷起轩然大波，一些未被 315 点名的企业也受到 “次生灾害”影响，走到风暴中心。

比如名创优品、喜茶、晨光文具等公司，由于采用到万店掌、优络客方案被挖出来，受到舆论和相关部门审视，话题登上新浪微博阅读超亿人。

在线下，一些地区也采取行动，对这些未被 “315”晚会点名，被间接牵扯出来的企业进行人脸识别设备排查。

比如，在张家港某店，监管人员确定名创优品店铺采用人脸识别摄像头，于是将名创优品摄像头贴上封条。

在北京地区商家应用人脸识别摄像头的情况如何呢？为此，近日智东西前往就近的新中关购物中心进行了探访。

一走进该中心名创优品店铺，迎面而来的正是多个万店掌摄像头。我们问一位店员这些摄像头是否有人脸识别功能，该店员称，目前没有听到拆除摄像头声音，这些摄像头没有人脸识别功能。并称传出的其它连锁店拆除摄像头是用于员工打卡的摄像头，也不是识别顾客的。

这位店员的解释听起来似乎并不可信，但是作为顾客，我们仅从摄像头外貌和 “万店掌”品牌也没有办法直接验明真假。

三、遮掩摄像头 Logo，被检查时 “一秒破功”

在我们的线下走访中，我们发现多家店铺都安装有摄像头。其中，一些店铺还对摄像头做起了手脚——遮挡摄像头品牌 Logo。

比如，在新中关购物中心 Wow color 美妆店却给多达十几路摄像头贴上纸片，遮挡摄像头 Logo。这一操作实在引人遐想，有什么不可告人的信息呢？对此，店员告诉我们，这是店长要求贴的，她也不知道为什么。

而在杭州、张家港的市场监管人员进行排查执法时，他们发现多家名创优品将摄像头 Logo 用纸片遮挡了起来。拆开一看，正是 “万店掌”的 Logo。

当这些摄像头被执法人员 “脱下马甲”，背后的数据采集和分析平台也被扒了出来。

在张家港名创优品店铺，监管人员对店长所使用的 “名创巡店”手机 App 进行了检查。检查发现，该 App 人脸识别功能居然还在正常使用，能够识别进店顾客的性别、年龄段等信息，并且自动为顾客打上 “新顾客第一次到店”、“熟客 第 11 次到店”、“会员”的标签。

而在杭州国大城市广场地下一层的名创优品店，执法人员也通过后台系统功能模块，发现店内 20 多个摄像头大多具有人脸识别功能，而后对其进行处置和立案。

其实，通过 AI 分析顾客情况的做法本身无可厚非，令人担心的是权益不清，以及商家、甚至厂家能任意调取顾客人脸等数据行为背后的风险。毕竟人脸只有一张，不像手机号、密码那样可以修改，也不像指纹那样需要主动操作，人脸信息一旦落入不法分子之手，后果不堪设想。

我们统计媒体报道发现，315 晚会后，南方地区多处市场监管部门对商店人脸识别摄像头进行了排查，北方地区动作较少。而在我们走访的北京地区，相关被曝光店铺的监控使用概况与 315 之前变化不大，大多没有拆除设备的动向。

四、喜茶还用了优络客，是否需要再出一份声明？

本次探访，我们也去了喜茶。在新中关购物中心喜茶店、清华东南门喜茶店，我们发现两家店的摄像头依然运行，从店内的视频监控可以看到。

在新中关喜茶店配置 8 台优络客摄像机，其中五台监控店员，包括收银和做茶，三台监控顾客。在清华东南门喜茶店，一共安装 8 路摄像头，其中 2 路监控员工制茶。店员告诉我，没有听说过摄像头要拆除的事情，不过她并不清楚店里的摄像头是否用来识别顾客、客流统计。

但值得一提的是，喜茶用的并不是此前 315 爆出的万店掌的产品，而是另一家被 315 点名的厂家——优络客。

此前，喜茶因采用万店掌方案登上热搜，网友纷纷调侃 “只是买了杯喜茶，脸丢了”，并称 “细思极恐”。3 月 16 日，喜茶紧急回应：“万店掌的确是喜茶的供应商，但喜茶门店中所安装的所有摄像头只用于安防影像采集，绝不会非法收集消费者的人脸数据。”不仅如此，喜茶还找来厂家万店掌发声明为自己澄清。

但对于这样的回应许多网友似乎并不买账，回复：“这骗鬼呢”。

现在，我们看到喜茶还是另一家点名企业优络客的客户，喜茶是不是需要再出一份声明？还是像名创优品一样等着执法部门去查？

五、美妆店、奶茶店等都在用，整个商场都在做顾客分析

在本次对海淀、朝阳区几家商场探访中，我们还发现，像万店掌、优络客这些企业虽然名气不如当红 “AI 四小龙”等独角兽名号响，市场覆盖能力却超乎想象。它们与海康威视摄像头一起，几乎成了商场的茶饮、美妆、生活日用品等店铺的标配。

比如新中关购物中心的 The Colorist 美妆店中安装了 20 多路万店掌的摄像头。从柜台摆放角度来看，这些摄像头能够完整捕捉顾客的面部和试妆时的表情。

而在该广场的一家几平米小店，平价奶茶店 “快乐柠檬”也装着优络客的摄像头设备。

当然，作为顾客我也不能确定这些摄像头都具有智能识别功能，这还需要市场监管人员去调查。

为什么这些日用、美妆、茶饮类产品会集中选用这两家厂家的摄像头产品？一家智能监控行业的业内人士称原因很简单，便宜、智能。因为这些行业对成本敏感，当渠道给出如此低成本还具有 AI 高科技的方案，这些行业自然会进行选择。但低成本，也意味着钱花在看得到的地方，在识别精度、云平台安全层级等方面会相对薄弱。

当众多商场小店都用上 “物美价廉”的智慧零售方案，大商场也和它们一起成为技术尝鲜者。

据媒体报道，在江苏张家港执法人员对吾悦广场综合体检查中发现，该广场在一楼、负一楼、负二楼进出通道口都装有汇纳科技人脸识别相机，共计 35 台。

查看吾悦广场汇客云系统，执法人员发现所有顾客数据在汇客云系统中一目了然。据称，通过人脸识别，该系统可以分析最近一个月的客流人数、去重顾客数、男女比例、新老顾客数、年龄分布、到访次数等。

尚不清楚我们线下探访的购物中心是否对顾客数据进行搜集。我们向相关工作人员请教，得到的回应是 “不了解情况”。

六、从戴头盔看房到零售业大沦陷，技术、法律要 “快马加鞭”

2020 年 11 月中旬，济南一人戴头盔看房防人脸信息采集的视频引起舆论的喧然大波。该售楼处偷偷采集人脸信息，来进行客户比对以防止 “飞单”，人称 “被售楼处人脸识别拍到，买房要多花 30 万”。

现在，我们看到人脸识别技术从高成本的房地产、汽车行业进入奶茶、美妆这类 “小本买卖”中。

这意味着 AI 技术价值在更大众范围的验证，同时也让两个由来已久的问题更加尖锐：1、无感人脸采集是否侵犯公民权益？2、厂家怎么可以随意获取终端客户平台的人脸信息？

针对第一个问题，2019 年 4 月的 “人脸识别第一案”已经开始聚焦。由于杭州野生动物园强制要求激活人脸识别系统，否则将无法正常入园，引得当事人郭兵将其告上法庭。

2020 年 11 月 20 日，这一案件宣判。责令野生动物世界赔偿郭兵合同利益损失及交通费共计 1038 元，删除郭兵办理指纹年卡时提交的包括照片在内的面部特征信息，但该动物园的人脸识别系统并未改变。对此，当事人郭兵表示将继续上诉，许多人对这一案件的审理结果并不满意。

技术走的太快，法律审判难免引起争议。不过，针对人脸信息采集问题，我国相关法律正在火速推进。

2021 年 “315 晚会”后，国家网信办指出，加紧制定出台个人信息保护法。

我们查找 2020 年 10 月 21 日公布的《中华人民共和国个人信息保护法（草案）》征求意见稿发现，第二节二十九条就强调，只有具有特定的目的和充分的必要性，方可处理敏感个人信息。

2021 年 1 月 1 日正式实施的《民法典》第一千零三十五条规定，处理生物识别信息等自然人的个人信息，应当遵循合法、正当、必要原则，不得过度处理，并符合下列条件 :

(一)征得该自然人或者其监护人同意 , 但是法律、行政法规另有规定的除外 ;

(二)公开处理信息的规则 ;

(三)明示处理信息的目的、方式和范围 ;

(四)不违反法律、行政法规的规定和双方的约定。

除了《民法典》，2020 年 10 月 1 日开始实施的《信息安全技术个人信息安全规范》也明确提出：收集个人生物识别信息前，应单独向个人信息主体告知收集、使用个人生物识别信息的目的、方式和范围，以及存储时间等规则，并征得个人信息主体的明示同意。

法律普及是一个过程，无疑当下还有很多企业、公民、地方机关对于生物识别信息安全的意识并不充分，但智东西与多位业内人士交流后，他们都表示乐观，表示 “快了”、“行业标准和法律规定会很快出来”、“近期应该会有更加详细的政策出台吧”。

针对第二个更具体的问题——厂家怎么可以随意获取终端客户平台的人脸信息？大家本质上担心的其实，是企业刷脸系统安全技术过不过关，一是厂家非法挪用用户人脸信息数据非法兜售获利，二是人脸系统被黑客攻破，信息被用以违法犯罪，侵犯人财产生命安全。

其实，在技术层面国内信息安全行业已有解法。此前国内知名网络安全公司慧盾安全研发相关负责人告诉智东西，人脸识别可以从技术层面加强安全保护，做到 “应用、安全并重”。

简单来说，从云管端的逻辑来说，如果人脸比对数据在闸机、小区入口等终端，就需要围绕分散的防护点把数据保护起来，使业主、使用单位等各方即使将数据导出也没法使用。如果人脸比对数据放在云端，则比较方便做数据的集中保护，但数据的流动性更大，更易受到内外黑客入侵攻击和合法人员非法使用。

当下，企业主动加固安全措施的意愿并不强，也是客观存在的事实。但是，相信随着法律法规、行业标准快速完善，厂家在产品中持续集成数据脱敏、数据加密、可信计算等隐私保护技术和应用，市场也会回到快速发展的正轨。

结语：人工智能进入小本生意，人脸隐私安全问题更紧迫

自 2020 年起 “戴头盔看房”的事件就引起一波隐私焦虑，而本次 315 之后，我们调查发现 AI 已经从房地产、汽车等高消费行业，走进日用、美妆、茶饮等小成本行业。

在走访中，我们发现市场监管人员的排查也面临挑战。因为排查的目标并不是查明有没有用摄像头，而是在看不到的后台查明是否使用数据分析系统，这具有很大的隐蔽性。

当下，AI、大数据技术已经在商业中显现出实际的商业价值，但当技术走在前面时，隐私权益和信息安全的问题变得更亟待解决。这样的问题也不是仅靠冲在前面的厂家和企业当事人解决，而是需要政策、企业、行业组织等进行合力，从而在技术价值和信息安全之间获得平衡。