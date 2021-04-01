最艰难的 2020，依旧让华为挺过来了

3 月 31 日下午 4 时，每年一度的华为财报发布会如期而至，在去年的发布会上，时任轮值董事长的“小徐总”徐直军曾感慨“华为要力争在 2020 年活下来，争取 2021 年还能发财报”。



现在看来，“最艰难”的 2020 年，依旧让华为挺过来了。

华为本次财报发布会的内容放在正文下方以供读者参考，并结合 2019 年财报对 2020 年财报进行分析。

2020 年，在疫情和美国打压的双重影响下，华为的财报数据较以往“失色”不少，最主要的三个数据：销售收入为 8,913 亿人民币，仅增长 3.8%，而 2019 年华为销售收入为 8,588 亿人民币，同比增长 19.1%; 本期净利润为 646 亿人民币，较 2019 年增长 3.2%，营业利润较 2019 年有所下降；经营活动现金流则大幅下降，较 2019 年大减 61.5%，降至 352 亿人民币。据介绍，经营活动现金流的减少，主要原因是投入到研发和物料储备之中，不过仍在预期范围内。

值得一提的还有华为的营业利润率，从 2018 年高点的 10.2% 逐渐降低到 8.1%，目前华为营收接近 9000 亿，但净利润仅为 646 亿，与之对比，阿里巴巴和腾讯集团 2020 财年营收都在 5000 亿人民币左右，净利润却都在 1500 亿以上，这一趋势令人担忧。

尽管如此，轮值董事长胡厚崑依旧在演讲开始时说：“不管我们的经营状况怎样，我们都一定把真实的数据呈现在大家面前。”作为非上市公司，华为发布年度报告，并非一种义务，而是一种对内和对外的责任，甚至可以说是华为的一种骄傲。

下图为 2020 年财报中的五年财务概要：

如果对比 2020 年和 2019 年财报中销售收入、营业利润和经营活动现金流的五年复合年均增长率 (GAGR)，则能直观感受到，2020 年是华为“原地踏步”的一年，甚至可以说是扯了过去几年高增长的后腿 (上方三张图为 2020 年数据，下方为 2019 年，(8)% 指负增长)。

在 2019 年时，华为就预料到外部环境将更趋复杂，而在艰难的 2020 年后，未来不确定性将常态化已经成为华为上下的共识，华为的应对，也一直受到全世界的关注。

具体分析华为 2020 年业绩收入，受影响最大的是消费者业务。2019 年，华为消费者业务依旧保持了 34.0% 的高增长，但 2020 年，由于供应链受到更加严苛的禁令影响，华为手机出货大幅下降，并剥离了荣耀品牌。此前华为曾提出“1+8+N”战略，作为“1”的手机业务萎缩，PC、平板、智能穿戴、智慧屏等业务虽然同比增长高达 15.4%，但消费者业务总体仅增长了 3.3%，为历年最低。

比消费者业务增长更低的是运营商业务，仅为 0.2%，不过这一业务在 2019 年的增长也仅为 3.8%，虽然 2020 年国内 5G 网络正在高速建设，除美洲外其他市场的 5G 网络也在稳步推进，疫情也有一定影响，但总体而言，中国市场的小幅增长加上国外的小幅萎缩，最终营收基本不变。

相对亮眼的是企业业务，增长了 23%，而 2019 年时增长率还是 8.6%，不过企业业务占华为营收比例仅为 11.3%，对华为整体业绩的提升还有限。

按市场来看，2020 年中国市场华为的营收增长达到 15.4%，占到总营收的 65.6%，较 2019 年的 59% 高出 6.6 个百分点，不过 2019 年时中国市场的增速高达 36.2%，考虑华为在中国市场业务的趋于饱和，在没有新增长点的情况下，增速可能将会继续放缓。

其他市场中，美洲市场降低最多 (2019 年，美洲市场还增长了 9.6%)，这是由于华为运营商业务 (部分国家运营商市场投资波动) 和消费者业务的双双折戟；亚太和欧洲、非洲、中东市场的降幅都在 10% 左右，其中亚太市场已经连续第二年衰退 (2019 年为负 13.9%); 欧洲、非洲、中东市场则由正转负 (2019 年为 0.7%)，主要受影响的是消费者业务，由于华为手机无法使用 GMS 生态而带来的衰退，可以预期这一负面影响将是长期的，目前来看有可能破局的方式，就是被华为抱以厚望的鸿蒙系统。

总体而言，目前华为运营商业务的增长已经到了瓶颈，消费者业务的增长则面临供应短缺、国外市场萎缩的挑战，2021 年，中国市场可能将占到华为营收的七成，在运营商、消费者业务增长停滞的情况下，企业业务可能将成为华为唯一的增长点。

也因此，华为是否存在战略上的转型，成为业界关注的话题。对此，胡厚崑表示，华为的业务战略不存在大方向上的改变。首先，依旧会聚焦在 ICT 的基础设施上。“我们聚焦 ICT 基础设施的目的，是我们看到了整个社会数字化的进程是不可阻挡的，我们希望通过聚焦 ICT 基础设施，能够扮演好社会数字化转型的使能者角色。”

具体来说，华为还是会立足连接和计算两个领域来发展，在连接领域，目标仍是“让连接无处不在”，围绕 5G、数据通讯、光通讯来持续的进行投入，计算领域则是通过架构性的创新，在华为云计算和数据存储等几个关键的领域来持续的发力。

胡厚崑称，全球 5G 网络的建设正处于一个关键时间节点，从 0 到 1 走向 1 到 n，将会有越来越多的应用落地，尤其是在产业上，有很好的商业前景；而华为云 2020 年的增速高达 168%，目前已有超过 19,000 个合作伙伴和 160 多万的开发者，据 (华为) 称已经是中国第二的工业园云提供商。

华为聚焦的另一个方向就是消费者业务，通过三项关键技术 —— 鸿蒙操作系统、HMS、AI，围绕家居、办公、出行、运动健康和影音娱乐五大高频应用产业来打造全场景智慧化的体验。

不过如上文所提到的，“1+8+n”中手机销量的下降，将会给这一战略带来很大的负面影响，胡厚崑在接受媒体提问时，没有给出 2021 年对手机业务的具体预测，不过他表示新的旗舰机型还会按原计划推出。

“华为的整个消费者战略里面，手机是其中的一个部分，但它不是全部。”胡厚崑说。手机之外的硬件显然被华为寄予了弥补手机业务损失的厚望，但对华为之外的人而言还有些缺乏说服力。

不过值得肯定的是，在这样艰难的环境下，华为继续加大了在科研方面的投入，2020 年华为投入研发费用 1418.9 亿人民币，研发费用率高达 15.9%，拥有的专利数也居于世界前茅。

对华为来说，关键领域技术上的领先意味着未来高增长的可能，暂时增长放缓并不意味着战略的失误，这也是华为在严峻的外部环境下，保持既有战略方向的定力所在。

华为 2020 财报发布会记录 —— 轮值董事长 胡厚崑：

朋友们，大家下午好、早上好、晚上好，因为我听说还有很多人在现场，我上一次代表公司来发布我们的年度报告，我记得是在 2018 年年初的时候，那个时候我在一个很小的会议室里，大概 20 来个人吧，所以三年以后，我一看，哇，今天屋子里这么多媒体的朋友，看来大家都非常关心我们，线上还有很多媒体的朋友在参加，所以感谢大家对华为的关注啊。

我不知道我们在座的媒体的朋友，去年有哪些人参加过我们的发布会，可不可以举个手，我测试一下。去年是在线上，当时我也在现场看，我记得当时发布年报的时候，“小徐总”给大家留了个悬念，我不知道你们有没有印象，“小徐总”说，都不知道我们明年还发不发得了财报，所以一年过去了，又是 3 月 31 号，大家又见面了，那么“小徐总”去年留的悬念我们也揭晓了 —— 我们今天还是如期的发布了年度报告。

而且今年我们的独立审计师也和往年一样是毕马威，我们请毕马威作为我们的独立审计师，已经有 20 年的时间了，从 2000 年开始到现在，历年都是毕马威给我们处理的，都是标准无保留意见的报告。一方面我们非常的骄傲，另一方面，其实我们也觉得，这是一个企业面向客户、员工、供应商和各方面的合作伙伴，包括媒体在内，我们的一种责任。所以在华为来讲，就是不管我们的经营情况怎么样，不管我们经营情况怎么样，我们都一定是把真实的数据呈现在大家面前，这样的话我们就可以走到一起，一年一度的来讨论一下，在过去一年我们经营的情况。

好，下面我就言归正传了，去年一年，大家肯定也都知道，我们所有的人受到最大影响的一件事，其实就是疫情，华为也不例外。我们做了几件事，在疫情爆发之后，首先是保障我们所有的员工，能够安全投入工作，从中国到海外，我们是率先复工复产的企业之一，在海外，我们的业务 111 天也没有中断。

有了保障以后，我们去年其实面对疫情，一方面是保障所有的网络不能中断，大家都知道，华为现在在全球 170 多个国家我们帮客户建设维护 1500 多个通信的网络，在疫情之下我们大量的日常的活动都从户外转到了室内，从线下转到了线上。这种情况下，网络保障的重要性就尤其突出。

我们特别高兴，去年一年我们在全球 170 多个国家和我们的客户一起保障这些网络没有出任何的问题，不光是不出问题，这些网络还需要不断的去进行优化升级，因为在疫情之下，线上的活动大幅度增加，开会、游戏，上课、购物，那么网络流量的增加比过去大幅度的提高了，在这种情况下，我们帮助客户去优化网络，去扩充网络，才能让大家在线上的活动中找出一个非常好的体验，保障网络的畅通，保障了用户的体验，这是我们去年在整个全年工作中，工作的重中之重。

另外一个方面，除了网络之外，其实我们大量投入精力从中国到全球各地去用科技的力量来帮助大家来抗击疫情，帮助各个国家的政府来抗击疫情。除了我们向 90 多个国家提供了不同的捐赠和援助，这里面当然包括一些医疗物资，更多的还是我们的一些 ICT 的设备。另外，我们用新的数字化的技术，尤其是云和人工智能投入医疗行业里面，比如说最典型的用 AI 来辅助看胸片，用了以后效率可以提高 5 倍，过去可能十几分钟看一个片，现在大概一两分钟就能看完，这样的话就让在疫情之下医生的工作负荷大幅度的减下来。另外，我们还用网络的技术，让全球各地的学生能在家里继续他们的学业，所以这是我们在去年去做的事情。

那么财务结果怎么样，大家可能非常关心，总体来讲，我们去年的财务结果是符合我们预期的，我们整个经营也是相对比较稳健的。我具体和大家来分享一下，去年我们的收入是 8,914 亿人民币，同比增长了 3.8%，利润是 646 亿人民币，同比增长了 3.2%，我们的经营性现金流是 352 亿人民币，基本上符合预期，比前面确实要小一些，这里面主要的原因是我们加大了在供应研发方面的投入，在一些物料的储备方面，消耗了更多的现金，总体来讲是符合我们的预期的，我们觉得，整个企业的现金流的功能也是比较健康的。

下面我简单和大家分析一下，我们的财务报告和财务结果，下面就是它的结构。首先我们从产业角度看一下，大家也都知道华为的业务就是三大块，就以客户来说，运营商、企业和消费者，运营商去年整个业务基本上是保持稳定，那么企业的业务呢？去年依然是保持了一个比较快的速度，达到了 23%，消费者的业务，这么多年我们第一次消费者增速这么低，这一点确实是这样。消费者业务的增速，跟我们的预期相比，也确实也没有达到我们的预期，因为大家也都知道，这么多年都是一路高歌猛进，但是去年，坦率来讲，确实是由于供应的问题使得我们的手机的销售是受到了影响，收入是下滑的，但同时，因为大家可能也都了解华为的面向消费者的业务里面，我们有一个叫“1+8+n”，“1”是那个手机，所以当“1”下滑的时候呢，我们在“8+n”，就是我们手机之外的其他可穿戴、平板、PC 这样一些设备，销售是实现了比较快速的增长，去年增长了 65%，这样的话它的增长一部分来讲来抵消了我们手机下滑的影响，但总体来讲呢，去年由于受到的美国不公平制裁的影响，确实对我们的手机业务是产生了不利的影响。

我们再看一下区域的情况啊，区域的情况从去年全球的市场来看，中国区我们的表现依然是非常亮眼的，现在中国区的整体的营收已经占到了整个集团营收的 65% 以上，而且中国在去年实现了一个稳健的增长，在相当大的一个体量下，实现了稳健的增长。去年我们在中国的收入是 5,849 亿人民币，相比前年增长了 15%，那么在海外呢，不同的区域都出现了不同程度的下滑啊，有疫情的影响，也有我们供应带来的一些影响，确实是在我们的意料之中。

那么从我们的资本结构上来看，华为的资本结构，从财务策略上来讲，我们一直强调要保持一个稳健的资本结构，所以虽然我们业务的情况还有外部的环境有变化，但是我们的整个结构，这么多年来的一直是保持了非常稳健，呃，刚才向大家报告了，除了我们的现金流，虽然我们现金流有所下降，但是我们依然达到了 2,156 亿人民币的水平。那么与此同时呢，我们的资产负债率，我们的资产负债的结构，在去年也进一步的优化，降低到了 62.3%。

刚刚给大家就是，抓要点报告了一下，在我们的那个年度报告里面，有关于我们的经营业绩的情况，那下面我也和大家来分享一下，我们下一步会怎么样看整个市场形势的变化，华为从业务战略上到底是怎么考虑的。

那首先第一个，我们在这次的疫情当中还是看到了很多值得我们去关注的变化，这种去关注的变化，这张图我给大家解释一下，这张图是一个什么图呢？这张图我们叫做 gci 指数，就是 global connectivity index，是华为提出的一个全球连接指数，我们用指数来衡量不同的国家，它的数字经济的进程。我们 2014 年就开始把全球的各国分了三类，从数字化程度的高低不同，最低的那一类，我们把它叫做起跑者，中间叫加速者，最高的叫领跑者，那么我们对这三类国家，其 GDP、人均 GDP 的预测，在疫情前和疫情后的预测来做了比较，我们就发现了一个很有趣的现象，就是在这些领跑者的国家，由于他的 ICT 整个的能力很强，成熟度比较高，那么我们明显的可以看到，在疫情前疫情后，人均 GDP 的差距比后面两档的国家要小一些，我想具体从量化上来讲的大概是 50%。

那么当然我们如果站在 ICT 的角度来说，就是我们可以大胆的假设一下，就是说当一个国家的 ICT 能力足够强的时候，你是有助于你去抵消疫情对你的经济的冲击，也有助于你在疫情之后去更快的去恢复经济啊。当然可以说，经济衰退的影响因素很多啊，但是我想在今天数字经济快速发展的时代，ICT 的能力，ICT 的成熟度对一个国家经济的影响，如果我们不敢说非常的量化，但是我觉得至少从定性的层面来讲，它实际上是发挥着基础性的作用的，这是我们的一个非常重要的观察。

第二个观察，就是我们从宏观到微观来，到企业层面来看一下这张图，我也向大家解释一下，那个在最左面的那 6 个圆圈，我们是引用了 IDC 新的报告，还提出了在后疫情时代企业的六大永久性变化。这六大永久性变化，我就不在这一一解释了，但是我想在这里跟大家强调一点的，就是我们做了分析以后发现，在后疫情时代这六大永久性变化有一个共同的前提，就是数字化的进程要加快。说实话就这样讲的，这样的分析，其实跟我们做的统计和观察是一致的，我们从不同的渠道做了调查，我们看到了几个数据，比如说现在有 86% 以上的大企业的管理者，他们都预计疫情之后数字化的投资将会增加，其中有 1/4 认为它的投资甚至会增加超过 20% 以上，那么我们发现，随着疫情的发展，现在企业上云的积极性空前的高涨，过去企业上云其实不同的企业的积极性是不一样，因为很多企业相对来讲还是比较被动一点，但是疫情来了之后，我们明显感觉到企业上云的积极性空前的高涨。

去年华为的公有云在国内的增速也是非常的快，现在我们的工业园在国内已经排到市场第二的位置了，这也是得益于在疫情之后，各行各业的企业都积极的要业务云化，我们的预计就是疫情对整个企业的上云有可能提前了 1~3 年，全球来看，有可能会提前 1~3 年。那么另外呢我们也在投入。我们也统计到那了，就是到 2025 年的时候，95% 以上的大企业都表示他们有可能会部署人工智能，有了云以后人工智能的部署条件就会更好了。当然企业的数字化的进程，它不仅仅是反映在增加投资用语音 AI 这样一些新的技术手段，其实企业数字化，我们还要看到另外一个非常重要的一个趋势，就是什么呢？就是企业数字化，它的深度在不断的增加。大家看最右边的曲线，经常我们看到的企业数字化都是从 toC 那一侧开始的，所以我们说它们往往是从营销的数字化开始，但是随着数字化进程深入，toC 的那一侧的数字化一定会倒逼企业 toB 这一侧的数字化。比如说你跟客户的见面，对消费者的见面数字化了以后，那么数字化的订单进来怎么处理啊？一定会倒逼着企业在 toB 这一侧，在它内部运营里面深度的去实现数字化，甚至还会从企业自身的数字化向它的上游供应商来延伸，要求上游的供应商也要用数字化来跟它进行匹配，所以整个深度是在不断的增加的，这是我们观察到在后疫情时代啊，数字化的一个非常重要的一个趋势啊。

那么前面对于整个宏观经济来说，对 ICT 能力的依赖，以及企业数字化加速，这两个重要的观察，其实对我们未来考虑华为的业务战略，有非常重要的影响。下面我也再进一步的向大家来报告一下，华为的业务战略，我们大的方向是没有改变的，最近经常也有朋友们问啊，说你们华为是不是要改变业务方向啊？曾经也有媒体报道说华为是不是要养猪了，我告诉大家这都不是真的啊。就是华为的方向，还是聚焦在 ICT 的基础设施，我们聚焦 ICT 基础设施的目的是我们看到了整个社会的数字化的进程是不可阻挡的，我们希望通过聚焦 ICT 基础设施，能够扮演好社会数字化转型的一个使能者的角色。那么另一个聚焦是什么？另一个聚焦就是聚焦消费者，聚焦消费者的体验，打造全场景智慧化的体验，这是我们的两个业务聚焦的方向，没有做任何的改变。

那么从 ICT 这一侧来看，刚刚的分析，其实大家听完了以后已经可以意识到了，就是说我们看到了 ICT 的发展未来对社会是一个巨大的经济发展的基础，对华为来讲也是不可以放弃的一个机会，那么我们在 ICT 技术在设施这一块，总的来讲，我们还是立足于连接和计算这两个领域来发展。在连接领域我们的目标也依然是让链接无处不在，那么从具体的从技术上来讲，我们会围绕 5G，数据通讯，光通讯来持续的进行投入，甚至我们还要实现一些理论的突破，这样来给我们整个社会的连接能力能够提供更好的体验。那么这是一侧，另外一侧就是计算，我们看到就是说随着整个社会智能化的发展，未来应对多样化的计算的需求，那么华为，必须要通过架构性的创新来满足客户的需求，所以，我们是准备在华为云计算和数据存储等几个关键的领域来持续的发力，最终，我们希望帮助大家实现的是让云无处不在，让智能无所不及。

那么在连接和计算重叠的地方，我们这里给大家画了 AI，实际上 AI 是依赖于连接和计算这两个能力的，有了连接来输送数据，计算来给连接提供算力，这样的话 AI 的能力就能发展起来，所以这是我们在 ICT 方面的一个怎么发展战略。那下面，我简单的再向大家做一些具体的一些解释，刚才谈到连接，连接不得不说的就是 5G，在去年的发展，应该说是走到了一个新的时间点上，在全球市场来看，5G 的发展走到了一个时间点上，第一就是 5G 的网络部署，在全球已经快速的展开，应该说进入了建设的高潮期，中国当然在这里面，中国的 5G 的网络部署在全球是走在前面的，中国现在肯定有全球最好的 5G 网络。

那么我觉得业务发展，它在 5G 网的基础上，实际上下一步是怎么用好 5G 网，实际上是两个方面，5G 一个是 toC 的应用，一个是 toB 的应用，那我们看到了 toC 的应用，现在越来越多了，比如说在韩国我们看到这种机遇，VR、AR 的应用层出不穷。还有在一些边远的地区，现在直接用 5G 的方式来提供宽带的接入服务，这都是 toC 的应用，而且 toC 的应用实实在在的也开始回答运营商的问题，运营商以前经常说我投了钱以后到底有没有钱赚，其实从数据来看，当它的规模逐步起来，以后运营商的 office 是在增加的啊，具体的数字我就不念了，大家可以拍下来去研究一下。

那么 5G 的应用，还有另外一个方面，或者是我们说另外一个巨大的金矿是什么，就属于行业的应用，那么从去年发展的情况来看，5G 的行业应用也已经走到了一个新的时间拐点上，可以说，各行各业对于 5G 的应用已经从怀疑、畅想开始走向了实践，开始走向了世界，我在这里也给大家展示了一些数字，比如说在中国，中国现在已经有 1000 多个运营商跟各个行业签订的 5G 应用的商业合同，当然华为在这里面也参加了很多，那么现在的行业应用，据我们的观察，已经覆盖到了交通、能源制造、医疗等 20 多行业。因为大家都开始行动了，所以围绕行业应用的创新也特别多，基于创新，我们认为下一步，它会带来从 1~n 的一个发展。创新可能给大家解决的是从 0~1 的问题，那么创新成功以后，有一批的项目就会大规模复制，那么就会带来从 1~n 的一个快速发展。行业的应用，离不开整个生态的支持，看上面的这行数据，这行数据可以看到就是我们面向 5G 行业应用的各种模组的数量越来越多，那么基于这种模组做的各行各业用的 5G 终端也越来越多。

怎么应用？也有更多的厂商在投入到 5G 模组的开发里面去，所以说生态和应用它实际上是在相辅相成，良性发展，在这里我想也告诉大家了，就是我们对 5G 未来它的发展前景，是有信心的，不管是应用场景，还是对 5G 的投资者来说，它的商业前景我们都应该充满信心，我们也期待着，在今年来往后的几年里，5G 能够给我们带来更多让人惊喜的东西。

我刚才谈到了语音，那这里呢，我想向大家简单的介绍一下，给大家 update 一下华为云的战略，我们是在 2017 年发布的华为云的战略，那个时候，我们就正式宣布进入工业化的市场，我过去三年多的时间里面，应该说华为云还是取得了比较大的进步。华为云有几个关键的战略抓手，首先第一个，我们统一架构，我们提出了擎天这么一个统一的架构，用这样一个架构去覆盖第一个。

上云的问题其实对不同的企业来讲，它实际上是企业数字化转型的一个必然的过程，而每个企业转型的步骤、节奏也是不一样的，所以上云是最终的一个解决方案，但是到底怎么样去上云，还是可能会出现很多不同的产品，所以我们从技术上，是要用统一架构覆盖。

第二，华为在云上扮演使能者，聚焦数据、AI、应用三项使能。我们聚焦在三项使能，通过这三项使能，各行各业的用户以及各类应用开发的企业，面向不同行业的场景来开发出更好的解决方案来加快用，因为我们上面有个数，所以我们在云生态的发展上，过去几年下了大功夫了，我们认为只有一个强大的生态才能使华为云的能力充分发挥出来。

我们到目前为止，华为云目前已经有 19,000 多个合作伙伴了，有 160 多万的开发者，而且在云上已经部署了一个 4000 多。几年下来，我们在 2020 年按最新的排名，我们是成为中国排名第二的提供商，我们的增速也是在全球的行业最快的，增长速度在领域里面，是处在领先水平，达到了 168%。

我刚刚讲的在 ICT 基础设施方面，那下面呢，我简单说一下聚焦消费者业务上，我们面向未来提出的是以用户为中心，聚焦 5 大类去打造一个全场景的、智慧化体验。哪 5 大类产品？这里面就包括了家居，办公，出行，运动健康和营运娱乐这 5 大高频应用产业，我希望聚焦这 5 大高频应用，怎么实现呢？三项关键的技术，这里面包括了操作系统鸿蒙，通过这三项核心技术来驱动全场景的体验升级。在此基础上，我们去和开发者以及生态伙伴一起来持续的去打造服务和硬件这一硬一软两个生态，在这里面我特别强调一下华为的工作操作系统，华为的很多操作系统，是一个面向全场景的分布式的操作系统。

目前我们操作系统已经在我们的智慧大屏、还有我们的车机上已经开始使用了，下一步，我们的鸿蒙操作系统有计划在手机上推出来。目前向大家报告一下，已经有 20 多家硬件厂商以及其他合作伙伴共同参与了基于鸿蒙操作系统生态的建设，从生态的打造上来讲，速度超过了我们的预期。

目前鸿蒙生态已经成为全球第三大的移动应用生态，到 2020 年底的时候，我们的统计是全球注册的开发者已经超过了 230 万，其中在中国以外的开发者达到了 30 万的规模，那么基于 hms 库的应用的数量超过了 12 万个，上架到华为应用市场的海外应用的数量，相比 2019 年而言增长了 10 倍以上，速度是超出我们预期的。那么现在在基于 hms 的应用，已经在全球的 170 多个国家铺开了，现在有 7 亿华为手机的用户，都在使用系统，所以我们通过了这样的一些技术创新和我们生态发展的策略来支撑，最终在消费者领域，我们能够打造一个以用户为中心的全场景的智慧化体验。

我们的发展需要更多在开放合作上去投入力量，过去几年一直在做的，比如说在电信里，华为已经深耕 30 多年的一个领域，我们积极地参加了各种标准组织的工作，现在当我们进入企业和消费者的领域以后，我们就认识到，我们需要更多的开发者和我们一起来打造一个强大的生态，因为面向消费者，我们需要给大家提供更丰富的更智慧化的全场景的体验，这些体验背后，我们需要不同的生态的支持，而不同的硬件的支持，不同的服务的支持，那这些方面，我们都需要一个强大的生态来保障能面向企业，在 B 端企业现在千方百计数字化的时候，它的场景也需要非常复杂的应用解决方案来适配，所以场景化的解决方案也需要我们有更强大的一个开发生态来提供支持，所以基于这一点呢，华为在一个使能开发者，始能开发伙伴这方面，我们做出了大量的努力，同时，我们还是一如既往的积极参加到各类行业组织里面去，这里面包括传统的电信行业组织，也还有很多面向垂直行业的行业组织，现在发展的都在里面扮演积极的角色，我们认为，大家共同努力建设一个开放行业，生态不仅仅是对企业重要，对产业重要，其实对当今的整个国际社会也是非常重要的。

这是最后一张照片啊，最后一张照片的内容往往也是很重要的，在这里我想和大家分享的就是华为做这么多技术创新，我们做了这么多的努力，我们的目的究竟是什么？我们一直坚信，创新是为了给人类社会要做贡献，所以我们认为，我们一切的努力最终要落脚到能够支持人类社会的可持续的发展，那么大家在我们的年报里面呢，也会看到专门的关于可持续发展的一个章节，而且华为也有专门的可持续发展委员会，我们每年也会发布我们自己的可持续发展报告，那么在这方面，华为在不同的时期，我们会有不同的关注点，在当前，我们主要关注在数字包容、绿色环保、安全可信以及可持续发展这几个方面。我简单向大家报告一下，因为在数字包容方面，我们强调的一个核心理念就是数字经济的发展越快越不能让一些人掉队，所以我们提出的理念用英文讲就“left no one behind”。

在这里，我们有几个关键的举措，比如说我们关注于用更优质的更创新的设备，更低的成本，更高的效率去连接那些被连接的人，我们看到现在全世界还有 50% 的人是从来没有享受过互联网服务的，这些人都是我们要去用连接去覆盖的人，那么为了实现目标，我们专门开发了类似于像农村用的移动通讯的解决方案，已经在全球的 60 多个国家部署，来帮助不同地区的人，尤其边远地区的人能够接入互联网的服务。

我们认为还要关于数字技能的普及，在这方面，华为推出了未来组织的计划，我们从 2008 年开始就启动了未来整个的计划，在不同的国家，我们现在有 130 个国家参与了项目，能够帮助学生接受到更好的的素质教育。绿色环保是我们的关键的抓手，我觉得这里面我们关键的几个举措，第一个，首先是减少自己的碳排放，所以现在在华为我们自己的园区里建的光伏电站，我看到的数据是全年我们的发电量已经达到了 1260 万度，1260 万吨是我们自己要建的碳排放。那么另一方面，去减少碳排放，我们的数字化技术和当今光伏技术是融合去帮助现有的光伏系统，大幅度提高它的发展效率，那么在用电那一侧，我们帮助我们自己的客户去降低比如说站点的能耗，降低数据中心的能耗，能够让他们实现节能减排的目标。

那么第三个方面就是安全可信，因为我们我们相信，随着数字化进程的不断推进，数字化的程度越高，安全可信，对于每一个消费者，对于每一个组织，对于每一个政府来讲，它的意义就越重大。华为在这方面，是做出了多年的努力的，也使得华为在安全可信方面一直保持一个良好的事实和记录。

华为在这么多年的运营里，我们从来没有在这方面出现过严重的事件和事故，为了实现这样的目标，除了加强自己的管理，加上自己的技术创新之外，我们还积极推进开放的合作，通过创新合作来支撑我们的产品解决方案和服务能够让我们的客户完全放心。

那么从和谐发展这方面来讲，华为重点关注的就是要让我们的员工得到更多的关爱，尤其在去年的疫情期间，华为把员工的人身安全是放在第 1 位的，我们用最快的速度向海外的 120 多个国家和地区的子公司发送了各类防疫的物质，而且利用全年的时间，利用线上的手段给大家提供不同程度的培训，这样使得总体上来讲，即便是在这种前所未有的疫情的冲击之下，华为的员工也是以安全健康的一个状态来为我们的客户服务。当然这只是我们关于关爱员工发展的一个方面，那么多年来呢，我们在这方面呢是在持续的进行投入啊，持续的进行投入。

我向大家报告了一下，在 2020 年度的报告里的一些主要的内容，那么今天，其实已经是站在 2021 年的起点上，不是起点是第一季度末了，我们相信，2021 年往前看，它依然是机会和挑战并存的一年，在华为来讲，我们一方面看到了整个社会数字化所展示的巨大的机会；另一方面，我们也认识到，在我们前进的道路中，我们遇到的这样的障碍和困难，包括疫情的影响，也包括地缘政治的冲突，对我们这样的跨国公司所带来的阻力和障碍。但是不管怎么样，华为还是有决心从战略上保持定力，就是说不管外界发生什么事情，我们坚持把自己的事情做好，我们保持战略定力，把自己的事情做好，我们相信这样一步一步走过去，最终我们一定会证明华为这样的创新的企业，在整个人类社会数字化智能化发展的过程中，一定是有价值的，一定会有一席之地，那我的报告呢，就到这里先结束，谢谢大家的关注。