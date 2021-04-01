《英雄联盟》春季赛季后赛：iG 2:3 不敌 RA 退场

IT之家 4 月 1 日消息 在今日举行的《英雄联盟》LPL 赛区春季赛中，RA 战队以黑马之姿一路突出重围进入季后赛并击败 S8 冠军 iG 顺利进入下一轮，iG 止步退场。

IT之家了解到，双方鏖战五场，虽然有部分观众不满意双方表现，但第五场的比拼还是非常精彩的，尤其是上下两路四个 AD 英雄。

第一局中：前期交锋 iG 掌握节奏，21 分钟中路追击战，带走 RA 4 人，iG 拿下大龙 BUFF。32 分钟 iG 打大龙被 RA 阻止，iG 被击杀多人，RA 一波推进拿下比赛。

第二局中：RA 上路 gank 纳尔反杀乌迪尔获一血。29 分钟小龙争夺 iG 获胜拿下大龙！34 分钟团战获胜拿到龙魂，37 分钟 iG 带走对方 3 人，一波上高获胜 .

第三局中：前期双方交战激烈，17 分钟团战 iG2 换 1。iG 团战无法处理对方关键人物，23 分钟 iG 阵亡 2 人而 RA 拿到第三条小龙。26 分钟 iG 团战失利由 RA 翻盘成功获得最终胜利。

第四局中：iG 前期获得优势，拿到三条小龙。21 分钟 iG 团战击杀四人，打下大龙和龙魂。23 分钟 iG 上高，拿下本局比赛，2-2 进入决胜局！

第五局战歌起：iG 前期占据主动，21 分钟 iG 团战获胜，拿到大龙。27 分钟团战 RA 霞发挥出色击杀 iG 多人拿到龙魂。33 分钟远古龙团 RA 战胜 iG，iG 无力阻止对方推进，RA 顺利拿下最终胜利。