字节跳动的最新估值接近 4000 亿美元

北京时间 4 月 1 日晚间消息，据《南华早报》报道，多位知情人士今日称，对私募股权投资者来说，抖音母公司 “字节跳动”的估值正接近 4000 亿美元。

这些知情人士表示，由于字节跳动正考虑让抖音在纽约或香港上市，其在私募市场的价值一直在膨胀，最近的估值已接近 4000 亿美元。

如果该消息准确，基于分析公司 CB Insights 的数据，则 4000 亿美元的新估值几乎是字节跳动在 2020 年 3 月 C 轮融资后 1400 亿美元估值的三倍。

一年前，字节跳动向员工授予了公司股票，当时为公司估值 1000 亿美元。两周前，其估值升至 2700 亿美元。据字节跳动员工称，上周这一数字又跃升至 3000 亿美元。

相比之下，竞争对手快手当前的市值约为 1500 亿美元。事实上，快手的市值，也为字节跳动的估值提供了基准。

知情人士称，字节跳动的营收估计至少是快手的三倍。此外，字节跳动的利润也更高，从而赋予了字节跳动 3 倍于快手的 “公允价值”。虽然字节跳动没有公布财报，但今年 1 月有报道称，字节跳动去年的营收达到 370 亿美元，是快手的四倍。

随着抖音可能公开募股的传言四起，字节跳动的估值也吸引了越来越多的兴趣。今年 2 月有报道称，字节跳动正考虑让抖音在美国上市。昨日又有报道称，字节跳动正考虑让抖音在纽约或香港上市。上周，字节跳动聘请小米前高管周受资担任新设立的首席财务官（CFO）一职，此举被视为字节跳动在为 IPO 事宜做准备。

对此，字节跳动尚未回复记者的置评请求。

分析人士称，无论抖音在何地上市，都将为字节跳动的支持者带来一笔 “意外之财”，其中包括美国投资公司 Susquehanna International Group、General Atlantic、Coatue Management 和老虎全球管理公司等。

其中一位知情人士还称，字节跳动之所以考虑让抖音在美国上市，其美国支持者也是原因之一。“IPO 将是一场盛宴，如果你有发言权，你也希望它在你家附近举行。”