Win10 革命性改进：驱动程序将和系统目录分离

在 Win10 中，如果你想要驱动一些特定硬件，例如显卡、网卡等等，驱动程序是必不可少的。通常来说，当安装硬件之后，系统就会自动部署相应的驱动，并通过 Windows Update 来提供自动升级服务。然而 Win10 的驱动机制也存在一些问题，驱动程序可能会导致系统出现问题。

在当前的 Win10 系统，所有的驱动，包括第三方的驱动，都安装在系统 System32 目录的特定文件夹中，这有可能导致系统出现故障。根据 Windows Lastest 的报道，Win10 终于要在这方面进行修改了。

据悉，在 Win10 21H2“太阳谷”更新中，Win10 的驱动程序将会被放置在 System32 目录之外。Win10 将会把第三方的程序安装在一个新的 “OEMDRIVERS”目录当中，具体的位置为 “C:\Windows\OEMDRIVERS”，而 “C:\Windows\System32”这个系统目录将不再放置第三方的驱动程序文件。

就如上面的截图所示，这个新特性已经出现在 Win10 的预览版中，如果想要体验的话可以升级到 Win10 21H2 的预览版。

事实上，这一特性并不只出现在 Win10 正代系统，在 Win10X 系统中，也有类似的机制。“OEMDRIVERS”文件夹让操作系统得以和第三方驱动程序分离，用户甚至可以让驱动程序运行在沙盒当中，这带来了安全性方面的提升。

当然，这一新机制带来的提升并不仅局限在安全性方面，它也会带来性能方面的改善，特别是如果你经常需要更新驱动程序，改善会尤为明显。

不过对于稳定性方面是否也有提升，还是个未知数，目前尚未明确隔离第三方驱动是否会减少 Win10 的蓝屏死机错误等系统崩溃。

除了驱动程序和系统目录分离，Win10X 的其他一些机制也会出现在 Win10 正代当中。例如，操作中心会使用要给新的可自适应界面，可以让用户更有效率地访问快速设置和通知。另外，开始菜单等其他模块会使用圆角的视觉元素，而非现在的直角。

目前微软已经开始测试新的个性化设置和触控键盘，并改进文件资源管理器的触控体验，实装使用某些新图标。让我们期待 Win10 21H2 的正式到来吧。