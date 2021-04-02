人类史上首次全员素人太空旅行：SpaceX 选中了谁，登上太空还需几步

或许不少航天爱好者都有一个宇航员梦。

在我们的认知里，宇航员绝对是一个万里挑一的职业，不仅要满足身高、体重、视力、心理素质等基本条件，同时要在相关领域有所建树，比如战斗机飞行员出身。

在知乎上，一位航天领域答主曾就如何成为一名宇航员做过解释 —— 目前宇航员主要分三种：一是真正意义上的宇航员，负责航天器的操纵，以太空飞行为职业；二是任务专家，主要负责特定太空任务、操纵实验设备等，可能是某个领域的科学家、工程师；第三则是基本条件达标的普（有）通（钱）人。

看来，商业航天的路子可能是一条捷径。

说起商业航天，自然绕不开 SpaceX。

美东时间 2020 年 11 月 15 日 19 时 27 分，佛罗里达州 NASA 肯尼迪航天中心 39A 发射台，搭载着载人龙飞船（Crew Dragon）的猎鹰 9 号火箭发射升空。借此机会，三名 NASA 宇航员和一位日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）宇航员前往国际空间站，完成乘员轮换任务。

这次刷新航天史的任务名为 Crew-1，今年另一个要通过 SpaceX 龙飞船完成的商业航天任务 Inspiration 4 也将开启。与 Crew-1 不同的是，参与 Inspiration 4 任务的将是四位“素人”—— 因此，这将是史上首个全民太空任务（The First All-CivilianMission To Space）。

究竟是哪四位“普通人”实现了绝大多数人不能实现的航天梦，美东时间 2021 年 3 月 30 日上午 10 点，Inspiration 4 官方通过一场直播正式公布了答案。

人类太空飞行新时代开启

Inspiration 4 任务计划最早 2021 年 9 月 15 日启动。

根据计划，Inspiration 4 的起点是佛罗里达州 NASA 肯尼迪航天中心 39A 发射台，乘客们将在近地轨道上进行为期几天的旅行，开启人类太空飞行和探索的新时代。

Inspiration 4 选择乘客，基于这样四个标准：领导力、希望、慷慨、繁荣。

该任务首先确定的是代表「领导力」的乘客 Jared Isaacman，他也是这一任务的指挥人。

现年 38 岁、身价亿万的 Jared Isaacman 是美国集成付款处理和技术解决方案服务商 Shift4 Payments 的创始人 & CEO。

1999 年，16 岁的 Jared Isaacman 在自家的地下室创办了 Shift4 Payments 公司，目前该公司已有超过 1200 名员工，他也被认为是行业中最有影响力的商业领袖之一。

此外他的身份还有慈善家、飞行员、冒险家等等。

作为一名出色的商用、军用喷气式飞机飞行员，Jared Isaacman 保持着几项世界纪录，包括在 2008、2009 年完成了两次环球飞行，也参与过 100 多场航展演出，为许愿基金会（Make-a-Wish Foundation）筹集资金，也带来了知名度。

2011 年，Jared Isaacman 联合创立了专为美国武装部队训练飞行员的世界最大私人空军 Draken International。

2021 年 2 月底，Inspiration 4 公布了代表「希望」的乘客 Hayley Arceneaux。

Hayley Arceneaux 在 10 岁那年被确诊患有骨癌。此后，她的家人向位于美国田纳西州孟菲斯市的圣犹大儿童研究医院寻求治疗和护理，经历了化疗和保肢手术的 Hayley Arceneaux 目前身体状况良好。

2014 年，Hayley Arceneaux 获得了西班牙语学士学位，2016 年获医生助理（PA）学位，现在在圣犹大医院工作，是一名治疗白血病和淋巴瘤儿童患者的助理医生。

值得一提的是，今年 29 岁的她将成为史上首个携带假体进入太空的人。

在 3 月 30 日的直播中，Inspiration 4 正式公布了另外两名乘客：代表「慷慨」的 Chris Sembroski 和代表「繁荣」的 Sian Proctor。

大学科学教授 Chris Sembroski 从小就对外太空有一种天生的好奇心，高中时在屋顶眺望星空，大学里发射高功率模型火箭、加入 ProSpace 组织，旨在推动华盛顿特区开放太空旅行立法，曾获专业航空学学士学位。

他曾在美国空军服役，维护“民兵 3”（Minuteman III）型洲际弹道导弹，于 2007 年退役。作为美国太空夏令营的顾问，他进行了多次模拟航天飞机任务，支持着以 STEM 为基础的教育，旨在激励年轻人探索相关基础科学领域，并找到他们自己的擅长方向。

而 Sian Proctor 博士则是一位地球科学家、探险家和科学传播专家，对太空探索有着终身的热情，她的父亲曾于阿波罗任务期间，在 NASA 跟踪站工作。

她的座右铭是 Space2inspire，她鼓励人们利用自己独一无二的优势和热情来激励他人，希望通过自身力量创建一个 J.E.D.I. 空间，即一个公正、公平、多样、包容全人类的空间。

她曾在美国亚利桑那州菲尼克斯市南山社区学院（South Mountain Community College）担任地球科学教授 20 多年，目前被调为马里科帕社区学院区（Maricopa Community College District）开放教育资源协调员，曾获环境科学学士学位、地质学硕士学位和科学教育博士学位。

此次，Sian Proctor 将担任副驾驶，Chris Sembroski 则担任任务专家。

登上太空，还需几步？

确定了乘客名单后，SpaceX 方面也对龙飞船进行了一系列的改进。

参与此次任务的 SpaceX 龙飞船一次能够运载 7 名乘客往返于地球轨道甚至更远的地方，高 8.1 米、直径 4 米、舱内容积 9.3 m³、发射有效载荷 6000 公斤、返回有效载荷 3000 公斤。目前，龙飞船是唯一能够将大量货物运返地球的航天器。

而关于龙飞船最新的消息是：由于此次无需与国际空间站对接，飞船顶部将增加一个玻璃圆顶，取代原来位于头部位置的对接适配器，以便让乘客可以 360 度观赏宇宙。

玻璃圆顶似乎是一块一体化的玻璃，并没有分割窗户视野的支撑结构。待龙飞船安全进入轨道，对舱门起保护作用的空气动力学外壳就会砰地打开，露出玻璃圆顶。

飞船将在 335 英里（约 539 千米）的高度绕地飞行，将比国际空间站的轨道高 80 英里（约 129 千米）。

这项任务预计在下半年实现，那么“素人乘客们”目前要做哪些准备工作呢？

此前《麻省理工科技评论》杂志曾做过一次科普 ——“素人”要实现商业航天梦，一般需要以下几步。

用一个天文数字换一张船票。

顺利通过体检。

通过模拟失重飞行、模拟太空日常生活等步骤习惯太空环境。

做紧急演习，毕竟太空中可能会出现不少突发状况。

经过培训，真正了解去太空要做什么。

对发射日的流程进行演练。

不过，关于如何上太空，Inspiration 4 已经给出了一个或许是最为关键的答案：只需要一份勇气、一个梦想和一位 38 岁亿万富翁。