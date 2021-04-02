奔驰 EQS 续航升级，WLTP 标准下能跑 770 公里

据 InsideEVs 报道，奔驰公布了旗下 EQS 型旗舰电动轿车的 WLTP 标准下的里程测试成绩，最高可达 770 公里。

奔驰早前曾表示，容量高达 108kWh 的电池能够赋予 EQS 充满一次电行驶 700km 的能力。而现在，WLTP 实测数据给了人们一个更大惊喜：EQS 的续航里程比奔驰宣称值还要高 10%！

▲奔驰称 EQS 车型的 WLTP 测试续航里程高达 770 公里

外媒认为，虽然暂时无法确定奔驰所说的 108kWh 电池容量是有效容量还是总容量，但可以肯定，EQS 能获得 770 公里的 WLTP 测试续航里程，平均能耗控制在了大约每百公里 14kWh。如果改用 EPA 测试标准，实际里程相比 WLTP 里程可能会少一些，但至少也能维持在 640 公里以上，依然是极好的表现。

外媒推测，此次 EQS 能取得如此好的成绩，很大程度上得益于奔驰全新的 EVA 纯电汽车平台高超的工程素质。此外，超过 100kWh 的大容量电池和风阻系数仅 0.20 的车身空气动力学设计也功不可没。

作为一直以来的奔驰旗舰轿车，S 级一直以庄严肃穆的行政级轿车面目示人。现在，S 级迎来了跟自己一样内心稳健但性格更加开朗的同胞兄弟 EQS。本周早些时候，奔驰正式发布了 EQS 内饰图，完美融合豪华与科幻的内饰风格令人惊叹。

▲奔驰 EQS 内饰图，大连屏和蓝色灯光体现科幻风格，白色面料尽显典雅气质

再结合 EQS 流畅优雅、兼顾古典美和新潮风的外形来看，奔驰对于汽车产品电动化转型的态度很明确，那就是保留传统的同时拥抱未来。

据悉，奔驰将于欧洲中部时间 4 月 21 日举行 EQS 车型的线上全球首发会。未来，EQS 到底是将与 S 级珠联璧合、共同塑造奔驰兼顾传统与革新的品牌形象，还是作为挑战者、后发先至将 S 级斩于马下，让我们拭目以待。