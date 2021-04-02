消息称下代苹果 iPhone SE 明年推出，2023 款 iPhone SE 采用打孔屏设计

IT之家 4 月 2 日消息 据显示器分析师罗斯 - 杨（Ross Young）透露，将于 2022 年推出的下一代 iPhone SE 将采用与第二代 iPhone SE 相同的 4.7 英寸显示屏。

第二代 iPhone SE 设计基于 iPhone 8，显示屏为 4.7 英寸。曾有传言称，苹果正在研发一款 “iPhone SE Plus”，可能会在今年推出，但本月初，苹果分析师郭明錤表示，在 2022 年之前不会有新的 iPhone SE 系列。

Young 还透露，iPhone SE 继 2022 年的小更新之后，2023 年可能会有更彻底的设计改变。

据悉，苹果正在研发一款 6.1 英寸版本的 iPhone SE，采用打孔设计，而不是刘海。据传苹果计划将打孔显示屏带到 2022 年的旗舰 iPhone 机型上，因此在推出采用该设计的 iPhone 14 新机型后，一年后可能会将该设计沿用到 iPhone SE 上，这也在情理之中。

IT之家了解到，打孔设计可以最大限度地增加可用的显示面积，同时也为前置摄像头留下空间。

尽管 2022 年即将推出的 iPhone SE 大概不会有什么设计上的改变，但预计该设备将获得升级的处理器和 5G 支持，Young 表示可能会被限制在 6GHz 以下。