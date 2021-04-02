在通信产业链探索 5G 商业模式的路上，5G 消息一直被视为值得突破的一环。尤其从 2020 年国内三大运营商联合发布《5G 消息白皮书》以来，产业链上下游众多的企业都开始积极融入进来，探索有效的可持续发展的运营模式，助推中国 5G 消息高质量发展。

3 月 29 日，中兴通讯 Openlab 实验室和泰尔终端实验室移动互联网业务创新中心为载体成立了信息通信新技术联合创新实验室，双方发布国内首个 5G 消息平台技术要求、测试标准及评价体系；3 月 30 日，由中国通信企业协会、中国信息通信研究院发起的 5G 消息工作组正式成立。

这一系列的举动让我们看到业界对于 5G 消息的关注和推动从未间断。可喜的是，在国内三大运营商及产业链伙伴的共同努力下，5G 消息产业生态已经初步成型，5G 消息生态发展的土壤也已日渐丰盈。

产业链积极助推 5G 消息发展

当下，5G 已迈入建设发展的关键阶段，5G 消息作为面向公众的 5G 应用之一得到了业界的普遍关注，其丰富的多媒体内容也为用户打来了更广阔的应用空间。基于此，产业链上下游包括运营商、终端厂商、平台厂商、服务提供商、行业客户等都在加快对 5G 消息的部署。

在标准上，工信部已将 5G 消息系列标准列为重点标准推进。5G 消息行业标准体系于 2020 年立项，当年 11 月和 12 月，TC3、TC11 先后审查通过了《5G 消息总体技术要求》、《5G 消息终端技术要求》、《5G 消息终端测试方法》三项标准文稿，2021 年 1 月 15 日，《5G 消息不同运营商业务互通总体技术要求》通过了审查。

此外，3 月 29 日，在“中国 5G 消息高质量发展线上新闻发布会”上，中兴通讯 Openlab 实验室和泰尔终端实验室移动互联网业务创新中心为载体成立了信息通信新技术联合创新实验室，双方发布国内首个 5G 消息平台技术要求、测试标准及评价体系，依据标准对中国 5G 消息 CSP (5G 消息服务提供商) 开展全面的技术培训、标准咨询、测试评价服务，加速推动中国 5G 消息高质量发展。

在网络建设上，5G 消息的全面商用也已基本无障碍。2020 年 10 月，中国移动在 15 个省的试点地区开展了 5G 消息试商用测试；12 月中旬，中国联通在上海开通了 5G 消息试商用平台，并成功接入多个头部行业应用。据悉，中兴通讯目前是全球领先的 5G 消息平台供应商，已建成全球最大的 5G 消息商用网络，支持的 5G 消息用户数也最多。

不仅如此，为了更好的凝聚行业发展新动能，引领行业融入新发展，3 月 30 日，5G 消息工作组也正式成立。5G 消息工作组领导表示，希望通过该工作组为 5G 产业链企业搭建深入交流的平台，精准对接需求，引导产业链企业制定 5G 消息团体标准，规范市场秩序。进一步推进垂直行业用户等 5G 消息相关产品标准化与规范化，助力 5G 消息行生态新发展。

5G 行业应用已进入实践阶段

众所周知，5G 消息相比于传统的短信提供了新的“服务模式”,5G 消息以原生短信为入口，支持发送包括文本、图片、音视频、地理位置、小程序、服务交互和消费交易等丰富的多媒体内容。这种基于 5G 技术的全新应用服务模式，不仅为用户的业务拓展打造了新平台，也为推进 5G 在各行各业技术融合赋能，打开了新的视角。

当然，5G 消息的行业应用并不是纸上谈兵，在产业各方的努力下，5G 消息行业应用早已经进入实践阶段。

今年全国两会期间，北京移动联手新华网开发了“新华网两会 5G 消息模拟体验”产品。这是自 2020 年 4 月三大运营商联合发布《5G 消息白皮书》以来，北京移动首次将 5G 消息应用于全国两会媒体报道。

两会期间用户通过活动二维码进入 5G 消息页面，即可在线实时查看两会热点调查、两会现场新闻、两会智能问答等模块，还可以在线收看两会直播，轻松获取两会最新资讯。这次活动不仅是北京移动在 5G 消息推广方面的一次成功试水，也助力新华网圆满实现了全国两会在宣传报道上的创新。

这个项目只是 5G 行业应用的一个缩影。据悉，截至目前，5G 消息已陆续在浙江、上海、广东、广西、江苏等省区市进行商用试点，涉及新闻传播、气象服务、银行业务咨询办理等多个领域。

5G 消息产业生态已快速成型

一枝独放不是春，5G 消息的发展亦是如此，唯有构建完善的 5G 消息产业链、生态链、价值链才能推进 5G 消息产业健康有效的发展。基于此，中兴通讯开放了业界唯一的 5G 消息 Openlab 实验室，目前已升级到 Openlab 2.0。协助运营商为终端、CSP、企业等合作伙伴提供统一的开发验证环境，与 40 多家 CSP 签署了战略合协议，完成了 120 多个 5G 消息应用的验证。

此外，中兴通讯还支撑三大运营商开展行业研究、举办开发者大赛和进行商业试点，已经孵化覆盖政府、金融等九大行业超过 300 个应用。与行业管理部门、运营商、产业链优秀合作伙伴等开展联合创新，基于 Openlab 实验室已经发布了防疫行程卡、中兴滨江工厂等多个业务，并在 2020 年北京展、中移合作伙伴大会、2021MWC 上海展等展会上成功演示并发布了更多行业领域的创新业务。

我们必须意识到，随着用户服务与社会需求的不断提升，智能设备与交互模式的不断发展，5G 消息的服务边界与体验边界会不断的延伸和扩展。