美股收高，哔哩哔哩上涨 4.6%，拼多多大涨 7.51%

北京时间 4 月 2 日消息，今天美股收高，标普指数首次站上 4000 点大关，随着 10 年期美国国债收益率下降，科技股普涨。截至收盘，道指涨 171.66 点，涨幅为 0.52%，报收 33153.21 点；标普 500 指数涨 46.98 点，涨幅为 1.18%，报收 4019.87 点；纳指涨 233.23 点，涨幅为 1.76%，报收 13480.11 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股涨跌互现：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 蔚来 3 月交付量达 7257 辆，同比增长 373%

蔚来昨天下午公布了超出预期的交付量，给了投资者一个大惊喜。蔚来发布声明称，3 月份交付量为 7257 辆，创下单月交付量纪录，同比增长 373%。3 月份 7257 辆的交付量中，ES8 为 1529 辆，ES6 为 3152 辆，EC6 为 2576 辆。第一季度 20060 辆的交付量，也创下蔚来单季度交付量纪录，同比增长 423%。上周，蔚来将第一季度交付量预期下调至 1.95 万辆。在 3 月初发布的去年第四季度财报中，蔚来预期第一季度交付量介于 2 万 - 2.05 万辆之间。蔚来上周表示，芯片供应紧张迫使合肥工厂从 3 月 29 日起停产 5 天。截至 3 月 11 日，蔚来所有量产车型交付量累计达到 95701 辆。蔚来称，其第 10 万辆汽车将于 4 月 7 日下线。重要的是，蔚来第一季度基本上没有受到芯片供应紧张的影响。它未来数月能否安全度过芯片荒尚需观察，因为芯片厂商警告称，芯片荒将一直持续到明年第二季度末。多家媒体报道称，蔚来计划在香港特别行政区二次上市，已经向港交所提交了申请材料。蔚来还在促进与其他厂商的合作，大力开发换电技术，它已经在开发第二代换电技术。星期四盘前交易中，蔚来股价一度上涨 5.21% 至 41.01 美元。常规交易中，蔚来上涨 0.68 美元，涨幅为 1.74%，报收于 0.68 美元，盘中一度摸高 42.06 美元。

▲ 小鹏汽车 Q1 交付量达 13340 辆，同比增长近 500%

小鹏汽车昨天下午披露了强劲的 3 月份和第一季度交付量，表明其销售势头不减。小鹏汽车在一份声明中说，3 月份交付量为 5102 辆，同比增长 384%，环比增长 130%。5102 辆的交付量包含 2855 辆 P7 和 2247 辆 G3。继去年下半年和今年 1 月的销售强劲增长后，受春节假期和特斯拉国产 Model Y 开卖影响，小鹏汽车 2 月份销售势头有所放缓，2223 辆的交付量环比下降 63%。小鹏汽车第一季度交付量创下单季度交付量纪录，13340 辆的交付量同比增长 487%。小鹏汽车称，这表明在传统的汽车销售淡季，其销售势头依旧不减。常规交易中，小鹏汽车股价上涨 0.44 美元，涨幅为 1.21%，报收于 36.95 美元，盘中一度摸高 39.24 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Bernstein 称分拆后 Alphabet 价值合每股 3100 美元

据 Bernstein 分析师马克・舒姆里克（Mark Shmulik）称，尽管 Alphabet 不会很快被强制拆分，但即使被强制拆分也并非是世界末日。根据他的计算，拆分后的 Alphabet 价值更高，合每股 2600 美元，比当前股价高出 23%。他对拆分后的 Alphabet 最高估值合每股 3100 美元。在舒姆里克的计算中，搜索业务在 Alphabet 价值中占有相当高比例，合每股 1499 美元，最高可以达到 1651 美元。根据舒姆里克的计算，Alphabet 搜索业务价值合每股 1499 美元，网络业务合每股 61 美元，Youtube 业务合每股 382 美元，云计算业务合每股 335 美元，硬件和应用商店业务合每股 140 美元，“其他”业务合每股 75 美元，以及与现金、债务、费用相关的 105 美元。在舒姆里克的最高估计中，这些数字分别为 1651 美元、76 美元、496 美元、472 美元、173 美元、113 美元和 65 美元。在舒姆里克看来，即使在最糟糕情况下，Alphabet 各项业务价值之和也能达到 1700 美元，包括 Waymo 在内的其他业务被认为价值为负数。但他说，“鉴于 Cruise 最近融资的估值达到约 300 亿美元，我们很难认为 Waymo 没有任何价值。”舒姆里克表示，他及其团队“预计 Alphabet 短期内不会被强制拆分”，Alphabet 可能会考虑“减轻压力的机遇”。他说，Alphabet 可能考虑拆分网络业务，因为它面临一些商业风险。舒姆里克对 Alphabet 股票评级为“跑赢大盘”，给出的目标股价为 2500 美元。过去 3 个月 Alphabet 股价累计上涨 20%，同期内标普指数涨幅为 6.7%。

▲ Jefferies 称 Uber 即将盈利，还有 65% 上涨空间

Jefferies 星期四发表投资报告。给予 Uber 股票“买进”评级，称它即将盈利，股价将再上涨 65%。报告称，“Uber 将受益于经济重新开放。随着疫苗接种进程加快，Uber 将加速增长和实现盈利。”Jefferies 给出的 Uber 最高目标股价为 90 美元，比星期三 54.51 美元的收盘价高 65%。75 美元的基础目标股价，也比星期三收盘价高出 38%。Jefferies 预计，2021 财年 Uber 网约车业务订单将增长 24%，受新冠疫情影响，2020 财年 Uber 订单下降 46%。2023 财年 Uber 网约车订单将达到 570 亿美元，超过 2019 财年的 500 亿美元。Jefferies 称，Uber 外卖业务“在疫情期间缓冲了网约车业务暴跌带来的影响”，2020 财年增长 109%，2019 年增幅为 83%。报告指出，“虽然 2021 财年增速应当会有所放缓，但仍然会相当高。尽管部分用户的订单金额和下单频次都会有所下降，但在疫情期间养成的订外卖的习惯不会很快消失。”Jefferies 的模型显示，Uber 外卖业务将在今年第四季度实现盈利。在 Jefferies 看来，最糟糕的情况下，Uber 面临的风险包括网约车和外卖业务普及率低于预期。在这种情况下，他给出的 Uber 目标股价为 23 美元，比星期三收盘价低 58%。常规交易中 Uber 股价上涨 3.09 美元，涨幅为 5.67%，报收于 57.6 美元。