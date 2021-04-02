小米手环 6 今日开售：1.56 英寸跑道全面屏 / 血氧检测，229 元起

IT之家 4 月 2 日消息 小米春季新品发布会上发布的小米手环 6 今日 10 点全渠道首卖 ，新款手环采用 1.56 英寸跑道全面屏，支持 30 种专业运动模式，新增血氧检测，标准版售价 229 元，NFC 版售价 279 元。

IT之家了解到，小米手环 6 首次在手环上采用了异形切割技术，配备 1.56 英寸 AMOLED 跑道全面屏，显示面积增加 50%，326 PPI，支持动态彩显。跑道屏设计还取消了原有的实体触摸按键，引入了全新手势操作。

小米手环 6 新增血氧饱和度监测功能，还能在夜间开启。小米手环 6 内置高性能 PPG 生物传感器，降低了不规则运动的干扰，可根据睡眠期间心率变异性、呼吸信息的变化规律计算，提供分析报告。心率监测方面，小米手环 6 新增异常心搏提醒，小米手环 6 还提供女性健康、压力状态评估、呼吸训练引导、多维健康评估系统等健康监测功能。

小米手环 6 内置六轴传感器，支持 50 米防水，支持自动识别的运动模式新增至 6 种，户外跑、跑步机、健走、户外骑行、椭圆机、划船机。小米手环 6 还新增了 19 种全新运动模式，总共支持 30 种不同的运动。

小米手环 6 默认支持三款自定义表盘样式，最多支持六个自定义模块，小米手环 6 共有 8 款彩色腕带可选，分别是石墨黑、热力橙、藕荷粉、青松绿、向日黄、象牙白、玫瑰紫、天空蓝，其中包含 4 款全新配色，小米手环 5 的老款腕带也可在小米手环 6 上完美适配。