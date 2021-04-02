上市五年，《王国纪元》收入逆势增长，吸金突破 20 亿美元

IT之家 4 月 2 日消息 Sensor Tower 最新数据显示，IGG 旗下 SLG 手游《王国纪元》(Lords Mobile) 今年第一季度在 App Store 和 Google Play 收入逼近 2.5 亿美元，使得该游戏全球总收入突破 20 亿美元大关。

IT之家了解到，《王国纪元》于 2016 年 3 月上市。报告指出，得益于大量游戏内活动和外部宣传，今年 Q1 该游戏迎来逆势增长，收入近 2.5 亿美元，环比增长 96%，同比激增 162%，刷新上市以来的收入纪录。

▲ 图源：Sensor Tower

Sensor Tower 表示，截至今年 3 月底，《王国纪元》在全球 App Store 和 Google Play 的总收入达到 20.96 亿美元。美国是该游戏收入最高的市场，贡献了 6.08 亿美元，占总收入的 29%。中国和日本市场分别贡献了 2.86 亿和 1.53 亿美元，占比为 13.6% 和 7.3%。

平台方面，来自 Google Play 的收入占该游戏总收入的 55%，App Store 占比为 45%。上市至今，《王国纪元》在全球 App Store 和 Google Play 获得近 2.95 亿玩家。



