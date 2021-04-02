科创板直写光刻第一股芯碁微装背后：五大客户逐年变动，曾陷专利官司

科创板 “国产直写光刻设备第一股”正式登陆 A 股市场！

在经过约 10 个月的审查后，国产半导体设备供应商合肥芯碁微装终于在昨日正式敲钟，首次公开发行 A 股约 3220 万股，发行价每股 15.23 元，开盘涨 192.19%。

截至芯东西发稿时间，每股报价 60.35 元，总市值 72.90 亿人民币，滚动市盈率 77.18。

这家成立于 2015 年 6 月的企业，致力于 “成为国产光刻机世界品牌”，成立第四年全年净利润转正，2020 年上半年营收达 0.77 亿元，累计服务近 70 家客户。

如此高远的志向、这么多落地成绩，多少令人听起来有些心潮澎湃。过去一年，因为芯片半导体 “卡脖子”问题，被喻为 “半导体工业皇冠上之明珠”的光刻机走进大众视野，成为大街小巷热议的话题。

可以说，如果没有先进的光刻机技术，那么现在即便是台积电、英特尔这样的顶尖芯片制造商，也没办法造出 3nm、2nm 及更先进的芯片。

但芯碁微装所研发和生产的光刻机，是微纳直写光刻设备，与制造先进芯片所必需的掩膜光刻设备并不相同。

芯碁微装也在招股书中提到，相比掩膜光刻，在目前直写光刻在 IC（集成电路）前道制造领域存在在光刻精度及产能效率较低、在 FPD 制造领域存在产能效率较低等问题。

在泛半导体领域，直写光刻的应用领域相对较窄，业务体量较小，是掩膜光刻的补充。芯碁微装的直写光刻设备也主要应用在 FPD 低世代线的制造、中低端 IC 掩膜版制版及 IC 前道制造中的小批量、多批次的器件研发试制领域。

一边是看起来狭窄的市场空间，另一边，在报告期内，芯碁微装前五大客户几乎 “一年一变”，且近几年间均存在产销量不平衡的问题。

要成为世界品牌，芯碁微装的底气究竟何在？

通过拆解、分析芯碁微装招股书文件，我们试图了解更多关于这家公司的真实经营状况。

一、专攻直写光刻技术，发力 PCB 和泛半导体市场围绕微纳直写光刻技术，芯碁微装落地的产品可分为 PCB 系列、泛半导体系列、其他激光直接成像设备。

▲芯碁微装直写光刻技术落地产品

在泛半导体领域，主要光刻技术可以分为掩膜光刻和直写光刻。

其中，掩膜光刻是当前 IC 前道制造、IC 后道封装以及 FPD 制造的主流光刻技术，5nm、3nm 及更精细制程芯片的大规模制造均离不开这一技术。

而芯碁微装主要研发的直写光刻技术，也被称为无掩膜技术，在不同细分市场中对光刻精度的要求，与直写光刻有明显的差别。

▲掩膜光刻和直写光刻在泛半导体细分市场中要求的光刻精度区别

目前在 IC 前道制造掩膜光刻设备市场，荷兰 ASML、日本尼康、日本佳能是头部玩家，国内厂商仅有上海微电子能实现投影式光刻设备的产业化。IC 先进封装掩膜光刻设备市场同样由日本 ORC、美国 Rudolph 等日本、欧美企业主导，我国仅有上海微电子等企业能够参与市场竞争。

芯碁微装的发力点在 IC 制造直写光刻领域。除了芯碁微装外，国内还有天津芯硕、江苏影速、中山新诺等企业能实现直写光刻设备产业化，国外竞争对手有德国 Heidelberg、瑞典 Mycronic 等。

▲芯碁微装所在行业内的主要企业

根据招股书，在用于掩膜版制版的激光直写光刻设备技术方面，芯碁微装产品的最小线宽（线宽越小精度越高）指标已做到与德国 Heidelberg、江苏影速的竞品处于同一水平，产能效率优于德国 Heidelberg，CD 均匀度相对落后于竞品。

在 IC 制造直写光刻设备技术方面，芯碁微装产品的最小线宽、套刻精度以及 CD 均匀度指标均落后于竞品，但产能效率指标相对占优。

二、2019 年营收暴涨，最大客户贡献超 1/3

根据招股书，从 2017 年到 2019 年，芯碁微装营收和毛利润实现逐年增长。尤其在 2019 年，其营收和毛利润相较前一年均实现翻倍。

具体来说，各期营收分别为 2218.04 万元、8729.53 万元、2.01 亿元，与年营收数十亿元的瑞典 Mycronic 相比仍存在明显差距；各期毛利润分别为 821.69 万元、5130.98 万元、1.04 亿元。

▲2017～2020H1 芯碁微装营收及毛利润情况 / 万元

为什么芯碁微装在 2019 年营收大涨？

从产品销售收入可以看到，2017 年至 2020 年上半年，泛半导体系列在芯碁微装整体营收中占比很低，只卖出 17 台；其营收主要来源是 PCB 系列，报告期内卖出超过 300 台。

▲2017～2020H1 芯碁微装主营业务营收变化情况 / 万元

尤其在 2019 年，其 PCB 系列设备中，TRIPOD 型号卖出 27 台，贡献 7211.02 万元营收；UVDI 型号卖出 43 台，贡献 8484.28 万元营收，均明显高于往年。两者加起来，超过该公司当年营收的 3/4。

▲芯碁微装 PCB 系列卖出台数

经过查询招股书，芯东西发现，2019 年，芯碁微装第一大客户罗奇泰克及其子公司因新建产线向芯碁微装购置产品，销售额为 7231.94 万元，占到芯碁微装 2019 年营收的 35.76%。

罗奇泰克是一家电子信息制造业企业，芯碁微装 2019 年卖出的 43 台 UVDI 型号设备中，有 38 台均来自罗奇泰克。从 2017 年到 2020 年上半年，芯碁微装前五大客户贡献的营收比例分别为 76.16%、59.14%、55.89% 和 45.99%，集中度逐年下降，但仍相对较高。

有趣的是，在 2019 年之前，罗奇泰克从未出现在芯碁微装的前五大客户名单中。不仅如此，从 2017 年至 2020 上半年，芯碁微装的主要客户名单几乎 “一期一变”。

▲2017-2020 上半年芯碁微装前五大客户变化

这样的情况因何出现？

三、客户频变 + 供大于求，芯碁微装存货问题何解？

对于几年间并未建立起稳定、持续的客户体系一事，芯碁微装在其招股书中，分别从客户需求、客户规模、客户数量三方面对客户频变的原因进行解释。

报告期内，芯碁微装设备销售收入与客户设备购置支出计划密切相关，比如 2018 年的第一大客户昆山国显、2019 年的第一大客户罗奇泰克及其子公司，均是因为新建产线而增加对芯碁微装的订单。

2017、2018、2019 三年对比来看，芯碁微装的客户规模逐步由小规模客户，向深南电路等大型客户转变。

报告期内该公司客户数量亦实现攀升，每期新客户数目分别为 13 个、21 个、28 个。

从产销量情况来看，2017 年～2020 年上半年各期，芯碁微装 PCB 系列产品、IC 系列产品、其他类激光直接成像产品，均面临着 “产大于销”的问题。

招股书中写道：“公司根据市场需求变动和工艺水平发展对现有产品进行升级迭代，产品的迭代周期一般约为 2 年，以保持产品竞争力。”这或许意味着芯碁微装目前面临着一定的产品库存问题。

▲2017～2020H1 芯碁微装主营业务产销情况对比

四、与合肥芯硕渊源颇深，曾打专利官司

芯碁微装成立于 2015 年，目前公司股权结构如下：

芯碁微装前十大股东分别为：程卓、亚歌半导体、顶擎电子、春生三号、康同投资、聚源聚芯、合肥创新投、国投基金、启赋国隆、丁敏华。

芯碁微装共有三名国有股东，分别为持股 2.87% 的合肥创新投、持股 1.03% 的合肥高新投、持股 0.91% 的量子产业基金。

▲芯碁微装前十大股东情况

芯碁微装第一大股东程卓为芯碁微装的控股股东和实际控制人，担任董事长；董事方林担任芯碁微装总经理及核心技术人员；何少锋担任芯碁微装总工程师及核心技术人员。

值得一提的是，程卓和方林均曾在半导体光刻和检测设备厂商合肥芯硕任职。而合肥芯硕曾在 2017 年 4 月和 9 月以侵害其专利权为由，向芯碁微装核心技术人员方林、何少锋提起诉讼。最终，安徽省合肥市中级人民法院、安徽省高级人民法院均判决驳回合肥芯硕的诉讼请求。

芯东西在中国裁判文书网检索得知，合肥芯硕以 11 项涉案发明专利主张权利，其中包括 “综合式直写光刻方法”、“一种应用于直写式光刻机的灰阶曝光的方法等”。

根据招股书，2015 年 4～6 月，程卓因参与合肥芯硕重整事宜，被合肥芯硕股东会选为董事长、财务总监。但是，程卓董事长一职未签署聘任协议、未办理工商变更，财务总监一职未签署劳动合同。

方林曾在 2007 年 3 月～2013 年 3 月担任合肥芯硕研发部工程师、总监，在 2014 年 4 月～2016 年 6 月担任合肥芯硕技术部副总经理等。2015 年 4～6 月，因参与合肥芯硕重整事宜，方林被合肥芯硕股东会选为董事，但该职位未签署聘任协议、未办理工商变更。

结语：光刻玩家 “赶考”科创板，哪家是国产希望？

目前，中国可量产的最先进光刻机是上海微电子的 365nm 光波长 DUV 光刻机，可用于 90nm 制程芯片的生产。相比之下，全球光刻机龙头 ASML 已经突破 EUV 光刻技术，推出了可用于 5nm 乃至更先进芯片生产的光刻机产品。

尽管与国外技术水平相差悬殊，面对光刻机被 “卡脖子”的老大难问题，一批国产化玩家正致力于通过技术攻坚，逐步提升产业链地位。

这一点亦在芯碁微装、光刻机双工件台厂商华卓精科等国产化玩家冲刺科创板上市的规划中有所体现。目前，芯碁微装已经成功登陆科创板，而华卓精科还在审查过程中。

另一面，起步较晚的国产光刻玩家，在经营、技术实力等各方面仍有短板。这一角度来说，国产光刻产业发展仍面临许多挑战。