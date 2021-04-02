优派智能投影仪 Q10 上市：4K LED 背光，售价 7499 元

IT之家4月2日消息 优派 Q10 智能投影仪今日正式在国内上市。该产品此前获得了 IF 设计大奖，分辨率高达 4K，采用新一代 LED 光源，亮度可达 2050 ANSI，寿命 3 万小时。

这款产品设计新颖，镜头前部有着一体式玻璃面板，避免了灰尘进入。投影仪具备短焦投影功能，1.77 米距离即可投射 100 英寸大画面。这款产品采用的是新一代 RGBB LED 光源技术，提供了更高的亮度和更宽广的色域覆盖范围，色域覆盖达到 100% Rec.709。此外，色彩方面配备优派自研的 Cinema SuperColor + 技术和图像处理引擎，确保投影仪的颜色表现和饱和度的稳定。

优派 Q10 投影仪内置 16W 功率 JBL 音箱，由 JBL 金耳朵团队调校，官方表示高音充满活力、中频平衡、低频强劲，适合观看电影、演唱会等。投影仪纵向放置时可充当蓝牙音箱。

这款投影仪提供多种接口，支持光纤、LAN 网线、USB-C 输入，支持 Switch 游戏机，具备 USB 3.0 接口。产品自带 64GB 存储空间，无线 WiFi 支持 5GHz 信号，投影距离为 0.5m-3.5m。

IT之家了解到，优派 Q10 投影仪还具备磁吸保护罩，底部可调节角度。这款产品目前已经在京东开启预售，到手价 7499 元。预计于 4 月 13 日发货。