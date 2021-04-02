小米之家进行品牌升级，不求开店数量多只求效率足够高

小米之家进行渠道升级后，将不再关注手机的销量有多少，商家能赚多少，而会将重点放在整体的资金回报率方面，以及相关费用及存货的周转。

小米集团副总裁，中国区新零售负责人高自光表示，门店整体的资金回报率由其毛利及费用决定，毛利越高，周转越快，资金的回报周期也就越快。据悉，小米目前的门店平均周转率在 3 周左右，每次可以达到 3 个点的净利。

早在 2016 年底，小米之家以直营店的模式进行探索，但更多的是在品牌形象方面，在整个市场的占比极低，高自光坦言目前小米手机的线上线下占比为 7:3，正常情况占比应为 3:7，小米要在保证线上的情况下，实现线下占有率，从销售效率、生产效率出发，提高整体的效率水平。

2020 年 11 月开始，小米之家开始进行渠道升级，从门店设计、渠道运营、到人员管理等环节进行大幅调整，并逐渐取消专营店等不合规门店。在城市与当地零售商一起开通专营门店，并为其提供从货品、运营管理、到店长等一系列服务，而在县城等三四五线城市则开通授权店，由当地零售商自主进行管理。高自光表示，随着城市专营店模式验证的成功，未来授权店也将逐渐改为专营店。

作为后进入者，小米之家在线下的渠道渗透率远不及华为、OV 等手机厂商，但小米并不急于将门店数量作为衡量标准，高自光认为虽然小米的门店只有 5000 家，甚至不足友商的十分之一，但在周转效率上已经达到了友商的四倍左右，“未来随着门店的增多，周转率也会有所下降，就看我们怎么通过数字化的模型找到一个最优解，在效率方面实现最大化。”高自光说。