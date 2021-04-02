《英雄联盟》春季赛季后赛：SN 战队 3:0 带走 LNG 战队

IT之家 4 月 2 日消息 在今日举行的《英雄联盟》LPL 赛区 2021 年春季赛季后赛中，SN 战队连续三把击败 LNG 战队顺利晋级。

第 19 分钟，小龙坑团战，泰坦先勾到刀妹，后续团战塞拉斯利用泰坦大招大到 4 人，后续团战，SN 打出一波 1 换 5。

第 16 分钟，峡谷先锋团战，LNG 先行抱团，但最终先锋被 SN 惩戒抢到，后续团战双方打成 3 换 3。

第 4 分钟，下路 LNG 4 人集结下路试图越塔强杀，泰坦抗塔阵亡但金克丝收下双杀，后续人马卡尔玛阵亡，但金克丝塔下精彩操作丝血反杀梦魇，双方打出 3 换 3。

第 28 分钟，中路团战，韦鲁斯先手配合洛和奥拉夫开团进场，但后续伤害不够，纳尔进场配合金克丝打出一波 0 换 5 后续一波高地 SN 拿下第二局比赛。

第 19 分钟，峡谷先锋团，SN 纳尔开到 LNG 三人，SN 打出一波 0 换 5。

第 16 分钟，LNG 下路击杀塔姆，拿下下路一血塔。

季后赛第三轮 • LNG 0-3 SN • Round 3

第 6 分钟，敌方中野抱团压中，击杀塞拉斯拿下一血，随后双方打野同时支援下路，敌方击杀 LNG 下路双人组。

第 9 分钟，LNG 打野再度前往下路，击杀敌方塔姆。

第 11 分钟，敌方中野四包二 LNG 下路双人组，LNG 中野虽进行支援，但仍被打出一波 0 换 4。

第 16 分钟，敌方拿下峡谷先锋，并凭借峡谷先锋击杀 LNG 五人后，LNG 本场比赛告负。