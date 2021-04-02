对话小米高管：今年相机部将超 2000 人，自研芯片会持续迭代

3 月 29 日和 30 日，连续两天的新品发布会，小米推出了小米 11 青春版、小米 11 Pro、小米 11 Ultra 和小米 MIX FOLD 四款手机产品，覆盖了多个高端价位段。

雷军在发布会上总结称，2020 年小米初步站稳高端市场。而 2021 年一季度，则进一步向高端市场发起了冲锋。高端布局背后，离不开技术研发的支撑。在小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 上，使用了小米与三星联合研发的 GN2 图像传感器；在小米 MIX FOLD 上，则使用了小米自研的 ISP 芯片澎湃 C1。

相机确实高端手机的核心竞争点之一，小米高级副总裁、手机部总裁曾学忠表示，小米相机部在 2020 年底已超过 1000 人，而今年底将超过 2000 人；在产品线方面，小米副总裁常程向新浪科技表示，未来 MIX 系列会侧重商务办公场景并保持定期更新，小米将用数字系列和 MIX 系列两个产品线共同满足高端用户的不同需求。

MIX 系列将定期更新 折叠屏是大趋势

小米此次将数字系列和 MIX 系列都进行了更新。在数字系列上，除了此前发布的小米 11 之外，又推出了小米 11 青春版、小米 11 Pro、小米 11 Ultra 三款系列产品。从售价上来看，小米 11 Ultra 的 12GB+512GB 版本售价达到了 6999 元，冲击高端的意图明显。

值得注意的是，目前小米数字系列的售价已经达到了此前 MIX 几代的价位段，这也意味着未来 MIX 系列的定位又上了一个台阶。

以此次推出的 MIX FOLD 为例，该产品是小米旗下的首款折叠屏手机，标准版售价为 9999 元，陶瓷特别版售价达到 12999 元。

常程向新浪科技表示，中国 4000 元以上的手机市场容量非常大，小米也将这部分高端市场用户进行细分，通过数字系列和 MIX 系列两条产品线更好的覆盖这部分市场。未来 MIX 系列将注重工作效率，满足办公场景，同时会定期迭代。

MIX FOLD 上也推出了掌上 PC 模式、AI 会议助手功能，左右分屏、跨屏拖拽、平行窗口等功能更是适配办公场景，为用户提升办公效率。在掌上 PC 模式下，用户可以体验到如同 PC 般的操作体验。同时，支持双模式下的数据、资源、App 以及所有操作逻辑全面共享，免去两种操作模式下带来的隔阂问题。

常程认为，折叠屏会是未来的大趋势，相比一般的手机形态，折叠屏手机在办公等用户体验上也带来了很大的改变。随着折叠屏玩家和产品越来越多，生态也将逐步完善。

他透露，MIUI 在这方面还有一些更有趣的规划，后续将陆续发布。

今年相机部将超 2000 人 芯片会持续迭代

在高端手机上，影像的竞争已经成为关键的因素之一。

比如在小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 上，就使用了小米与三星联合研发的 GN2 图像传感器。雷军透露，该图像传感器为双方花费 18 个月耗资 2 亿元打造，1/1.12 英寸大底，5000 万像素，单位面积能达到 1.4μm，融合后单位像素面积能达到 2.8μm。

其中，小米 11 Ultra 的 DxOMark 评分，总分 143 分位居第一。雷军甚至现场演示了小米 11 Ultra 与专业黑卡相机在夜景、超动态的复杂场景下的拍照表现，雷军称小米 11 Ultra 已经远超专业相机表现。“手机影像已正式迎来与相机的拐点之战。”他说。

在 MIX FOLD 上，小米更是搭载了自研的 ISP 芯片澎湃 C1。曾学忠表示，米粉对拍照有多方面的需求，比如 3A、夜拍等多种复杂场景，只有小米的工程师亲自进行 ISP 芯片的研发，做好定义，才能更好的满足这些需求。

小米在相机上的思路是软硬件结合同时进行。2018 年 5 月，小米在手机部内部成立了相机部。曾学忠透露，2020 年相机部就已经超过 1000 人，预计今年年底将超过 2000 人，在硬件、算法等多个领域进行布局。

不过曾学忠坦言，自研芯片的难度很大，有很多坑，需要长期坚持不懈，而且要有对芯片的专业理解。据悉，澎湃 C1 的研发持续了两年，资金投入近 1.4 亿元。

值得注意的是，这也是小米涉足自研芯片以来推出的第二款产品。小米造芯之路最早于 2014 年开始，2017 年发布了手机处理器澎湃 S1，此次推出澎湃 C1 也是时隔四年后再有芯片新品。曾学忠称，澎湃芯片会一代一代坚持做下去，除了 MIX FOLD 之外，未来更多的小米高端旗舰也会使用该芯片。