你一直看不上的 MR 头显，却一次出货 200 亿美元

2018 年 11 月，微软就赢得了美国陆军 4.8 亿美元的合同，在随后的两年给军方定制混合现实（MR）眼镜，首批提供 2500 个改装版的 HoloLens。值得一提的是，在此之前还有包括 Magic Leap 等多个 AR 公司参与军方竞标，微软最终在争夺中拿下了政府订单。

这对于前三年才卖出 5 万台 HoloLens 的微软来说，意义不小，一来是未来能争取到稳定的订单，二来是赢得了军方的「盖章认证」。

在过去两年多的合作里，微软顺利通过了试验，直接拿下美国陆军为期十年的「大单」：期间内合同价值将高达 218.8 亿美元。这可是迄今为止 MR 领域涉及金额最大的一笔交易。

▲军用 HoloLens|CNBC

据了解，这次微软将向美军供应超 12 万台军用 HoloLens。美军表示，军用眼镜也从原型设计转向了生产和部署阶段。那么，陆军会用这些眼镜来做什么？HoloLens 2 单机价是 3500 美元，军方近 219 亿美元的投入，都花到了哪里？

战场上的 MR 眼镜，没那么「鸡肋」

过去，需要在野外以及夜间作战的陆军，一般依靠夜视镜等增强视觉的工具来提高战斗力，但由于这类设备太普及，他们在实战中并不能因此获得优势，也因此开始向科技公司购买新技术。这次和微软签下十年合同，军方用的是「其他交易授权协议」（OTA），可以规避《联邦政府采购法规》繁琐且高成本的签约程序，也从侧面体现了军方想快速采买增强现实技术的诉求。

从 2018 年开始，美国陆军就和微软合作设计「集成视觉增强系统」（Integrated Visual System, IVAS）。军方的诉求是士兵戴上 IVAS 眼镜，既能看清战场实景，也能获得来自数字系统的「增强」。而 MR 的特性正是能基于现实，叠加各种数字图像。

而现在，IVAS 日渐成熟。美国陆军的官方说法是，这套 IVAS 支持士兵在战场内外使用，无论是在战场上识别目标，还是在 MR 环境下完成训练。IVAS 系统能给佩戴者显示实时的数字信息，能够提高士兵实地感知和临场决策的能力。

军事媒体 Breaking Defense 透露了这款由 HoloLens 改进而来的 IVAS 的功能。士兵戴上 IVAS 后所看到的瞄准十字线，和手中的枪瞄准器能够无线同步；抬头就能看到眼镜提供的战术数据，目标、友军和威胁都能以指针标识显示；IVAS 还能从无人机、直升机、地面车辆和其他传感器上下载实时视频，这样，部队在到达地点之前就能了解情况。IVAS 还能在真实地形上模拟「消灭敌方」等场景，达到军队训练和演习的目的。

CNBC 的记者两年前体验过了 IVAS 原型机，据他的描述，戴上 IVAS 后面前就浮现出来一幅「活点地图」，无论是他所在建筑的俯瞰图，他所在的位置，其他人的位置，他都能实时看到。当想进攻目标时，IVAS 上就会显示瞄准线及目标敌人，通过将武器和目标敌人数字化，实现更精准的打击。

在烟雾环境中，军方目前所用的夜视镜就没那么好用了，士兵可能会被挡住视线。所以，IVAS 加入了热成像功能。即便在无光的野外，记者在戴上眼镜后也能看到周围人身上发出白色亮光，即使是躲在障碍物后面的人也能被识别。

除去在战场上应用，这款设备也被军方用于士兵日常训练中。美国陆军副部长 Ryan McCarthy 说道，「我们可以收集一名士兵的训练数据并提高他们的射击技巧。」

比如在训练中，士兵参加模拟实战，对模拟伏击和化学武器攻击做出反应。这种实战将从各个角度被记录下来，在训练中产生的动作数据都会被上传到云端，被分析，继而在后续给士兵提供数据参考。IVAS 还能实时检测士兵的体征，比如心率。

MR 要变现，还得 to G

Edbush 分析师 Dan Ives 表示，这笔交易对微软很重要，因为它表明微软多年来投资的 MR 技术可以有很好的变现路径。另外他还表示，这也在某种程度上巩固了微软和五角大楼那笔价值 100 亿美元的云计算部署大单。毕竟，微软能拿下 219 亿美元，并不只是「卖硬件」，IVAS 背后依托的是微软的云服务 Azure。

2018 年，美国国防部发布 JEDI（联合企业防御基础架构）计划，这是一项将耗时 10 年、耗资 100 亿美元的信息技术改造计划。中标企业的任务，是改造国防部的整个IT基础设施，创建一个全球可用和响应的网络，并持续监控漏斗和破坏。

最终，微软在长达一年的竞标中，击败谷歌、IBM、甲骨文和亚马逊，拿下了这来之不易的一单。但随后，亚马逊对这个结果发起了猛烈的抗议：「项目评估过程的多个方面都存在着错误和偏见…… 这一项目的评估过程应该还受到了政治层面的影响，比如美前总统认为贝佐斯旗下的《华盛顿邮报》对自己进行了不利报道。」

2020 年 9 月，国防部再次确认要将 JEDI 合同授予微软，但亚马逊仍不罢休，继续抗议。今年 2 月，国防部官员向国会议员表示，如果竞标纠纷迟迟无法解决，可能放弃此合约。

除了「外忧」，微软还有「内患」。早在 2018 年初次和美国陆军签下 4.8 亿美元的 MR 合同之时，近 100 名微软员工发布公开信表示为军方开发 MR 眼镜和平台支持，「不仅是在帮他们杀人，而且还会将战争变成『模拟游戏』」。

此前拿下美国军方订单的谷歌，最终因员工抗议而放弃了与军方合作的 Maven 项目，这一项目主要是通过人工智能技术来分析军方的无人机图像。但微软并没有因员工抗议放弃订单。

在 MR（AR）尚未成为主流之前，在微软来说，to G 是一个很诱人的变现路径。除了资金之外，微软还能拿到大量应用数据，这对于他们后续升级设备，扩展到消费者和企业市场只有利没有弊。