11 组微信小技巧：朋友圈点赞不提醒、巧用好友找回群 ......

顶着国民社交神器的光环，微信这几年的发展可以用顺风顺水来形容。这玩的人一多，各种稀奇古怪的要求也就来了。今天小编就给大家分享几则微信中不为人知的小技巧，一起来看吧。

1. 朋友圈点赞不提醒

微信朋友圈的最大 “Bug”，就是当你点赞某位好友后，如果后续还有点赞，就会不停地收到 “通知提醒”。不想再被这种提醒骚扰？很简单，只要长按该消息的点赞通知，选择 “不再通知”，后续的点赞就不会提醒你了。

▲ 屏蔽后续点赞通知

2. 待办消息设提醒

日常工作中常能收到很多待办消息，担心自己会忘记？长按消息给它设一个提醒吧。提醒时间一到，微信就会以 “服务通知”的形式显示在列表中，这样就不怕再被老板催了！

▲ 长按待办消息设置提醒

3. 重要群聊怎么保存

之前加过一个群，可由于更换手机或是重新安装微信，所有的信息都被重置。如果群里再没有新消息发出，那么这个群就再也不会出现在你的微信列表里。其实这个问题也好解决，首先进入群，点击右上角 “…”，接下来在弹出面板中勾选 “保存到通讯录”。这样当后续有需要时，只要打开 “通讯录”→“群聊”，就能马上看到这个群了！

▲ 保存重要群

4. 巧用好友找回群

如果你的微信已被重置，也没有像上文那样提前将群保存好，还有一个补救的方法，那就是找到一位同群里的好友，点击 TA 的头像，在详情页中点击 “更多信息”，这里会显示一个 “我和 TA 的共同群聊”子链接。点击之后，就能找到那个群。

▲ 通过好友找回群

5. 消息发错群怎么办

很多人都有过类似的尴尬，明明想在 A 群里发条消息，可不知怎么脑袋一短路，就发到了 B 群里。这样的问题，其实可以通过群背景的方式来解决。首先打开 A 群，点击 “设置当前聊天背景”为本群设置一张背景图。接下来打开 B 群，利用同样方法设置另一张背景图。这样一来，两个群便拥有了完全不同的外观，之后再发信息时，就不会再弄错了！

▲ 设置群背景防止发错群

6. 重点联系人这么弄

如果你正在等待某位重要人士的消息，最好的方法，就是打开联系人头像，点击右上角 “…”，为 TA 开启一个 “限时提醒”。开启之后，如果该联系人在规定时间内发来消息，微信会自动弹出一个醒目的全屏提醒，声音也和普通消息不一样。

▲ 重要联系人消息提醒

7. 纸质文件变身电子版

急需一份资料，手里却只有纸质版，那么下面这则方法，就可以帮上你一个大忙。首先打开 “文件传输助手”，将资料拍成照片。接下来打开照片，长按并选择里面的 “提取文字”。稍后微信会自动识别出图片里的所有文字，而我们所要做的，就是划选所需的内容，复制或转发就可以了。

▲ 快速将纸质文档变成电子版

除了在手机端使用，这项功能的方便之处还在于，如果电脑登录了 PC 端，点击其中的 “收藏”按钮，就能快速将文字发送给电脑，从而在 PC 端进一步编辑。

8. 长按相册调出 “美颜”相机

微信自带的拍照功能很 LOW，除了对焦不准外，尤其让人受不了的是没有美颜功能。其实这里隐藏着一个小技巧，只要长按 “相册”按钮 2 秒钟（注意是 “相册”而不是 “拍摄”），微信就能自动调出系统相机来。好了，到这就不用俺再多说了，美颜、调色、HDR……，总之想在朋友圈里技压群雄，这招一定要学会的！

▲ 长按 “相册”调出美颜相机

9. 好友删除 “后悔了”

和好朋友吵架，一气之下很 “Man”地把对方删除了，又后悔了怎么办？其实微信本身就有一项 “后悔”功能，只要删除的时间不长，且对方也没有把你删掉，就能直接将 TA 加回来（对方不会有任何提示）。为什么会有这样的设计呢？小编只能猜测，应该是程序员小哥们也有类似的需求吧。

▲ 好友 “误删 “后直接可以加回来

10. 微信版 “稍后待办 “

刷到一篇好文章，却没时间看，最好的方法就是点击右上角 “…”选择 “浮窗”功能。这里就像微信版的 “稍后待办”，所有无法及时处理的文章、文件等，都可以通过这个方法临时收集起来。那么收集好的文件又从哪里找呢？返回微信主界面，向右划动屏幕。瞧！文章是不是全出来了。

▲ 微信版 “稍后待办”

11. 咋知道自己被拉黑

如何不动声色地查询自己是否已被对方拉黑？很简单，直接向对方发起一个转帐支付，如果弹出 “你不是收款方好友……“的提示，就代表你已经被拉黑了。而要想快速查询一组人是否将你拉黑，同样也有一个很快捷的方法。只要建立一个群，将要检测的好友统统添加进去，蓝颜色的就是已经把你拉黑的人。

▲ 两组方法查询自己是否被对方拉黑

写在最后

随着微信不断发展，各种小功能也在日渐完善中。以上这些小技巧，虽然不会每天都用到，却能在关键时刻帮你一个大忙。