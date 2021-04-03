微软 Win10 仍可免费升级，注意事项一览

我们知道，Win10 在推出之时，推出过为期一年的免费升级活动。只要你使用的是 Win7、Win8 和 Win8.1 系统并且已经激活，那么就可以免费升级到 Win10，且系统自动激活。对于很多用户来说，这就相当于是免费赠送“正版”Win10。

▲ 激活过的 Win7，现在仍可免费升级 Win10

这个活动的期限是一年，按理来说，到了现在，该活动早已经结束。然而人们发现，实际上 Win10 仍可按照这个方法免费升级！那么问题来了，在 Win7 结束了生命周期、越来越少硬件支持的现今，Win10 的免费升级“正版”需要注意啥？一起来谈谈吧。

免费升级 Win10 真的是正版吗？

首先需要明确一个概念，通过这样的方法来免费升级 Win10，是否能够将盗版的老系统“洗白”，获得 Win10 的正版？这里面恐怕存在一些误解。

激活过的盗版系统升级 Win10 后，Win10 默认也处于激活状态，且不需要原先的激活手段。从技术上来说，这和正版几乎相差无几，这也是很多朋友认为可以将盗版系统变正版 Win10 的依据。

但是，判断系统是否属于正版，依据并不是技术细节，而是法律授权。通过盗版系统免费升级而来的 Win10，尽管和正版一样同属于激活状态，但从法理的角度来说，依然属于盗版。

因此，免费升级 Win10 只是从技术上“洗白”，从授权的角度来看，它仍不属于正版。

从老系统免费升级 Win10 有何好处？

尽管免费升级 Win10，并不意味着获得了真正的正版，但其实这么做还是有不少好处的。

盗版的 Win7 等系统，往往是通过 KMS 等手段来激活的，这相当于模拟了一个系统激活服务机制，定时验证系统令它保持激活状态。在一些场景下，这类激活手段会失效，例如重装系统，或者微软铁心想要验证你是否属于盗版，这时候已激活的系统会重新回到未激活状态。

▲ 盗版 Win7 使用 KMS 激活，可以看到序列号带有 OEM 字样

而这类系统免费升级到 Win10 后，激活不再需要通过 KMS 等手段。系统的激活信息和主板序列号绑定，即使你重装系统，只要没有更换过主板这样的主要部件，那么只需重新登录微软账号，系统就可以自动联网激活，相较之前方便得多。

▲ 升级 Win10 后，序列号发生了改变，和主板进行绑定

也就是说，即使你为新 DIY 的电脑安装盗版系统，使用从老系统用免费升级的方法，来获得自动激活的 Win10，体验也要优于直接安装 Win10 后激活。当然这里需要强调，笔者并不提倡使用盗版系统，这只是单纯从体验出发得出的结论，老系统免费升级而来的 Win10，其体验非常接近于正版 Win10。

现在免费升级 Win10 需要注意什么？

目前从旧版系统免费升级 Win10 的操作，依然和最初类似。无论你用的是正版还是盗版的旧系统，通过微软官方提供了 Windows Media Create Tool，即可进行升级操作，该工具可以在微软官网下载。

Windows Media Create Tool：https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10

不过，和 Win10 发布伊始相比，现在的软硬件环境已经发生了变化。如果你仍打算组装电脑后、使用旧系统升级到 Win10，那么需要注意以下方面。

・Win7 不再适合用作安装 Win10 的跳板。目前较新的硬件对 Win7 的支持都相当差。当前，新的硬件平台已经普及 UEFI 机制，而 Win7 是无法通过纯 UEFI 环境启动的，只能使用兼容模式。但一来某些主板并不提供 UEFI 兼容模式，二来即便使用兼容模式，现在的不少芯片组并没有提供兼容 Win7 的 USB 等接口驱动，因此无法检测到 USB 鼠标键盘，Win7 系统不能启动，从 Win7 升级到 Win10 也无从谈起了。

・Win8.1 更适合用作升级 Win10 的跳板。和 Win7 相比，Win8.1 支持 UEFI 启动环境，且兼容当前主流芯片组的 USB 驱动，可以正常安装启动。尽管 Win8.1 可能会缺乏最新的显卡驱动，但运行起来是没问题的，虽然市场使用体验并不好，但用作升级 Win10 的跳板绰绰有余。

如果你需要 Win8.1 的镜像，可以通过下面这款开源小工具下载并制作安装盘。

Fido 可以非常方便地从官方渠道，下载 Win8.1 的镜像，更适合现在的 PC 安装

Fido：https://github.com/pbatard/Fido

Fido 教程：//www.pconline.com.cn/win10/1402/14024345.html

总结

总的来说，Win10 时至今日仍可免费升级，的确显得相当良心。虽然微软没有官方回应、确认过这件事，但显而易见这是微软有意而为的。Netmarketshare 的数据显示，在 2018 年末，Win10 终于在市场份额上反超 Win7，免费升级 Win10 的策略显然起到了至关重要的作用。Win10 将会在今年推出 UI 全面革新的 21H2 版本，希望它能带来更大的惊喜吧。