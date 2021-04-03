苹果新任命硬件工程高级副总裁，直接向库克汇报工作

据外媒报道，美国当地时间周五，苹果公司更新了其高管信息页面，约翰・特努斯 (John Ternus) 被列为硬件工程高级副总裁，以代替于今年 1 月份卸任的前工程主管丹・里奇奥 (Dan Riccio)。

更新后的网页包括特努斯在苹果工作经历的链接和一份简短传记。作为硬件工程高级副总裁，特努斯将直接向首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）汇报工作，他将负责领导“所有硬件工程团队，包括 iPhone、iPad、Mac、AirPods 等产品背后的团队”。

特努斯于 2001 年加入苹果的产品设计团队，并于 2013 年晋升为硬件工程副总裁。这位高管参与了苹果多款主要产品的研发，包括每款 iPad、iPhone 12 和 AirPods，并在最近的主旨演讲活动中始终充当 Mac 转向自主研发处理 Apple Silicon 的代言人。

在加入苹果之前，特努斯在宾夕法尼亚大学获得机械工程学士学位，并在 Virtual Research Systems 担任机械工程师。

今年 1 月，在里奇奥卸任并开始领导苹果的“新项目”后，特努斯被任命为新的硬件主管。库克对特努斯非常看重，他在 1 月份时称，特努斯“深厚的专业知识和广博的经验”将使他成为苹果硬件工程团队的“大胆和富有远见的领导者”。

据报道，里奇奥现在的职位是工程副总裁，已经被从高管信息页面上移除。有关他的新角色仍不为人所知，但其可能正在监督苹果增强现实（AR）和虚拟现实（VR）计划的推进。