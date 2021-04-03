芯片短缺，IHS 调低 Q1 全球汽车产量预期，30% 增幅难实现

据路透社报道，数据公司 IHS Markit 表示，最近发生在瑞萨公司日本工厂的火灾以及今年 2 月肆虐于美国西南地区的极寒天气将加剧全球汽车行业芯片短缺。



IHS 原本预测，全球第一季度小型汽车的产量将达到约 130 万辆，相比去年第一季度的 100 万产量有着 30% 的明显增幅。然而，上述两个事件的发生，恐怕会让实现增产 30% 的愿望化为泡影。

瑞萨公司生产了全球市场上约 30% 的微控制单元，此次停工对汽车芯片市场来说是个不小的麻烦，而瑞萨公司表示还需要至少 100 天才能恢复火灾之前的产能。

另外，受今年 2 月席卷美国西南部的极寒天气影响，包括三星、恩智浦、英飞凌等多家企业的芯片工厂受灾严重，生产和销售能力都显著下滑。

IHS 表示，此次全球汽车行业“芯片荒”大概始于去年年底，主要原因是疫情扩散导致的东南亚工厂产能下降。现在，火灾和严寒又分别消耗掉了日本和美国工厂的一部分产能，对汽车芯片市场来说真可谓雪上加霜。

IHS 推测，早先预测的全球产量增幅 30% 恐难以达成，实际产量增幅只能达到约 12%。全球汽车行业“缺芯”现象将继续，到今年第四季度方能有所缓解。

屋漏偏逢连夜雨。就在上周，一艘巨型货轮失控横摆，堵死了苏伊士运河长达 6 天时间。大量船只滞留，海运严重受阻，进一步加剧了全球汽车芯片市场上的供不应求。