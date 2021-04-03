《赛博朋克 2077》免费 DLC 及付费资料片曝光

近日，《赛博朋克 2077》的 9 个被列为免费的 DLC 的名字被 Reddit 网友发现，除了这几个免费 DLC 外还有一个售价为 14.99 美元的资料片。

在 1.12 更新后，国外玩家从 Epic 的游戏商城后端发现了这 9 个免费的 DLC 名称。但是当这名玩家想要将其领取时，商场显示领取出错，这样看起来其实这些 DLC 还没有准备好上线，很有可能只是名字爆出来了。此外他还发现了一个定价为 14.99 美元的资料片 “expansion pass”。

这 9 个免费 DLC 的名称为：

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

据这名玩家猜测，此次的资料片应该与《巫师 3》相似，14.99 美元的资料片 “expansion pass”应该是两个付费的大型 DLC 的捆绑包，如果合起来购买应该会更便宜一些。