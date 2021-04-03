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《赛博朋克 2077》免费 DLC 及付费资料片曝光

2021/4/3 12:33:05 来源：DoNews 作者：刘彭 责编：姜戈
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近日，《赛博朋克 2077》的 9 个被列为免费的 DLC 的名字被 Reddit 网友发现，除了这几个免费 DLC 外还有一个售价为 14.99 美元的资料片

在 1.12 更新后，国外玩家从 Epic 的游戏商城后端发现了这 9 个免费的 DLC 名称。但是当这名玩家想要将其领取时，商场显示领取出错，这样看起来其实这些 DLC 还没有准备好上线，很有可能只是名字爆出来了。此外他还发现了一个定价为 14.99 美元的资料片 “expansion pass”

这 9 个免费 DLC 的名称为：

  • Ripperdocs Expansion

  • Body Shops Expansion

  • Fashion Forward Expansion

  • Gangs of Night City

  • Body of Chrome

  • Rides of the Dark Future

  • The Relic

  • Neck Deep

  • Night City Expansion

据这名玩家猜测，此次的资料片应该与《巫师 3》相似，14.99 美元的资料片 “expansion pass”应该是两个付费的大型 DLC 的捆绑包，如果合起来购买应该会更便宜一些。

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关键词：游戏赛博朋克2077

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