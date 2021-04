曝佳能本月发布 RF 百微等三款镜头

IT之家 4 月 3 日消息 根据爆料者 nokishita_c 的消息,佳能最新的产品列表中增加了 RF100mm f2.8 L MACRO IS USM、RF400mm f2.8 L IS USM 和 RF600mm F4 L IS USM 三款镜头,预计将在这个月内发布。

据报道,佳能将在 2021 年推出大量 RF 卡口镜头,除了上述三款外还包括 RF 24mm F1.8 MACRO IS STM、RF 35mm F1.2 L USM、RF 18-45mm F4-5.6 IS STM 等共 15 款镜头。

IT之家了解到,今年 2 月份,佳能股份有限公司宣布截止到 2021 年 1 月佳能累计生产了 1.5 亿支用于 EOS 相机的 RF 和 EF 系列可换镜镜头。第 1.5 亿支的生产对象为一支 RF70-200mm F2.8 L IS USM 远摄变焦镜头。

根据最新的爆料消息,一款采用 RF 卡口的 APS-C 画幅微单正在测试中,其命名可能是 EOS R7。根据外媒 Canonrumor 的消息,一组摄影师正在测试采用 RF 卡口的 APS-C 画幅微单,这款相机 “看起来几乎与 EOS R6 相同”。外媒认为 “EOS R7”应该会在 2021 年的某个时候发布。

▲ EOS R6