中国新冠灭活疫苗通过匈牙利认证，国药集团获得欧盟 GMP 证书

IT之家4月3日消息 根据国药集团中国生物微信公众号消息，4 月 1 日，匈牙利国家药品审批监管机构向国药集团中国生物北京生物制品研究所正式颁发欧盟 GMP 证书。这是中国历史上首个在欧盟获得 GMP 认证的企业，迈出了中国新冠疫苗成为全球公共产品新的一步。

该证书意味着中国生物北京生物制品研究所符合 GMP 规范，所生产的疫苗可以在经过检测后通过认证并使用。

官方表示，2021 年 1 月 13 至 15 日，匈牙利国立药学与营养研究所对国药集团中国生物北京生物制品研究所进行了相关的 GMP 审计。经过严格审计与综合判定，匈牙利国立药学与营养研究所认为，国药集团中国生物北京生物制品研究所生产的新冠灭活疫苗符合欧盟标准，并允许应急使用。3 月 3 日，国药集团中国生物北京生物制品研究所向匈牙利药监部门提交了相关后续报告。

▲ 图片来自新华社

2 月 16 日，首批国药集团中国生物新冠疫苗运抵匈牙利首都布达佩斯。2 月 24 日，随着匈牙利开始接种国药集团中国生物新冠疫苗，匈牙利正式成为首个使用中国疫苗的欧盟国家。

IT之家了解到，匈牙利总统阿戴尔于 2 月 26 日在首都接种中国国药集团生产的新冠疫苗，未出现任何不良反应。他呼吁民众尽快登记接种。截至目前，我国已有 5 个生产企业的新冠病毒疫苗可以使用，除了国药集团的疫苗，还包含武汉生物制品研究所有限责任公司（武汉所）、北京科兴中维生物技术有限公司（科兴中维）生产的疫苗。此外腺病毒载体疫苗由康希诺生物股份公司生产，重组亚单位疫苗由安徽智飞龙科马生物制药有限公司生产。

根据卫健委消息，截至 2021 年 4 月 2 日，我国累计接种新冠病毒疫苗 13380.1 万剂次。